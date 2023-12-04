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Как понять, что у вас психосоматика?

Источник: b17.ru 04 декабря 2023 6202
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Психосоматика - это заболевание/ плохое самочувствие, которое появилось из-за внутреннего противоречия/ конфликт/ неотреагированных эмоций, и не имеет под собой органических оснований. То есть, вот заболел зуб, приходишь к врачу, а он говорит - "Медицинской проблемы тут нет, вам, голубчик, к психологу бы...".

Как понять, что у вас психосоматика?

Психосоматика себя выдаёт следующими признаками:

1) Нет медицинского объяснения физического недомогания.

Анализы в норме, а вам плохо.

Признаки психосоматики

2) Проявляется в определенных ситуациях.

Например:

  • тошнота перед экзаменом;
  • температура, когда на работу нет сил, желания идти, а в отпуск не отпустили;
  • муж объявил о разводе, супруга попала в больницу с воспалением почек (пиелонефрит).

3) Склонность к несчастным случаям, травмам.

То руку сломает человек, то ногу, то с велосипеда упадет, то неудачно сковороду на ногу уронит... Какое-то тотальное невезение... А случайность ли? Нет, не случайность. Но об этом позже.

Начинается психосоматика таким путем, но если не разрешить этот внутренний конфликт, то есть то, что вызвало появление симптома, ситуация усугубляется.

Как понять, что у вас психосоматика?

И органические повреждения появляются со временем...

Когда заболевание вышло на этот уровень, необходим уже комплексный подход.

Однако, лечить только тело будет не самым эффективным путем. Т.к. первопричина в бессознательном остается, и тело продолжает пытаться "достучаться" до своего хозяина. Любым способом... И тут все средства хороши.

Поэтому, если есть подозрение, что у вас психосоматика, крайне рекомендую оперативно разрешить эту ситуацию на уровне бессознательного.

Благо, в наше время много квалифицированных специалистов. И есть разные форматы взаимодействия, и очно, и онлайн.опубликовано econet

Желаю вам долгой и счастливой жизни!

Автор Светлана Филиппова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Светлана Филиппова психология психосоматика

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