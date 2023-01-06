Как правильно проводить Рождество: традиции и запреты

Скоро православные христиане будут праздновать большой праздник - Рождество Христово. Но все ли знают библейскую историю рождения Спасителя? Традиции Рождества имеют глубокие корни и особую символику. Что необходимо делать в Сочельник, почему православные соблюдают пост и каковы запреты в праздник Рождества.

Для разных людей праздник Рождества заключает в себе разный смысл. Для кого-то это просто череда выходных и хорошая возможность отдохнуть, для кого-то – продолжение празднования Нового года. Но для христиан планеты Рождество - это празднование рождения Христа.

Что люди празднуют в Рождество

Не все люди хорошо знакомы с содержанием Библии. Поэтому есть необходимость разъяснить главные вопросы, относящиеся к Рождеству.

Ключевая идея праздника - рождение Христа в образе человека.

Каково различие между Новым годом и Рождеством?

У «соседствующих» в календаре праздников абсолютно различный смысл и содержание.

Новый год – условно принятое людьми начало определенного периода, старт следующего календарного года. Можно сказать, что праздник носит отчасти административный характер.

Празднование Рождества дает христианам возможность пережить событие иной значимости – рождение на свет Спасителя. Пришествие Христа является ключевым событием в нашей общей истории.

События, фундаментом которых является празднование этих двух праздников, невозможно сопоставить по их значимости, и традиции, характерные для Нового года и Рождества, никак не сопоставляются по смыслу и глубине. Новый год еще с советских времен отмечают с салатом "оливье", шампанским на столе, концертом "Голубой огонек" по телевизору и елкой (она, кстати, перекочевала из Рождества). Традиции и символы Рождества имеют глубокие корни и смысловую нагрузку.

История рождения Иисуса

Вспомним раздел Библии, повествующий о появлении на свет Спасителя.

За 9 месяцев до появления на свет Иисуса имеет место событие, именуемое "Благовещением Пресвятой Богородицы". Это большой церковный праздник. Суть его в том, что Архангел Гавриил сообщает Богородице Благую весть (поэтому и название праздника - "Благовещение") о том, что она вскоре станет Божьей Матерью: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами". Мария испытала смущение от его слов, но Ангел продолжает: "…Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и назовется сыном Всевышнего…". Мария вопрошает: "Как это будет, когда Я мужа не знаю?" Архангел Гавриил повествует: "Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя…". Это событие знаменует начало истории пришествия Господа в мир.

В те годы Иудею завоевала Римская империя. Она теперь входит в состав восточных провинций государства. Чтобы улучшить схему обложения налогами, император Октавиан Август планирует организовать перепись населения восточных провинций. И все иудеи подлежат переписи по месту их происхождения. Иосиф, который обручился с Марией, и Мария являлись потомками царя Давида из Вифлеема. Потомки Давида лишились прав на трон в в VI в. до н. э. и были обычными иудеями. Но пророки за много времени до рождения Христа рассказали о том, что Спаситель будет из рода Давидова. Давид, великий предок Марии и Иосифа, родом из Вифлеема. Поэтому Мария (будучи на сносях) и Иосиф должны предпринять трудное путешествие из Назарета (Галилея), где проживают, в чужой им Вифлеем. Все это из-за переписи и невозможности ослушаться императорского указа.

Комнаты в Вифлеемских гостиницах для семьи не нашлось, и они отыскивают приют за городскими пределами, в пещере для скота. Здесь у Марии в ночь и рождается младенец. Женщина пеленает ребенка и укладывает в ясли (куда сыплют пищу скоту). Животные своим теплым дыханием отогревают младенца. В рождественские дни в христианских храмах поют, что ясли стали "вместилищем невместимого Бога". Как это можно понять несведущему человеку? Невместимого по Величию Бога, и беспомощного Младенца. В таком единении природы божественной и людской состоит величайшая тайна боговоплощения.

Каков смысл Праздника Рождества?

Тайну Боговоплощения не дано постигнуть разуму человека. Но нам понятны и близки две другие тайны бытия: тайна рождения и тайна любви.

Величайшая радость для человека - это радость, когда появляется на свет младенец. И события Рождества, при их фантастичности и возвышенности, невероятно близки христианам. Христос появляется на свет в образе человека, это не абстрактный, трудно постижимый Бог. Спаситель становится плотью человека. Для того, чтобы спасти человечество, необходимо было познать жизнь, преодолеть непростой земной путь - от рождения, через страдания, к смерти. И Господь проходит его из любви к людям.

Традиции Рождества

Пост

Празднование Рождества начинается с чудесного ожидания. Ключевым здесь является длительный сорокадневный пост (28.11 – 7.01). Пост подготавливает дух и тело к встрече события Рождества, он очищает душу. Как волхвы шли в Вифлеем в ожидании лицезреть Спасителя и несли дары для него, так и все христиане, совершая пост, проходят свой путь и несут иисусу духовные дары. Это всё в преддверии праздника.

Кроме того, полезно воздержаться от выяснения отношений, ругани и сквернословия. Окончание поста знаменуется праздничной божественной литургией, финальные слова которой “Христос Рождается! Славьте его”.

Сочельник

Приближение непосредственно праздника в том, что 6.01. совершается сочельник, день необычайно сурового поста. 6.01. не принимают пищу "до первой звезды" в честь Вифлеемской звезды, показавшей волхвам дорогу к месту Рождества Иисуса. В сочельник христиане подготавливаются к Исповеди и Причастию, готовят праздничную трапезу.

Ужин 6 января состоит из 12 постных блюд. Трапеза символизирует двенадцать апостолов - учеников и последователей Иисуса.

Главой праздничной трапезы является кутья - постная каша, которую готовят из пшеницы с маком, орехами, сухофруктами и медом.

Кутью носят кумовьям. Горшочек с кутьей дают детям, и они, поклонившись, направляются в дом к крестным. Крестные, встречая детей, угощают их или дарят лакомства, подарки.

Специфической традицией Рождества является то, что в жилищах ставят ель, символизирующую вечную жизнь, дарованную нам Христом.

Звезда, венчающая ель, служит напоминанием о Вифлеемской звезде, засветившей, когда появился на свет Спаситель.

В сочельник на подоконнике устанавливают горящую свечку. Тут заключен особый смысл. Свеча символизирует душу человека, которая горит перед Богом. Горящая свеча в окне в преддверии Рождества свидетельствует, что здесь ждут прихода Иисуса.

Как грамотно проводить Рождество: традиции и запреты

Рождество – семейный зимний праздник. В этот светлый день миру явился младенец - Иисус Христос. Православные христиане с великим трепетом относятся к этому празднику.

В полночь с 6 на 7 января полезно распахнуть окна и двери и позволить Рождеству войти в жилище.

С утра ходят по домам и колядуют. Народ наряжается в колоритные костюмы и поздравляет встречных с Рождеством.

7.01. в храмах идут три богослужения: в полночь, на рассвете и днем. Все верующие православные христиане посещают церковь.

Чего не следует делать на Рождество

В Рождество, естественно, нельзя трудиться: заниматься уборкой, стиркой, выносить мусор. Делать этого не стоит до наступления Старого Нового года 14 января). Считается, что в эти дни в доме приумножается, а не убывает. Поэтому в Рождество не дают денег в долг.

Не нужно ссориться с близкими, нельзя обижать родителей.

Грехом считается гадание. Святочные гадания проводят с Сочельника по Крещение, кроме дня Рождества. Вопреки запретам гадания на Рождество практикуются (девушки гадают на суженого).

Рождественские гадания

На Рождество часто гадают на варениках. Суть гадания заключается в том, что в начинку кладут маленькие предметы, символизирующие определенные вещи –кому что достанется, тот так год и проживет.

Предлагаем перечень значений "сюрпризов", которые могут попасться в рождественских варениках:

монета – богатство

хлеб – сытый, благополучный год

кольцо – скорая свадьба

лавровый лист – слава и удача

изюм – подарки

капуста – семейное счастье

нитка – дорога, путь

гречка – нежданное богатство

морковь – знакомство

тесто – пополнение в семействе

укроп – богатырское здоровье

горох – семейный уют.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet