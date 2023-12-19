Как понять, что вы в отношениях "хозяин-слуга"

Кто мы в этих отношениях? Какова наша роль? Кем нас видит другой человек или другие люди? Мы может пребывать в иллюзиях и очень, очень заблуждаться, а осознание будет горьким и запоздалым.

Мы думали, нас любят, уважают и ценят. Мы думали, нас считают ровней. Другом, любимым, просто уважаемым человеком в равноправном общении. Но наступает момент истины, от которого можно отмахнуться. А можно понять и принять ситуацию. И постараться изменить ее или выйти из отношений. Или просто расстаться с иллюзиями, - без иллюзий легче жить...

Не пребывайте в иллюзиях насчет отношений с человеком

Понять, что вы прислуга, очень больно. Понять, что вас считают ниже себя, очень тяжело. Но вот писатель Лимонов в молодости работал домоправителем у одного богача. Ну, это писатель так называл свою должность, красиво. И в душе он считал, что он, можно сказать, на равных живет в доме богатого Стивена. Ведь Стивен читал книги писателя, ценил его талант, о литературе разговаривал и вообще вел себя дружески, демократично так. Прекрасное положение дел.

Только однажды Стивен не мог найти свой костюм, который домоправитель должен был забрать из химчистки. И как он начал кричать на писателя! Как начал злиться и требовать раздраженно, - ну, он имел на это право. Он же со слугой разговаривал и требовал исполнения своих приказов, вот и все.

Все иллюзии разрушились вмиг. Так вот он кто, писатель-то. Слуга, который не выполнил распоряжение барина. Все стало ясно как день, кто слуга, а кто господин. Несмотря на приятные разговоры об искусстве и дружескую болтовню о жизни в целом, несмотря на то, что они жили в одном доме и пользовались удобствами такой жизни почти на равных. Вплоть до момента, когда один начал кричать на другого и требовать. Совершенно справедливо требовать выполнения обязанностей...

Так и бывает. До поры до времени вы пребываете в иллюзиях насчет отношений с человеком. Вы думаете, это дружба или любовь. И все идет просто прекрасно, с вами говорят, вас ценят, вам делают приятные подарки. А потом позовут щелчком пальцев или заорут за то, что вы не выполнили свои обязанности. Свою работу.

Обед не приготовили вовремя, костюм из химчистки забыли забрать, пятки на ночь не почесали хозяину или позволили себе забыться и полезли обниматься на людях. Слуга должен знать свое место! Приживалка должна выполнять обязанности и обслуживать барыню, правильно? Для этого ее и приняли в дом.

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Так что обольщаться не стоит. Если вы исполняете обязанности, за которые вам платят, это не дружба, это работа и обслуживание. Но иногда не платят. И поэтому добрый простодушный человек обольщается добрым к себе отношением и приятными разговорами. А потом ему велят принести тапочки и злятся, если он медленно это делает. Потому что считают себя гораздо выше и значительнее, вот и все. И снисходительно разрешают с собой дружить и себя обслуживать в отношениях, а вы-то приняли все за чистую монету, за настоящие отношения...

Как только раздается первый окрик и первое раздраженное требование, как только вас упрекают гневно в невыполнении обязанностей, все становится предельно ясно. Вы в отношениях "хозяин-слуга".

Если вам платят, надо просто сделать выводы и не обольщаться дружбой с начальником, например. Если не платят, надо искать пути выхода из таких отношений. Потому что добром они не кончатся. И однажды вы точно допустите промах, не успев своевременно и качественно обслужить того, кто к этому привык. Вас обвинят и накажут. Или просто заорут на вас при всех, - этим всегда кончаются такие отношения...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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