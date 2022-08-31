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Как правильно отвлекаться: 5 способов сделать перерыв

Источник: aum.news 31 августа 2022 5482
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Перерывы в работе не только дарят необходимый отдых, они делают человека более продуктивным и креативным. И не важно, длинные это паузы или достаточно короткие. Почему еще необходимо отвлекаться и чем можно заняться в перерывы?

Как правильно отвлекаться: 5 способов сделать перерыв

Если вы ходили в традиционную школу, скорее всего, от вас требовали не отвлекаться любой ценой: не отводить глаз от учителя, делать подробные записи, не ерзать на стуле и не витать в облаках. Став взрослыми, мы усвоили эту мантру и стремимся быть сверхсфокусированными в работе. Но наш мозг не способен удерживать внимание долгое время. Мы вынуждены то сосредоточиваться, то отвлекаться. Поэтому, вместо того, чтобы заставлять себя работать вопреки усталости и демотивации, можно делать продуктивные перерывы.

Делаем продуктивные перерывы в работе

Может показаться, что слова «продуктивность» и «перерывы» не совместимы. Многие люди считают перерывы противоположностью работы. Однако они делают нас продуктивнее и креативнее. Не стоит ждать, пока уровень энергии совсем понизится. Лучше запланировать эти перерывы, чтобы зарядить свое тело и разум: в этом сила структурированного отвлечения.

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Созданы, чтобы отвлекаться

Исследователи из Принстона и Калифорнийского университета в Беркли провели исследование пространственного внимания у приматов. Вы, скорее всего, представляли себе внимание как состояние, которое сохраняется в течение длительного времени и которое может быть прервано отвлекающими факторами. Но результаты этого исследования говорят о другом.

Ученые обнаружили, что у нас постоянно чередуются короткие всплески внимания и периоды отвлечения, во время которых мы бессознательно делаем паузу и сканируем окружающую среду, чтобы увидеть, нет ли за пределами нашего основного фокуса чего-то более важного.

Например, у вас может возникнуть ощущение, что вы постоянно сосредоточены, читая эту статью. Но на самом деле ваше внимание постоянно то возрастает, то снижается — до четырех раз в секунду. Эти ритмы внимания были ключевыми для выживания человека как вида, хотя в современном мире они, возможно, не так важны.

«Подумайте о том времени, когда жизнь была более опасной. Нам нужно было постоянно быть начеку, всегда следить, чтобы не подобрался кто-то с большими зубами», — объясняет один из авторов исследования Ян Фибелкорн.

Проблема в том, что сегодня вокруг нас полно стимулов, которые могут привлечь внимание в эти периоды, пока мы сканируем свое непосредственное окружение. В следующий раз, когда вы будете винить себя за то, что снова задумались о постороннем или нажали на уведомление во время работы, помните, что мозг просто делает то, что должен делать: быть начеку относительно потенциальной опасности.

Поняв, что отвлечение — это естественное состояние мозга, как можно внести некоторую структуру в этот естественный ритм?

Как правильно отвлекаться: 5 способов сделать перерыв

Важность перерывов

Когда нужно выполнить работу, легко убедить себя, что на перерывы нет времени. На самом же деле, тупо пялясь в ноутбук, мы создаем только иллюзию продуктивности.

Исследования показывают, что перерывы помогают поддерживать работоспособность в течение дня и сокращают потребность в длительном восстановлении в конце. Это потому, что отвлечение от работы помогает поддерживать уровень энергии и снижает риск истощения.

Есть много дополнительных преимуществ перерывов во время работы:

  • Восстановление мотивации. Бывает сложно сохранять мотивацию при работе над трудоемкой задачей. Исследования показывают, что даже кратковременное отвлечение может значительно улучшить способность сосредоточиться на этой задаче в течение длительного времени. «Мы предполагаем, что деактивация и повторная активация целей позволяет вам оставаться сосредоточенными, — говорит профессор Алехандро Льерас.- С практической точки зрения наше исследование показывает, что перед долговременными задачами (…) лучше всего делать короткие перерывы. Короткие мыслительные паузы действительно помогут вам сосредоточиться на задаче», — объясняет.
  • Предотвращение усталости от принятия решений. Известное исследование показало, что израильские судьи с большей вероятностью освобождали заключенных после перерыва, чем после долгой непрерывной работы. Усталость от принятия решений может привести к использованию более примитивной логики и неспособности учесть последствия второго порядка.
  • Консолидация воспоминаний. Поскольку наш мозг использует перерывы, чтобы усвоить то, что мы узнали ранее, перерывы помогают лучше учиться. Исследования структурированного отвлечения показывают, что не только сон, но и перерывы в мыслительной деятельности помогают консолидировать воспоминания.
  • Повышение креативности. Вы когда-нибудь замечали, что моменты «прозрения» чаще наступают тогда, когда мы делаем что-то, не связанное с конкретной задачей? Вот почему мы называем это «идеи, полученные в душе». Исследование, проведенное Стэнфордским университетом, показало, что когда людям нужно решать умственные задачи, требующие воображения, перерыв и прогулка больше способствуют творческому мышлению, чем сидение на месте.
  • Улучшение самочувствия. Наконец, перерывы полезны для психического и физического здоровья. Постоянное сидение вредно для здоровья, тело должно двигаться. Согласно исследованию, если вставать и ходить по пять минут каждый час в течение рабочего дня, у человека улучшается настроение, уменьшается чувство голода и снижается вялость.

Итак, что именно можно делать во время перерыва, кроме как выпить чашечку чая или кофе? Хорошие новости: есть много вариантов в зависимости от того, насколько длинную паузу вам нужно сделать.

Чем заняться в перерывы — от короткого до длинного

У большинства людей есть один запланированный перерыв каждый день: обеденный. Но многие пропускают даже его, съедая бутерброд прямо на рабочем месте. В результате днем они чувствуют усталость. Так быть не должно.

Сколько перерывов в день нам нужно?

Есть много противоречивых выводов. В целом, похоже, нужно делать короткие перерывы (от 5 до 10 минут) каждый час или около того, а более длинные перерывы (не менее 30 минут) каждые два-четыре часа. Но тут большой разброс.

Структурированное отвлечение не означает, что у вас должен быть фиксированный график. В конечном итоге вам придется поэкспериментировать и отследить свой уровень энергии, чтобы выяснить, что именно вам подходит.

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Независимо от того, короткий или длинный перерыв вы делаете, есть множество действий, которые пополняют запасы энергии.

  • Разминка. Встаньте и подвигайтесь. Если есть время, прогуляйтесь. Можно даже отправиться на пробежку или сходить в тренажерный зал. Если у вас мало времени, встаньте и потянитесь или сделайте несколько прыжков. Было доказано, что короткие интенсивные упражнения очень положительно влияют как на внимание, так и на формирование кратковременной памяти.
  • Ментальные перерывы. Устройте короткую медитацию или сеанс глубокого дыхания. Или просто позвольте себе повитать в облаках: ученые обнаружили, что мечтательность положительно влияет на мыслительные процессы.
  • Общение. Люди — животные социальные. Социальные перерывы, например, общение с коллегами, дают ощущение восстановления после перерыва. Запланируйте несколько перерывов, чтобы поболтать с коллегой или другом.
  • Наслаждение природой. Выйдите на улицу, чтобы получить немного солнечного света. Если рядом есть парк, туда и идите. Исследования показывают, что природа положительно влияет на психическое здоровье. Можно погладить собаку, если она у вас есть. По данным исследований, уровень окситоцина увеличивается, когда мы смотрим в глаза питомцу. Окситоцин часто называют «лекарством объятий», потому что он высвобождается, когда два человека связываются эмоционально. Это простой способ почувствовать себя счастливыми.
  • Займитесь творчеством. Рисуйте, малюйте, слушайте музыку. Известно, что прослушивание классической музыки помогает расслабиться. Если вы не можете встать из-за стола, творческие перерывы — это простой способ ненадолго отвлечься от работы.

Какие бы перерывы вы ни находили полезными для своей продуктивности, творческих способностей и психического здоровья, самый важный момент — установить расписание. Структурированное отвлечение предполагает, что вы не ждете, пока слишком устанете, чтобы сделать продуктивный перерыв.

Выберите пару перерывов — например, короткие перерывы каждый час и два больших перерыва в течение дня, — и внесите их в свой календарь. В какой-то из них пригласите коллегу или друга, чтобы поболтать, провести мозговой штурм и поддержать друг друга.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

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