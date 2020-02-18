Как продлить срок службы ваших литий-ионных батарей

Литий-ионные аккумуляторы со временем разлагаются, что раздражает пользователей, но это очень удобно для производителей смартфонов, которые стремятся продавать вам новый аппарат каждые два года.

Однако, есть способы, как вы можете следить за своими батареями, чтобы продлить их работу, и этот совет не ограничивается только вашим телефоном.

Ключевые советы для продления срока службы литий-ионных аккумуляторов

Команда из Университета Мичигана «провела множество научных работ и коопераций с производителями», чтобы составить список лучших советов для того, чтобы продлить срок службы литий-ионных батарей как можно дольше. Почти каждый компонент батареи со временем разрушается, включая анод, катод, электролит, сепаратор и токосъемники. В новом исследовании команда определила несколько основных факторов, которые приводят к деградации батареи, и всех их можно избежать.

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Во-первых, избегайте воздействия высоких и низких температур, особенно во время зарядки. Если ваш телефон нагревается от зарядного устройства, снимите его. Также не заряжайте его в очень холодных условиях. Экстремальные температуры "могут ускорить деградацию практически всех компонентов батареи". По этой причине некоторые производители электромобилей рекомендуют оставлять машину включенной в очень жаркие дни, чтобы система охлаждения аккумулятора могла работать. Старайтесь не заряжать батарею, если температура выходит за пределы 10-35 °C.

Во-вторых, батареи не должны быть слишком полными или слишком пустыми. В идеале, вы никогда не должны позволять им заряжаться более 80 % или разряжаться до менее 20 %, потому что, находясь за пределами диапазона 80-20 %, состояние литий-ионного аккумулятора ухудшается. Если вам нужна батарея с полным зарядом, продолжайте полностью заряжать ее до конца, но сразу же снимите устройство с зарядного устройства, как только оно достигнет 100%. Это означает, что оставлять телефон заряжаться на ночь - это плохое занятие.

В-третьих, избегайте быстрой зарядки и разрядки, если сможете. Быстрые зарядные устройства могут показаться удобными, но высокие токи нагревают и разлагают батарею быстрее, чем медленная зарядка. То же самое касается высоких скоростей разряда; энергозатратные приложения и работа в режиме полной мощности не годятся для вашей батареи и сокращают ее срок службы. Если возможно, возьмите медленное зарядное устройство 1A для телефонов "старой школы" и используйте его, если вам действительно не нужно быстро зарядиться.

Наконец, избегайте использования или хранения литий-ионных батарей во влажной среде и «избегайте механических повреждений, таких как проколы», что может показаться довольно очевидным.

Короче говоря, следите за температурой, заряжайте и разряжайте медленно, не оставляйте батареи на зарядном устройстве и старайтесь не подниматься выше 80 % или ниже 20 %, если в этом нет необходимости. Мало того, что ваши батареи будут работать дольше, вам не придется заменять их так часто, и это здорово для планеты во многих отношениях. опубликовано econet.ru по материалам newatlas.com

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