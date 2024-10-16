Как понять, что человек заинтересован тобой?

Тема коммуникаций интересна любому человеку. Будь то маленький ребёнок, который чувствует с самого рождения, что он услышан, принят и важен для другого. Или первый опыт общения с незнакомыми - интонация, непонятные фразы, но улыбающиеся лица и смех. Иногда люди всю свою жизнь проживают в погоне и в поиске за этой заинтересованностью. В каком возрасте остро встаёт потребность в налаживании контактов? Когда сам человек готов проявлять интерес к окружающим? Как проявляют заинтересованность в современном мире?
Тему этой статьи мне подарили подростки. Четырнадцатилетние ещё не взрослые, но уже и не дети запертые в режиме самоизоляции и дистанционного обучения, изголодавшиеся по живому общению и совершающие заплыв в море цифрового общения.
Так в этом цифровом общении, цифровой работе оказались заперты миллионы взрослых людей. И степенью измерения своего профессионализма, своей значимости и заинтересованности тобой, как личностью, стало цифровое пространство. Рейтинги, лайки, бонусы, популярность, идея попасть в ТОП, стать популярным - это цели многих специалистов. Не только психологов, педагогов, коучей и других представителей социальных профессий, но и просто людей. Кулинаров и парикмахеров, юмористов и садоводов. Подростков и "вечных подростков", застрявших в этом уникальном противоречивом возрасте. Они просто не хотят дальнейшего личностного роста, работы над собой, своими особенностями и своими проблемами.
Мир пробуется ими на прочность собственными лбами и собственным здоровьем. Эксперименты над поиском самоидентичности и собственного имиджа захватывают и тоже являются ареной нахождения группы признания. Кто будет таким, как я, тот в этой группе! В цифровом пространстве тысячи тематических сайтов и подростки плавают в океане иногда без маяков и путеводных карт.
Итак, рейтинг маркеров, что тобой заинтересовались, но не в интернет пространстве, а именно в живой коммуникации. И интерес этот искренний, а не манипуляционный.
Автор Галина Яковенко
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий