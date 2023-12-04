Как понять, что у вас психосоматика?

Психосоматика - это заболевание/ плохое самочувствие, которое появилось из-за внутреннего противоречия/ конфликт/ неотреагированных эмоций, и не имеет под собой органических оснований. То есть, вот заболел зуб, приходишь к врачу, а он говорит - "Медицинской проблемы тут нет, вам, голубчик, к психологу бы...".

Психосоматика себя выдаёт следующими признаками:

1) Нет медицинского объяснения физического недомогания.

Анализы в норме, а вам плохо.

Признаки психосоматики

2) Проявляется в определенных ситуациях.

Например:

тошнота перед экзаменом;

температура, когда на работу нет сил, желания идти, а в отпуск не отпустили;

муж объявил о разводе, супруга попала в больницу с воспалением почек (пиелонефрит).

3) Склонность к несчастным случаям, травмам.

То руку сломает человек, то ногу, то с велосипеда упадет, то неудачно сковороду на ногу уронит... Какое-то тотальное невезение... А случайность ли? Нет, не случайность. Но об этом позже.

Начинается психосоматика таким путем, но если не разрешить этот внутренний конфликт, то есть то, что вызвало появление симптома, ситуация усугубляется.

И органические повреждения появляются со временем...

Когда заболевание вышло на этот уровень, необходим уже комплексный подход.

Однако, лечить только тело будет не самым эффективным путем. Т.к. первопричина в бессознательном остается, и тело продолжает пытаться "достучаться" до своего хозяина. Любым способом... И тут все средства хороши.

Поэтому, если есть подозрение, что у вас психосоматика, крайне рекомендую оперативно разрешить эту ситуацию на уровне бессознательного.

Благо, в наше время много квалифицированных специалистов. И есть разные форматы взаимодействия, и очно, и онлайн.опубликовано econet

Желаю вам долгой и счастливой жизни!

Автор Светлана Филиппова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet