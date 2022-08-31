Как правильно отвлекаться: 5 способов сделать перерыв

Перерывы в работе не только дарят необходимый отдых, они делают человека более продуктивным и креативным. И не важно, длинные это паузы или достаточно короткие. Почему еще необходимо отвлекаться и чем можно заняться в перерывы?
Если вы ходили в традиционную школу, скорее всего, от вас требовали не отвлекаться любой ценой: не отводить глаз от учителя, делать подробные записи, не ерзать на стуле и не витать в облаках. Став взрослыми, мы усвоили эту мантру и стремимся быть сверхсфокусированными в работе. Но наш мозг не способен удерживать внимание долгое время. Мы вынуждены то сосредоточиваться, то отвлекаться. Поэтому, вместо того, чтобы заставлять себя работать вопреки усталости и демотивации, можно делать продуктивные перерывы.
Может показаться, что слова «продуктивность» и «перерывы» не совместимы. Многие люди считают перерывы противоположностью работы. Однако они делают нас продуктивнее и креативнее. Не стоит ждать, пока уровень энергии совсем понизится. Лучше запланировать эти перерывы, чтобы зарядить свое тело и разум: в этом сила структурированного отвлечения.
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Исследователи из Принстона и Калифорнийского университета в Беркли провели исследование пространственного внимания у приматов. Вы, скорее всего, представляли себе внимание как состояние, которое сохраняется в течение длительного времени и которое может быть прервано отвлекающими факторами. Но результаты этого исследования говорят о другом.
Ученые обнаружили, что у нас постоянно чередуются короткие всплески внимания и периоды отвлечения, во время которых мы бессознательно делаем паузу и сканируем окружающую среду, чтобы увидеть, нет ли за пределами нашего основного фокуса чего-то более важного.
Например, у вас может возникнуть ощущение, что вы постоянно сосредоточены, читая эту статью. Но на самом деле ваше внимание постоянно то возрастает, то снижается — до четырех раз в секунду. Эти ритмы внимания были ключевыми для выживания человека как вида, хотя в современном мире они, возможно, не так важны.
«Подумайте о том времени, когда жизнь была более опасной. Нам нужно было постоянно быть начеку, всегда следить, чтобы не подобрался кто-то с большими зубами», — объясняет один из авторов исследования Ян Фибелкорн.
Проблема в том, что сегодня вокруг нас полно стимулов, которые могут привлечь внимание в эти периоды, пока мы сканируем свое непосредственное окружение. В следующий раз, когда вы будете винить себя за то, что снова задумались о постороннем или нажали на уведомление во время работы, помните, что мозг просто делает то, что должен делать: быть начеку относительно потенциальной опасности.
Поняв, что отвлечение — это естественное состояние мозга, как можно внести некоторую структуру в этот естественный ритм?
Когда нужно выполнить работу, легко убедить себя, что на перерывы нет времени. На самом же деле, тупо пялясь в ноутбук, мы создаем только иллюзию продуктивности.
Исследования показывают, что перерывы помогают поддерживать работоспособность в течение дня и сокращают потребность в длительном восстановлении в конце. Это потому, что отвлечение от работы помогает поддерживать уровень энергии и снижает риск истощения.
Есть много дополнительных преимуществ перерывов во время работы:
Итак, что именно можно делать во время перерыва, кроме как выпить чашечку чая или кофе? Хорошие новости: есть много вариантов в зависимости от того, насколько длинную паузу вам нужно сделать.
У большинства людей есть один запланированный перерыв каждый день: обеденный. Но многие пропускают даже его, съедая бутерброд прямо на рабочем месте. В результате днем они чувствуют усталость. Так быть не должно.
Сколько перерывов в день нам нужно?
Есть много противоречивых выводов. В целом, похоже, нужно делать короткие перерывы (от 5 до 10 минут) каждый час или около того, а более длинные перерывы (не менее 30 минут) каждые два-четыре часа. Но тут большой разброс.
Структурированное отвлечение не означает, что у вас должен быть фиксированный график. В конечном итоге вам придется поэкспериментировать и отследить свой уровень энергии, чтобы выяснить, что именно вам подходит.
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Независимо от того, короткий или длинный перерыв вы делаете, есть множество действий, которые пополняют запасы энергии.
Какие бы перерывы вы ни находили полезными для своей продуктивности, творческих способностей и психического здоровья, самый важный момент — установить расписание. Структурированное отвлечение предполагает, что вы не ждете, пока слишком устанете, чтобы сделать продуктивный перерыв.
Выберите пару перерывов — например, короткие перерывы каждый час и два больших перерыва в течение дня, — и внесите их в свой календарь. В какой-то из них пригласите коллегу или друга, чтобы поболтать, провести мозговой штурм и поддержать друг друга.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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