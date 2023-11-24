Как понять, что человек принесет вам несчастье

Признаки, которые указывают на то, что вам не стоит общаться с таким человеком.

Сразу скажу: только вам решать, надо ли общаться с таким человеком. И как с ним общаться. Это ваше личное право - сделать выбор. А я расскажу о таких людях, вполне хороших. Не злых, а даже добрых. Дружелюбных и абсолютно нормальных.

Человек-несчастье

Но именно этот человек случайно подожжет ваш дом или неправильно оформит документ, потеряет случайно нечто очень важное, жизненно-важное, приведет к вам злодея... Сболтнет что-то лишнее, но именно от этого "лишнего" зависит ваша репутация и даже жизнь. Он может разрушить все, что вы строили годами, совершенно случайно и без злого умысла. Он потом будет извиняться. Просить искренне прощения. Он даже будет готов как-то компенсировать ущерб, который нанес. Только вот беда - компенсировать обычно невозможно. Нет таких средств у этого человека. Как говорится, сделанного не воротишь...

Вы примете извинения и не будете держать зла, скорее всего. Поймете, что этот человек действовал без злого умысла, просто так получилось. Он ошибся или просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Но в глубине души вы понимаете, что именно он был причиной тех бедствий, которые на вас обрушились. Поэтому внимательно прочтите признаки такого человека, чтобы потом не жаловаться, как ни грустно это звучит...

Сначала этот человек вам нравится. И вы ему нравитесь. Возникает эмоциональный контакт, - все правильно, без личной связи, без эмоционального взаимодействия трудно причинить кому-то существенный вред. Вы начинаете дружить или работать с этим человеком. Все это происходит очень быстро, вы не успеваете подумать, что, собственно, мало знаете об этом знакомом. И руководствуетесь исключительно эмоциями.

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- Такой человек постоянно с кем-то конфликтует. Он может быть совершенно прав, но один конфликт следует за другим. К нему проявляют враждебность другие люди и у него практически нет близких друзей. Хотя он хороший. Добрый. Искренний. Но вот друзей почему-то нет.

- Человек такой часто совершает ошибки. Такие ошибки, которые причиняют маленький ущерб. Небольшой сначала. Чашку разобьет, деньги не туда отправит, потеряет что-то. Пустяки, которые так легко не то что простить, даже не заметить. Но это происходит с завидной регулярностью, - эти маленькие убытки.

- Присутствие человека вас не тяготит, но после контакта вы становитесь раздраженным и потом ругаетесь с близкими. Или вас клонит в сон, вы буквально засыпаете после общения с этим человеком. Вы заражаетесь от него насморком, гриппом, - он не виноват, ясное дело. Но вот такое происходит.

- У самого человека все время происходят поломки, он что-то теряет, что-то портится, трубы текут, машина бьется... Вроде бы, ничего особо страшного. Но это происходит регулярно и он регулярно вам об этом рассказывает. Без жалоб даже, может, и с добрым юмором.

- Этот человек часто извиняется за причиненные маленькие неудобства. А вам следует великодушно прощать или говорить, что просить прощения не за что. Так звезды сошлись на небе. с каждым может случиться, ничего страшного! Действительно, ведь он не виноват. Это правда. И не за что извиняться. Но он извиняются, а вам приходится извинять или даже утешать того, кто приносит вам "проблемки".

- Такой человек хочет сделать хорошее, но обычно все его подарки с изъяном. Цветы вянут. А в добрые слова он случайно вкладывает плохой смысл, - хотел сказать хорошее, а ляпнул что-то дурное, обидное.

- Он служит провокатором конфликтов. Передаёт вам то неприятное, что о вас говорят, например. Поддерживает вас, когда вы в гневе решаете выяснить с кем-то отношения. Не даёт вам остыть. Из-за него вы ссоритесь с другими людьми.

Ничего особо страшного, верно?

Страшное произойдет потом. Потом этот добрый человек принесет такое несчастье, что вам потребуются все душевные силы, чтобы его простить. Так добрая соседка открыла окно в квартире, когда была в гостях. Ей захотелось проветрить помещение, из самых добрых побуждений. И в окно выпал двухлетний малыш, - к счастью, остался жив. Соседка страшно переживала и извинялась. И родителям малыша пришлось еще ее и утешать. Или на работе добрый сотрудник совершил такую ошибку, что директор чуть в тюрьму не попал. И потерял бизнес. А один добрый охотник просто застрелил по ошибке своего друга. Он действительно сделал это случайно. И просил прощения у вдовы и детей очень искренне, только что толку-то в этих просьбах? Или один такой хороший человек вел машину и попал в аварию, совершил ошибку. Друг с женой погибли, а у него ни царапины. Он очень переживал, - тогда еще не судили за подобные ошибки.

Вы сами должны решить, надо ли продолжать отношения с этим человеком. Что именно с ним не так? Как говорится, может, дело в его прошлой жизни. Он был убийцей или наемником, творил разные страшные дела. А в этой жизни решил быть добрым вопреки своей природе, - но это как-то плоховато получается. Он все равно приносит зло, только неумышленно. И вторая версия; в глубине души этот человек таит зло. Ярость и зависть, но они так глубоко, что вы этого не видите. Это плохой человек, вот и все. Волк в овечьей шкуре. Он знает, что приносит несчастья, но делает вид, что его это очень огорчает. Что происходит на самом деле - не совсем ясно. Но информацию стоит принять к сведению. И осознать, что рядом тот, кто может вас случайно погубить. Совершенно случайно...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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