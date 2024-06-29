Как правильное начало дня поможет изменить жизнь

Утро — это важное время, когда закладывается ключевой настрой всему происходящему с вами днем. Если использовать это время правильно, вы можете изменить жизнь в лучшую сторону.

Народные поговорки: «Как утро начнешь, так день и проведешь», «Не с той ноги встал» только подтверждают это. Какую пользу можно извлечь, если правильно начать день и какие практики и утренние ритуалы вам помогут, узнаете из этого материала. Важно задать нужный настрой новому дню, особенно если вы занимаетесь духовным развитием, следите за сохранностью уровня вашей уникальной вибрации. Это умение пригодиться и остальным. Приведу несколько аргументов, почему настраиваться на новый день необходимо.

Какая польза от правильного начала дня

Правильное начало дня привнесет в вашу жизнь больше радостных, счастливых событий, новых возможностей.

Если хотите привлекать в вашу жизнь процветание, изобилие, больше любви, удачи, позаботьтесь о начале дня. Подумайте, чем вы наполняете свое утро, какими эмоциями.

Осознанное, правильное начало дня позволит войти в поток, и ваши намерения будут скорее манифестироваться.

Вы повысите стрессоустойчивость, будете меньше реагировать на внешние раздражители. Мы каждый день сталкиваемся с окружающей средой, с вибрациями, настроением других людей, которые не всегда бывают положительными.

Правильно начав свой день, вы будете транслировать позитивные, добрые эмоции в мир, переписывая настроение тех, с кем вы встречаетесь в течение дня.

Я думаю, польза очевидна. А теперь давайте приступим к практическим рекомендациям по сонастройке с новым днем.

Как начинать день, чтобы изменить жизнь

Побудьте наедине с собой

После пробуждения не вскакивайте с постели, даже если проспали или у вас утро рассчитано по минутам.

Не вспоминайте сразу о делах, еще успеете это сделать. Первым делом почувствуйте себя, свое тело, «просканируйте» каждую его часть, каждый орган.

Пока еще сознание замедленно, находится на альфа-частоте, постарайтесь вспомнить что вам снилось, какие важные осознания вы получили во сне. И сразу после пробуждения запишите, если есть такая возможность.

Это особенно важно сделать, если вы накануне задавали вопрос своим наставникам.

Многие ответы приходят во сне, под утро, но из-за резкого пробуждения от будильника и из-за неумения правильно проснуться, большая часть осознаний теряется.

Если вы сразу окунетесь в суету нового дня, они улетучатся. Именно поэтому порой много времени проходит, прежде чем вы получаете ответ на волнующий вопрос.

Сделайте вдох принятия

Следующий этап пробуждения — вдох принятия. Сделайте глубокий вдох с намерением, что вы с благодарностью принимаете все, что приготовила для вас вселенная. Произнесите намерение или установку на сегодняшний день.

Например, одну из этих:

«Я с благодарностью и предвкушением принимаю все, что вселенная приготовила для меня сегодня.»

«Я открыта новым возможностям, которые плавно втекают в мою жизнь.»

Если вы работаете над конкретной сферой в жизни, произнесите свое намерение, которое поможет вам продвинуться вперед в развитии и решении ваших вопросов.

Выполните практику благодарения

Благодарность — отличное начало дня.

Поблагодарите жизнь за то, что имеете. Попытайтесь искренне почувствовать благодарность за еще одно утро в вашей жизни.

Вы живы, окружены родными людьми. И неважно, какие между вами отношения, пошлите им лучики благодарности и любви из сердца.

Каждый раз когда вы это делаете, вы по капле, по крупицам исцеляете то неблагоприятное, что есть между вами. Пусть это не так очевидно сразу, но со временем вы поймете, что делали это не зря.

Ведь что вы посылаете во вне, то обратно и получите в приумноженном виде.

Сделайте энергетическую гимнастику

Чтобы получить заряд энергии с утра, сделайте энергетическую гимнастику.

Это простые упражнения, которые можно выполнять и стоя, и даже лежа, и во время принятия душа, и находясь в транспорте по дороге на работу.

Их выполнение дает моментальный эффект и настраивает вашу вертикаль — налаживает связь с духом.

Выполните любимые утренние ритуалы

Предыдущие рекомендации — это программа минимум для удачного начала дня. То, что нужно делать обязательно, если вы хотите добиться позитивных изменений в жизни.

Но если у вас есть время и желание, включите в этот комплекс мероприятий и другие утренние ритуалы. Или добавьте осознанности в свои привычные действия, которые вы совершаете по утрам.

Ниже перечислю некоторые действия, которые можно сделать своими обязательными утренними ритуалами. Это не руководство к выполнению, а лишь идеи, при помощи которых вы можете добавить смысл к привычным процедурам

Подойдите к окну и поприветствуйте новый день.

Выполните практику «Дыхание в небо» из вводного курса «Шаг к себе. Вызов каждый день».

Выпейте стакан воды, предварительно заряженный позитивными намерениями на день.

Выделите время на завтрак, который вы съедите осознанно, наслаждаясь самим процессом.

Добавьте осознанности в принятие душа, полностью концентрируясь на физических ощущениях.

Заполните «Утренние страницы» — практика из книги «Путь художника» Джулии Кэмерон. Автор предлагает сразу после пробуждения излить на бумагу свои мысли. Это помогает очистить сознание от ненужной шелухи и настроиться на творческий процесс.

Добавьте в ваш комплекс утренних мероприятий технику Сурья-Намаскар или другие упражнения для молодости и красоты вашего тела.

Включите вдохновляющую музыку.

Как «исправить» неудачное начало дня

Не всегда получается проснуться и побыть в полной тишине с утра, особенно если у вас большая семья, вас будят маленькие дети или шумные соседи.

Если с утра все пошло не так, как вам хотелось, у вас всегда есть выбор остановиться и переключиться на другую волну.

Если вы утром не на хорошей ноте расстались с ребенком или мужем, вернитесь мысленно в тот момент и перепишите ситуацию. Как бы вы хотели, чтобы все произошло. Что бы сказали, как поступили вместо тех действий, что совершили.

Пошлите луч любви из сердца и окутайте им своих близких. Неважно, что вы это сделали в воображении. Вы переписали вибрации того события.

Прошлое живет в наших воспоминаниях, в какие цвета вы его окрасите, таким оно для вас и останется.

Переписав эмоциональный фон ситуации, вы исцеляете ее, себя и всех участников. Вы переходите на другую линию жизни и стираете возможные последствия, которые могли бы наступить, оставив вы все как есть.

Каждый день — это начало новой жизни. Вы переворачиваете страницу и пишете новый роман. С чего вы его начнете, какие чувства, мысли выберете для своего путешествия, такие события и будут происходить с вами.

Подумайте, какую жизнь вы хотите видеть в будущем и стремитесь к ней, совершая здесь и сейчас те действия, которые приближают вас к желаемой реальности, а не отдаляют.

Правильное завершение дня тоже немаловажно, если вы хотите на следующий день проснуться отдохнувшими и наполненными.опубликовано econet

Автор Наталья Прокофьева

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