Как ПРАВИЛЬНО просить, чтобы не отказывали

Казалось бы – чего тут может быть сложного, взять и попросить! О том, что вам нужно или хочется. Но практика показывает, что умение просить – это драгоценный навык. Можно даже написать так: «лучшие друзья человека – это бриллианты просьбы». Смотрите сами.

Вы приготовили ужин. Как вам кажется – вкусный. И говорите своему партнеру: - готовка сегодня отняла столько сил! - угу (свою эмоцию подставьте сами): ну, и как тебе ужин? - есть можно … (свою эмоцию подставьте сами): ну, тебе-то понравился ужин? - ну, да … (свою эмоцию подставьте сами): мог бы меня и похвалить! - да, все хорошо, чего ты, в самом деле …Свою эмоцию подставьте сами … Описанная ситуация отражает еще не самый запущенный случай! Кто-то и вовсе может молча ждать слова одобрения. И так и не дождаться их. Ведь партнер и не знал, что он ждет. Но подобное незнание не убережет отношения от избытка эмоций нашего с вами Ждуна…

Способы не получить того, о чем просите

Или получить с небольшой долей вероятности. Или получить отказ во времени в стиле «я потом это сделаю» …

- Ждать и не сообщать о своих ожиданиях. Рассчитывать, что ваш партнер проявит чудеса интуиции и проницательности.

- Идеализировать человека. Рассчитывать на то, что в силу своего характера, воспитания, пола, возраста (или чего-либо еще) ваш партнер будет ДОЛЖЕН сделать то, что вы от него ждете.

- Намекать. Иносказательно подсказывать о том, что вам хочется получить, используя фразы:

а мне так не хватает

а вот мне сейчас хочется того-то …

мне было бы приятно, если бы ты …

А так же, используя сравнения, примеры и прочие кивки в сторону того, сто вам хочется получить.

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- Вялые просьбы в стиле «Было бы классно» или «не мог бы ты?», которые показывают, что вам чего-то хочется. Но твердость вы показывать не будете (не готовы).

Когда и почему нам хочется не просить (инициативы) у окружающих

Ограничивающие установки «не проси», «не напрягай других людей». У них и своих забот, проблем и сложностей невпроворот.

Нельзя «унижаться» перед людьми. Нельзя показывать, что ты в чем-то нуждаешься, ты будешь выглядеть слабым.

Вам тяжело нести ответственность за свои желания. Ведь многие свои нереализованные потребности (власть, признание, секс, принятие, понимание и пр.) вступают в конфликт с ощущением себя как полноценной личности. Разве я могу быть полноценным человеком, если у меня так много всего не реализовано?

Фрустрированные потребности, то есть те потребности, которые у вас были гипертрофированы в детстве. Например, вас все детство критиковали и сравнивали. А теперь вы отчаянно хотите признание (что, в общем-то, логично). А потому вы неосознанно стремитесь не к простым просьбам, а к тем вариантам поведения, в которых вы ждете мощной эмоциональной подпитки.

Ощущение несправедливости. «Мне что, всю жизнь о чем-то просить придется??!». Определенную степень инфантильности никто не отменял, однако.

Способ получить то, о чем просите. Просить открыто и уважительно

Задумайтесь вот о чем. Когда вы просите конкретно, последовательно и открыто:

А) Вы доверяете другому человеку. Не доверяетесь, а именно доверяете. То есть самостоятельно контролируете объем и интенсивность вашего эмоционального контакта.

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Б) Вы уважаете другого человека. Ведь вы верите в то, что именно этот человек сможет помочь вам в реализации ваших желаний.

В) Вы ставите себе цель с высокой долей вероятности реализовать свое желание

Приведу два примера.

Вариант 1. Купи мне, пожалуйста, красную розу длиной 80 см в палатке за углом соседнего дома.

Вариант 2. Мечтать о том, что мой партнер купит мне розу и спонтанно мне ее подарит, потому что я хорошо выгляжу (потому что день прекрасный, потому что он помнит наш дату и т.п.).

Вариант 1. Скажи мне, пожалуйста, что «я ценю те деньги, которые зарабатываешь, столько вкладывая в свою работу».

Вариант 2. Ждать того, что она поймет, насколько я больше делаю для отношений, раз я зарабатываю СТОЛЬКО денег. И СТОЛЬКО времени провожу на работе.

Варианты, в целом, одинаковые (про одно и то же). Только в одном случае вы с высокой долей вероятности получаете конкретный результат и невысокую (но присутствующую) интенсивность эмоций. А во втором случае вы получаете мощную эмоциональную отдачу при крайне низких шансах на реализацию своего желания. И, гипотетически вообще рискуете остаться без того, чего хотите.

Да, я не предлагаю отказываться от ожидания спонтанного поведения партнера полностью. Ведь любую спонтанность можно активно положительно подкреплять. Показывать всеми фибрами души то, насколько вам хорошо … Но вот ставить такую стратегию в обойму в качестве основной …

В общем, вместо послесловия предлагаю правило почти в рифму:

Если я молчу, вероятность того, что я что-то получу … равна …сами решайте чему.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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