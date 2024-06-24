Как притянуть удачу в свою жизнь

✅УДАЧЛИВЫЕ люди всегда прислушиваются к своему внутреннему голосу и умеют превращать невезение в удачу!

Однажды английский психолог и автор книг Ричард Уайзман (Richard Wiseman) провёл исследование, которое длилось 10 лет и было связанно с наукой об удаче. Он поместил в газету несколько объявлений, призывающих людей, считающих себя очень удачливыми и очень невезучими, связаться с ним. Всего в исследовании участвовало 400 людей из всех слоёв общества и разных возрастов.

Удачу можно заманить!

Удачливые и неудачливые люди

Как привлечь удачу

Удачливые и неудачливые люди

В одном эксперименте Ричард Уайзман попросил, как тех, кто считает себя везунчиками, так и тех, кто думает, что они невезучие, посмотреть газету и посчитать количество фотографий, опубликованных в ней. Невезунчикам потребовалось около двух минут, а везунчикам несколько секунд. Почему?

Дело в том, что на второй странице газеты было следующее сообщение: "Перестань считать. В этой газете 43 фотографии." Кажется, что счастливчики были более открыты возможностям.

В другом эксперименте, учёный представил всем участникам следующий сценарий: представьте, что вы в банке, и внезапно входит вооруженный грабитель. Он стреляет лишь однажды, но пуля попадает именно вам в руку. Считаете ли вы данное событие удачей или неудачей?

Большинство из тех, кто считал себя невезучими, ответили, что это им повезло, причём не повезло не только оказаться в банке во время ограбления, но и быть единственным подстреленным.

А вот счастливчики наоборот, посчитали это удачным сценарием, ведь могло быть хуже – пуля могла попасть в голову и убить.

По словам учёного, удачливые люди по своей природе всегда думают о том, что неудача, с которой они столкнулись, могла быть хуже. Поэтому у них чаще всего позитивное отношение к себе и своей жизни.

Это, в свою очередь, ведёт к тому, что они всегда ожидают лучшего от своего будущего. Благодаря этому они продолжат жить счастливой жизнью.

Как привлечь удачу

Уайзман использовал свое исследование, чтобы выяснить, как люди могли бы стать удачливее. Он обнаружил, что удачливые люди всегда используют четыре принципа. Поэтому, чтобы стать удачливее, вам стоит:

1. Увеличить свои шансы. Будьте более открыты для чего-то нового и неизвестного, и старайтесь быть спокойнее.

2. Слушать свой внутренний голос. Научитесь уделять больше внимания своей интуиции и постарайтесь очистить свой разум от сумбурных мыслей.

3. Всегда ожидайте, что вам повезёт. Удачливые люди всегда предполагают, что все будет хорошо. Это даёт им силы и мотивацию продолжать идти дальше, даже несмотря на неудачи, которые бывают у всех.

4. Превратить невезение в удачу. Представьте, что всё могло быть хуже. Не зацикливайтесь на плохом. Старайтесь взять ситуацию под контроль, вместо того, чтобы отпустить и сдаться.опубликовано econet

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