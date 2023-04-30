Как привычка жаловаться убивает мозг и здоровье

Долго сдерживаемое негодование очень вредно для физического и психоэмоционального здоровья человека. От отрицательных эмоций следует периодически освобождаться. Но постоянные жалобы приводят к совершенно другому результату.

Мозг человека – это уникальное явление. Он не только функционирует в постоянном режиме, мониторя работу жизненно-важных органов, чтобы они исправно ее совершали, но и несет ответственность за сознательную и бессознательную мысленную деятельность. Функция мозга подобна мышечной работе, поэтому, вполне возможно ее натренировать, что бы она работала так, как устраивает самого человека. Ну, или ее можно оставить в покое, и мозг погрузится в отчаянье, тоску и создавая негативные шаблоны реакций.

Что происходит, когда человек постоянно жалуется?

Постоянно совершая одни и те же отрицательные действия, люди заставляют свой мозг мыслить в негативном ключе, выделять вещества, соответствующие плохому настроению. То есть, создают привычку негативно мыслить и дальше мозг уже сам поддерживает эту привычную функцию, выделяя гормоны, отрицательно воздействующие на настроение и здоровье человека.

Когда мы изливаем потоки жалоб на собственную жизнь и окружающую действительность, то тренируем мозговое вещество на именно такое унылое восприятие действительности. А затем, натренированный мозг, сам начинает поддерживать в нас угнетенное состояние и пониженный жизненный фон.

Как постоянные жалобы воздействуют на организм?

Создание отрицательной фильтрации

Чем более изливается жалоб и претензий, тем скорее мозг приспосабливается к такой поведенческой реакции, и формирует специальный фильтр, согласно вашим желаниям. А через него начинает пропускать только то, что поддерживает отрицательные эмоции – все негативное и заставляющее опять пожаловаться.

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Периодические жалобы – нормальное явление, которое мозг воспринимает спокойно и не реагирует, но неиссякаемые ежедневные потоки полностью меняют человеческое мышление и воздействуют на обработку информации мозгом. Человек даже не осознает, что у него появился фильтр, который заставляет все видеть только в негативном свете.

Например, вместо того, чтобы весной любоваться расцветающими деревьями, он заставляет думать об аллергии, сенной лихорадке, очередном подорожании лекарств от них и – по нарастающей. Веселые малыши в песочнице вызывают мысли о том, что они слишком громко кричат, и куда смотрят мамаши, и о том, что свои дети давно не звонили, а еще надо за учебу старшей заплатить и где взять деньги? Такие тяжелые мысли нарастают как снежный ком, и порадоваться жизни становится просто невозможно, потому что созданный нами самими фильтр приятные мелочи просто не пропустит.

Снижение гормона серотонина

Гормон серотонин отвечает в нашем организме за ощущение радости и счастья. У маленьких детей вырабатывается много серотонина, они бегают и буквально светятся от радости, беспрерывно хохочут, и счастливы каждому дню. У взрослых его меньше, поэтому для выработки нужны радостные события. А с привычкой жаловаться, уровень серотонина серьезно падает, и вы лишаетесь способности быть счастливым и просто радоваться. Мозг не увеличивает его выработку при приятном событии – любовании цветами, а заставляет испытывать позитивное голодание – чувствовать себя несчастным.

Увеличение уровня стресса

Постоянно находясь в плохом настроении, люди сами устраивают себе повседневный ад. Состояние тревожности, раздражительности, неуверенности будет постоянно расти, перерастая в хронический стресс. Постепенно люди начинают остро реагировать даже на самые мелкие раздражители, которые в другое время не вызвали бы вообще никакой реакции.

Состояние длительного стресса разрушающе воздействует на здоровье, ухудшая самочувствие человека. Возникают головные боли, мышечная слабость, истощение сил. Органы постепенно изнашиваются, создается дополнительная нагрузка на сердце, и возникают депрессивные состояния.

Беспокойства и депрессии

Депрессия – это серьезное психическое заболевание, которое требует вмешательства медицинских специалистов. Негативно натренированный мозг заставляет воспринимать свою жизнь в сером цвете, как унылую беспросветную действительность. Все происходящее будет оцениваться либо пессимистично, либо цинично. А человека склонного к беспокойствам, будет постоянно подталкивать на новые проявления тревожности, «рисуя» ухудшение сценария и новые переживания. Работа мозга не замедляется ни на секунду. Если он не будет представлять положительные реакции и шаблоны, то заменит их отрицательными. Все зависит от того, на что его натренировали.

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Напряженность в отношениях

Излучаемые людьми негативные эмоции, будут отталкивать окружающих. Кому же захочется общаться с человеком, который постоянно всем недоволен и брызжет ядом на окружающих? А партнера такое поведение сначала заставит дистанцироваться, а затем и просто уйти. Постоянные жалобы могут способствовать только одному – люди при виде такого человека разбегаются врассыпную. Никому не захочется стать жилеткой, в которую обрушивается шквал жалоб и негодования.

Что же делать такому человеку?

Прежде всего, нужно осознать, что вы действительно стали таким человеком, признать свое состояние. Это самое трудное, потому что мозг будет услужливо подсовывать мысли, что проблема заключается в окружающих людях, обстановке в стране и мире, а никак не в вас. Но, после признания того факта, что бесконечные жалобы не только отравляют ваше существование, но и ваших любимых, можете начинать с этим бороться.

Устранять мыслительные процессы очень сложно, поэтому начинайте бороться с их последствием – берите под контроль поведение и слова. Как только возникнет желание жаловаться – замолкайте, либо скажите что-то позитивное, даже если в этот момент ничего такого не чувствуете. Меняйте поведенческие реакции, и постепенно, привычка к жалобам исчезнет, и вы начнете ощущать, что жизнь на самом деле - прекрасна и удивительна! опубликовано econet

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