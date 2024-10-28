Как понять что он тот самый? 10 признаков, что вы нашли свою вторую половинку

Люди знакомятся, строят отношения, расстаются. Как понять, что вам, наконец, в жизни встретился "тот самый" человек? Вот 10 признаков, которые указывают на гармоничные и счастливые взаимоотношения. Проверьте себя.

Кто из нас не мечтал встретить «своего» человека, с которым бы совпало все – характеры, цели, ожидания, физическое влечение. Чтобы можно было раствориться друг в друге, всю жизнь пройти рука об руку и умереть в один день. Однако любовь слепа, на пике гормонального всплеска многие стоп-сигналы мы просто не замечаем. Как не ошибиться с выбором? Ловите подсказки, которые укажут, кто перед вами – родственная душа или мимолетное увлечение. Время проанализировать отношения.

Как понять, что вы отыскали свою вторую половинку

1. Вам комфортно и хорошо рядом друг с другом

Это касается не только физических ощущений, но также эмоциональной и интеллектуальной сферы. Вам не приходится выпрыгивать из трусов в обществе партнера, играть несвойственную роль, всячески угождать и подстраиваться. Вас принимают таким, какой вы есть, не стесняясь вашего общества, не внушая чувство стыда и вины за слабости или ошибки. Так легко, как с этим человеком, не было ни с кем! Вы можете дурачиться вместе или молча смотреть на звезды – нет тревоги и дискомфорта, только чувство покоя и безопасности.

2. Вы испытываете сексуальное влечение

Человек рядом обладает невероятным магнетизмом, он неидеален внешне, но вас так и тянет трогать его, обнимать, гладить, нюхать. Хочется быть рядом, дарить ему максимум удовольствия в сексе. Это не значит, что с первого дня все будет идеально, но внутри появятся два чувства - страсть и нежность, с которыми будет сложно совладать. Не животное желание «взять свое», не дружба без секса, а близость мужчины и женщины в полном смысле этого слова.

3. Вы можете общаться в режиме 24/7

Вместе с этим человеком всегда есть о чем поговорить или помолчать. К нему первому вы бежите с радостными или горестными новостями, потому что знаете - он (она) точно выслушает, поддержит, поможет, будет на вашей стороне, сможет искренне порадоваться вашим успехам. Вас не смущают его шуточки и комментарии, наоборот, вы смеетесь вместе и со временем начинаете понимать друг друга с полуслова. Друзья замечают, что в вашей паре появился свой набор специфических шуточек, которые понимаете только вы.

4. Вам хочется заботиться об этом человеке

Это не принудительная акция, не способ завоевать уважение или произвести впечатление, вам просто нравится проявлять заботу о любимом человеке – делать ему кофе с корицей и двумя ложками сахара, встречать ее с работы, тратить выходные, чтобы найти вожделенные примочки для его гитары. Все это кажется мелочью, вы не ждете ответной заботы или благодарностей, вам просто нравится это делать.

5. Трудности не ломают, а закаляют отношения

Что бы ни происходило – потеря близких, финансовый кризис, длительная разлука, конфликты с родственниками – это не отдаляет вас, но сплачивает. Вы становитесь одной командой, не скупитесь на поддержку, стараетесь угадывать чувства и потребности второй половинки. Иногда приходится проявлять недюжинное терпение, но в голове не остается сомнений, вы все выдержите… потому что любите. Любовь открывает в вас лучшие качества, вы становитесь по-настоящему близкими и ни за что не позволите друг другу разгребать проблемы в одиночестве.

6. Все карты открыты, нет необходимости что-то скрывать

С каждым годом отношения становятся все более доверительными – отпадет необходимость в наличии секретов и запретных тем. Вы делитесь с партнером своими мыслями, чувствами, ошибками прошлого. Не утаиваете страхов и сомнений, тайных сексуальных фантазий, экзистенциальных переживаний. В ответ вас слушают и принимают, нет никаких обвинений, нападок, манипуляций, партнер никогда не использует полученную информацию против вас.

7. Вас объединяют общие ценности и представления о жизни

Рядом со своей половинкой вы чувствуете схожесть в базовых понятиях – у вас совпадают представления о семейных ролях, денежных расходах, религии, уровне нравственности. Вы легко можете договориться о том, сколько времени уделять работе и друг другу, как воспитывать детей, где жить, с кем отдыхать. Подстраиваться и искать компромиссы приходится, но не в базовых вещах по типу «я хочу детей, а она не хочет», «для меня карьера на первом месте, а он не понимает», «я транжира, а он на всем экономит».

8. Вы мыслите в одном направлении

Вы оба хотите одного и того же – большую семью или жить для себя, путешествовать или не вылезать из дома, ставить амбициозные цели или плыть по течению. Вам нравится вместе планировать праздники и отпуска, вы не представляете жизни друг без друга (можно, но неинтересно). Это не значит, что вы сливаетесь в один организм без личных свобод и границ, просто вам хочется делить жизнь с этим человеком, присутствует бессознательная направленность на партнера, желание идти на уступки во имя общего блага.

9. Вас не пугают мелкие различия и несовпадения

Несходство характеров, привычек, темпераментов не страшит вас, а усиливает внутренний огонь и интерес друг к другу. Вы прекрасно понимаете, что не можете совпадать во всем, не обязаны оправдывать ожидания половинки, у него и у вас свои потребности, детские травмы, сильные и слабые стороны. Но даже если вы в чем-то не сходитесь, конфликтуете или ошибаетесь, это не приводит вас к мысли, что с этими отношениями что-то не так. Вы знаете, любые углы можно сгладить, а проблемы решить, если оба действительно хотят быть вместе.

10. Нет навязчивого желания изменить партнера

Вы ясно видите минусы и недостатки второй половины, но это не вызывает у вас желания переделать человека, вылепить его под себя. Партнер не раздражает своими слабостями и несовершенством, не вызывает отвращения, критики, желания спрятать его подальше от друзей – вы уважаете человека и хотите быть вместе, даже когда он не в духе. Вас точно так же в этих отношениях принимают, поддерживают и дополняют, делая лучше.

В любой паре бывают сложности, противостояние привычек, мелкие ссоры. Если вы готовы бороться за свои чувства, не только принимать, но и отдавать энергию – это любовь.опубликовано econet

Автор Элина Тарутина

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