Как принять его таким, какой он есть?

Кто нам встречается в жизни, проективное зеркало, в котором отражаются наши болячки (проекции), или, мы минимально попадаем в проективные отношения – зависит от нашего мировоззрения, проработанности и осознанности. Наследственность и среда уже сделали своё дело, мы получили оттуда «приданное», с которым можем либо смириться, как с данностью и неизбежностью, либо..не смириться.

Сначала вы в отношениях на стадии войны проекций. Это когда все его слова и поступки для вас существуют в формате «я сама виновата, это я плохая». Кстати сказать, для него работает та же схема, он ловит ваше отношение (проекцию) как ком с грязью. Вы ссоритесь, воюете.

Проекции в отношения

Например: вы заболели, а он вам и говорит, что мол это не болезнь, а так, недомогание. Вы расстраиваетесь, страдаете, предъявляете ему, что он не заботится, бесчувственный и вас не любит. Сами думаете о себе, что недостаточно красивы, стройны, богаты и успешны (а может у него кто-то ещё появился?).

На самом деле, он вас хочет поддержать, подбодрить, и имеет в виду, что вы справитесь, он в вас верит. А вы считаете, что он вас не ценит и не дорожит вами.

Почему? Потому что в вашем понимании любовь это забота, а не обесценивание, а в его понимании – любовь это вера в ваши силы, а не нытьё вдвоем – так мужики себя не ведут (как говорил ему отец).

По закону резонанса, встречается то, что соответствует, одно другому. И происходит инверсия – подмена реальности. Вы оба начинаете отыгрывать друг с другом свою ситуацию из родительской семьи.

Прое́кция (лат. projectio — «бросание вперед») — механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне.

Вас такая война проекций (когда вы и он говорите не то, что слышит другой) не устраивает, вы работаете над собой, осознаёте проекции, и, казалось бы, вот оно счастье. Да не тут-то было. Теперь вы видите его таким, какой он есть. Все его глупости и мелкие злодейства, включаются и существуют не из-за вас, не потому, что вы его провоцируете, заслуживаете, или, виноваты, плохая/хорошая (не важно вообще, какая вы).

Другой человек (оказывается) сам выбирает и решает, как ему себя вести. Впрочем, если посмотреть ещё глубже, он действует автоматически, в нём включается схема/алгоритм, которая резонирует с чем-то болезненным, усвоенным его психикой, как реакция. У вас, кстати сказать, было то же самое, до осознания проекций.

У него есть свой опыт и картина мира, его приучили и воспитали, ещё до вас, и он ведёт себя так, как ведёт. Будет ли он таким же, как с вами, в других отношениях? Будет. Но устроит ли это ту женщину/девушку, уже совсем иная тема. И здесь её реакция на весь этот марлезонский балет определит дальнейший сценарий.

Вернёмся к вам. Теперь вы его видите без шор, иллюзий и домысливаний. Вот он перед вами, какой есть. Вы перестали видеть в партнёре свою боль. Его кино (проективная драма) для вас больше не ваше общее мутное озеро, вы уже в зрительном зале, а он на сцене, когда его накрыло проекцией, а вас уже нет. Ваша проекция проработалась, и...

Что дальше со всем этим делать? Здесь остро и безжалостно проявляется из сумрака, пожалуй, самый сложный и болезненный вопрос: а любите ли вы его? Не он вас, не у него какие планы на вас, а вы. Вы. Любите ли вы его? Ответ на этот вопрос определяет ваши дальнейшие шаги: что вам делать и как быть: оставаться с ним дальше, расставаться, улучшать его (ну а вдруг вам кажется, что с вами-то он раскроется и улучшится?), а может ему предложить поработать с его проекциями? Захотите ли вы пережить с ним этот период, пока он проработает свои проекции, если, конечно, он вообще решит их прорабатывать, что вовсе не факт.

Скажу ещё, что человек достоин любви по факту рождения. Его нельзя переделать или сделать кем-то. Он уже пришёл в полном наборе, со всем-всем, что ему нужно. Человек может раскрытьcя, реализовать потенциалы, перевести «недостатки» в ресурсы.

Кто нам встречается в жизни, проективное зеркало, в котором отражаются наши болячки (проекции), или, мы минимально попадаем в проективные отношения – зависит от нашего мировоззрения, проработанности и осознанности. Наследственность и среда уже сделали своё дело, мы получили оттуда «приданное», с которым можем либо смириться, как с данностью и неизбежностью, либо..не смириться.опубликовано econet

Автор Марика Бения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet