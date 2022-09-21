Как понять, что вам завидуют, и что с этим делать

Зависть – чувство деструктивное. Она, как обоюдоострый меч, поражает и того, на кого направлена, и своего обладателя - тоже. Последний, кстати, страдает от своего чувства зависти даже сильнее, чем кто-либо другой. Ведь завистника буквально съедают изнутри злоба, желчь и разочарование. И он ничего не может с этим поделать.

Как распознать завистника в своем окружении? У того, кто завидует, имеются три характерные черты. Первая: он проявляет пристальный, назойливый интерес к чужой жизни. Вторая: он без конца сравнивает себя и других. Третья: он сопровождает это комментариями насчет незаслуженности, незаконности денег, статуса, прочих благ другого человека.

Если вам завидуют, это значит, что вы достигли определенных высот, чего-то добились, что вы лучше других.

Кто-то завидует молча, незаметно. Другой же буквально источает негативную энергию.

Как распознать, что кто-то в вашем окружении вам завидует

Вам делают неискренние комплименты

Яркий признак завистника - рассыпаться в комплиментах, которые имеют разные оттенки: искренние или злобные. Если вы вышли из комнаты, такой человек начнет закатывать глаза.

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Завистники в душе понимают всю постыдность этого чувства и всячески его скрывают (по мере возможности, конечно). Они не высказывают своих истинных мыслей вслух и прячут эмоции. Попробуйте похвалить завистника тогда, когда у него что-то хорошо получилось. Такое ваше поведение может обуздать его чувства и даст возможность окружающим увидеть в вас искреннего и достойного человека.

Ваши достижения обесценивают

Если вы упорно двигались к цели и вам пришлось изрядно попотеть, чтоб добиться успеха, ваш завистник всегда будет делать вид, будто вам просто повезло. Он не признает вслух ваших достоинств, хотя в душе хотел бы быть таким же.

Старайтесь поменьше хвалиться тем, чего вы добились. Не провоцируйте чувство зависти в тех, кто к нему склонен.

Радуются вашим поражениям

Истинная радость для завистника - когда у вас что-то не получается или вас преследуют неудачи. Такой человек старательно скрывает истинные эмоции, но испытывает глубокое удовлетворение от ваших проблем.

Поменьше посвящайте посторонних в свои личные и прочие дела.

Когда беспричинно испытывают чувство ненависти

Если вы ощущаете, что вас без причины кто-то ненавидит, - это банальная зависть. Лучшим вариантом будет удалить такого человека из своей жизни. Ведь перевоспитать его все равно невозможно.

Окружайте себя позитивными, симпатичными вам людьми.

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За вашей спиной сплетничают

Завистники стараются подробно обсудить вас и ваши дела. Ситуация ухудшается, когда они начинают распускать разные слухи о вашей персоне.

Обычно бывает достаточно серьезного разговора с виновником досужих сплетен, чтобы поток грязи, которой вас поливают «за глаза», иссяк.

Вам начинают подражать

Завистник подсознательно стремится казаться лучше вас и поэтому подражает вам. Они доходят до того, что копируют ваши манеры, стиль одежды и привычки.

На это можно просто не обращать внимание.

Метод бумеранга

Все наши намерения, мысли и побуждения транслируются в окружающий мир и возвращаются обратно. Поэтому, чем больше вы посылаете позитивной энергии, тем больше получите обратно. Не стоит поддаваться на всякого рода провокации завистников. Будьте выше этого. Завистник уже наказан тем, что его душу разъедает кислота зависти и скрытой злобы.

Как грамотно вести себя с завистником

Успешные личности, сталкиваясь с чужой завистью, «запускают» защитный механизм и скрывают свои достижения. Конечно, абсолютная закрытость — тупиковый сценарий: неусыпный контроль за своими словами и уровнем осведомленности недоброжелателей, законсервированные позитивные эмоции не дают возможности прочувствовать всей радости бытия. Делиться позитивными эмоциями надо, но исключительно с теми, кто прошел «тест» на чужой успех.

Игнорировать человека, который болезненно переживает ваши карьерные, семейные, личностные успехи, не стоит. У определенных личностей зависть перерастает в неврозы, когда эмоции так мучительны, что они не в силах сосредоточиться на собственных потребностях, нормально общаться и трудиться. Подобным персонам становится легче, лишь когда они воплотят свое состояние в жизнь – как бы невзначай напомнят шефу, что вы вчера опоздали, насыплют битого стекла в туфли перед выходом на сцену (да-да, и такое бывает), выставят в социальную сеть фото в недостойном виде.

Оптимальный вариант противостоять направленной на вас зависти -отвечать на нее благодарностью и положительным посылом.

Другие методы защиты от чужой зависти

Эти простые и проверенные временем способы помогут вам уберечься от завистников и обеспечат душевное успокоение.

Никогда и никому не рассказывайте о своих планах.

Делитесь своими радостными новостями с теми, кому вы доверяете на 100%.

Не афишируйте свое важное дело, до того момента, пока оно не завершится.

Избегайте склок, сплетен и ссор.

Наиболее уязвимой зоной нашего тела является спина. Старайтесь не поворачиваться спиной к недоброжелателям, людям, которые плохо настроены по отношению к вам. Негативные слова и посылы, направленные в спину, могут пробить энергетическую защиту и причинить ущерб.

Не осуждайте за спиной других людей.

Прощайте недоброжелателей. Помните, к ним непременно вернутся их собственные пожелания зла.

Носите зеркальные украшения. Они могут нейтрализовать негатив и отправить его к своему обладателю. Даже очки с прозрачными линзами оберегают от «дурного глаза» и помогают уберечь свою энергетику.

Простая булавка с внутренней стороны вашего костюма поможет уберечься от чужой зависти.

Святая вода, которая должна быть в доме, нейтрализует негативное влияние плохого человека. Достаточно просто налить немного в пригоршню и омыть лицо. Вытирать воду не надо.

А вдруг зависть «завелась» в вас

Эмоции человека невозможно загнать в какие-то строгие рамки. И все мы в определенные моменты испытываем что-то, хотя бы отдаленно похожее на зависть. Нам не удалось добиться заветной цели – а другой человек без труда этого достиг. Мы годами трудимся на малооплачиваемой и нудной работе – а кто-то набрался смелости и реализовал рисковый проект. Всегда есть кто-то моложе, красивее, успешнее, богаче нас…И как с этим быть?

Рецепт борьбы с собственной завистью один: работа над собой. Попробуйте пересмотреть свое отношение к людям вообще. Возможно, вы недостаточно добры, отзывчивы, искренни. Подойдите объективно к своим личностным качествам. Разберитесь, почему кто-то рождает в вашей душе негатив и злобу.

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Сконцентрируйтесь на собственной жизни. Найдите себе интересное занятие. Развивайте таланты. Попробуйте делать то, что никогда не делали: запишитесь на танцы или в художественную школу. Посещайте мотивационные тренинги, читайте литературу для успешных людей. Поверьте, занявшись как следует собственной персоной, вы не отыщете времени на подглядывание за чужой жизнью.

Говорят, что зависть, направленная на вас, - это признак вашей успешности. Неудачникам не завидуют. Идите к своей цели, добивайтесь результатов. А завистников можно лишь пожалеть, ведь они живут не своей жизнью, а крохами вашего успеха.опубликовано econet.ru.

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