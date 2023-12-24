Как понять, что мужчина вас любит

Женщины нередко склонны выдавать желаемое за действительное. И легкую симпатию, флирт со стороны мужчины воспринимают как нечто серьезное. А потом, обманываясь, жестоко разочаровываются. Как понять, что мужчина действительно вас любит? Вот признаки в его поведении, указывающие на это.

Область чувств в психологии занимает особое место. И природа человеческих эмоций остается объектом изучения специалистов. Эмоции настолько подвижны, переменчивы, часто противоречивы, что точно их идентифицировать бывает довольно трудно. Где, например, пролегает невидимая граница между влюбленностью и любовью? Как выяснить глубину чувства? Существуют ли особые признаки в поведении человека, указывающие на истинную любовь? Давайте разбираться.

Признаки любящего мужчины

Если подойти к вопросу объективно, то можно выделить ряд признаков в поведении мужчины, действительно вас любящего. Вот главные из них.

Внешность второстепенна

Женщина, которую любят, всегда привлекательна. И не важно, одета она в платье «от кутюр» или пижаму со смешным рисунком. И дело не в розовых очках. При ближайшем рассмотрении прекрасно видны изъяны внешности: красные от недосыпа или простуды глаза, морщины, прыщик на видном месте, «поплывшая» талия и так далее. Но это не играет никакой роли, ведь между вами есть что-то большее, чем просто восприятие внешности.

Итог: любящий мужчина прекрасно видит изъяны во внешности партнерши. Но они не имеют для него никакого значения.

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Принятие характера и привычек

Идеальных людей не существует. Каждая личность обладает целым набором качеств, особенностей, черт. И в союзах часто встречаются партнеры с диаметрально противоположными качествами. Например, один – спокойный, как Будда, другой – взрывной и импульсивный. Один трудится как пчелка, второй грешит ленью и склонностью поваляться на диване. Бывает довольно трудно уживаться со специфическими особенностями партнера. Но любящий мужчина всегда готов на многое закрывать глаза, сглаживать шероховатости в отношениях.

«У тебя имеются недостатки, но они не критичны» — так мыслит влюбленный. И еще он:

1. прекрасно видит недостатки и негативные привычки своей избранницы, не склонен идеализировать ее характер, выдумывая мифические качества;

2. не стремится изменить, перевоспитать партнершу;

3. дает реальную оценку ее негативным чертам, отдавая себе отчет, сможет ли уживаться с ними в перспективе.

Способность решать конфликты

Любящий мужчина делает все для того, чтобы решать недоразумения мирным путем. Он терпим, держит себя в руках и пытается понять свою партнершу. Эскалация конфликта – не для него.

Продолжительность отношений

Время – хорошая проверка отношений на прочность. Если пара Длительный период вместе, это значит, что оба прошли через определенные трудности, кризисы, многое преодолели. У них есть общее прошлое, которое еще более укрепляет отношения и дает им развиваться далее.

Совместное развитие

Отношения – динамичное понятие. Партнеры пребывают в постоянном поиске оптимальных способов переживать невзгоды и сложности совместной жизни. Но это еще не все. В данном вопросе имеется и оборотная сторона. То есть, каждый в их союзе имеет возможность развиваться, заниматься тем, что ему интересно, совершенствовать свои таланты. И любящий мужчина всегда поддерживает свою избранницу в этом начинании. Он ценит ее личность и хочет, чтобы она имела возможность личностного роста.

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Ответственность

Любящий мужчина имеет право на личное пространство, например, проводить вечер пятницы в кругу старых друзей. Но он непременно находится на связи со своей избранницей. И если так вышло, что пришлось задержаться, мужчина это сообщит, ведь он понимает, что любимая ждет, возможно, не ложится спать в ожидании его. Любящий партнер ответственен за чувства и покой своей женщины.

Он видит совместное будущее

Истинно любящий мужчина не избегает разговоров о совместных планах на будущее. Ему это интересно. Он непременно познакомит избранницу со своими родителями, если нужно, возьмет кредит в банке на приобретение нового совместного жилья. Рядом с ним женщина чувствует уверенность в завтрашнем дне.

Мужчина, испытывающий любовные переживания, становится мягче, нежнее, податливее. Даже если суровость и жесткость – его главные черты, любовь многое меняет. Он стремится окружить свою избранницу заботой, делает все для того, чтобы она ни в чем не нуждалась. Ведь любимая женщина для него как драгоценность – хрупкая, ценная, неповторимая и необходимая.опубликовано econet

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