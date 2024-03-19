Как понять, КТО нас искренне любит

Есть простой способ понять, кто вас по-настоящему любит.

Искренне любит и принимает; потому что истинная любовь - это принятие. Это абсолютная любовь и нежная дружба, даже если мы не особо замечаем их в обыденной жизни. Надо задать один вопрос и послушать ответы.

Истинная любовь - это принятие

Надо спросить у окружающих вот что: каким вы должны быть?

И одни люди ответят быстро и энергично. Они веско скажут, что вы должны быть более ответственным. Более добрым. Более щедрым. Вы должны быть более внимательным к окружающим - ну вот хотя бы к ним. Вы должны больше трудиться. И вы должны заняться своей внешностью, а то как-то так себе выглядите. Вы должны быть точным, обязательным, благородным, уметь прощать, предлагать помощь, не дожидаясь, когда вас попросят, уметь жертвовать собой и отдать свою жизнь, не задумываясь, ради других людей. Вот хотя бы ради них.

И эти люди ещё долго будут говорить, каким вы должны быть. Вкусным, питательным, с поджаристой корочкой...

А другие - другие немного растеряются, долго будут думать, а потом неуверенно скажут, что вы должны быть здоровым, наверное. Ну, может быть, более богатым, более успешным; но это не очень неважно. Главное - вы должны быть живым и здоровым. И просто - должны быть, потому что, если вас нет рядом, этим людям плохо и грустно. Просто будьте, да и все. Вы и так хороший!

Вот эти люди - они любят по-настоящему. И принимают нас такими, какие мы есть. А если чего-то требуют - чтобы мы отдыхали, двигались, занимались, правильно питались, не курили, одевались тепло, - так это из любви и заботы.

И если есть хоть один человек, который говорит - «по-моему, ты должен быть здоровым, счастливым, живым и близким!", - это большое счастье. Это любовь. А она должна быть в жизни каждого человека; она и меняет все к лучшему.

И мы становимся такими, какими должны быть. Должны не другим людям, а Богу и себе.опубликовано econet

Анна Кирьянова

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