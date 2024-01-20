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Как повысить внутреннюю энергию

Источник: Econet 20 января 2024 5880
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Замечали ли вы, что негативные переживания делают нас обессиленными, вялыми, апатичными? Даже если нет физической усталости. Выходит, что энергия человека пополняется и расходуется согласно своим, тайным, законам? Вот как можно повысить свою внутреннюю энергию.

Как повысить внутреннюю энергию

Чтобы энергетический потенциал человека сохранялся, важно не просто его увеличивать, но и научиться не тратить попусту энергию. На что теряется наш энергетический потенциал? На обиды, разочарование в собственной судьбе, страх за будущее, горькие мысли о былом. Мы ставим разум над чувствами. Но именно чувства наполняют нас энергией, а сознание ее отнимает.

Энергия человека берет начало в радости

Что представляет собой любовь? 

  • Это ощущение единства с возлюбленным.
  • Это готовность принести себя в жертву ради него, понять его внутренние переживания. Ограничение себя – это тоже своего рода жертва. 
  • Любовь – это чувство собственного достоинства. Это значит, что абсолютно каждый из нас имеет право на счастье, на радость и удовольствия. И у каждого должны быть возможности для личностного развития.

Иначе говоря, работает принцип троичности. 

Чувство любви является неиссякаемым источником энергии. Энергия человека происходит из радости. Радость и есть индикатор того, что с энергией у человека всё в порядке. 

Условия повышения энергии

  • Любовь в высоком понимании этого слова. Это принятие Божественной воли (без протеста против собственной судьбы). 
  • Жертва. Когда человек не умеет пожертвовать – в смысле обуздать свои желания – его энергия будет утекать. Например, отказаться от хорошей должности, если на душе от неё плохо; от вкусной и обильной пищи, которая забирает энергию. Это способность ограничить себя в пресыщении. 

Человек аккумулирует тонкую энергию в том случае, когда может совладать со своими желаниями (на которые эта энергия и расходуется). 

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Как повысить внутреннюю энергию

Забирают у нас энергию бесполезные тревоги о будущем, стрессовые состояния.  

Поэтому, когда в вашей душе царит любовь и согласие с божественной волей, когда вы готовы жертвовать и обуздать инстинкты, когда в вас живет достоинство, тогда вы не испытываете дефицита энергии. А, наоборот, переполняетесь ею.

  • Достоинство выглядит как защита самого себя от внешних влияний. Но человек плохо знает себя, не всегда умеет разобраться в собственных переживаниях и чувствах. Мы мерим себя мерками разума, отсюда и ошибки. Поэтому мы подчас оберегаем не то, что на самом деле нужно оберегать. 

Наше «Я» - это наша душа. И истинное познание себя возможно только через чувства. Достоинство требует защищать свои чувства. Поэтому так важно научиться говорить людям «нет» и принимать свои высокие желания. Постоянное сдерживание, подавление себя (вспомним, например, о правилах хорошего тона, которые требуют определенных норм поведения) приводит к тому, что энергия утекает. 

Поэтому важно:

  • не подавлять собственные желания, а верить в них и воплощать их в жизнь; 
  • сдерживать стремление к удовольствиям, на которые уходит большой объем энергии. Иными словами - сдерживать человеческое начало в себе и открывать божественное. 

Этому можно научиться, если изо дня в день упорно работать над собой, развивать волю и учиться понимать себя.опубликовано econet

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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