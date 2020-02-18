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Как продлить срок службы ваших литий-ионных батарей

Автор: Econet 10486
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Литий-ионные аккумуляторы со временем разлагаются, что раздражает пользователей, но это очень удобно для производителей смартфонов, которые стремятся продавать вам новый аппарат каждые два года.

Как продлить срок службы ваших литий-ионных батарей

Однако, есть способы, как вы можете следить за своими батареями, чтобы продлить их работу, и этот совет не ограничивается только вашим телефоном.

Ключевые советы для продления срока службы литий-ионных аккумуляторов

Команда из Университета Мичигана «провела множество научных работ и коопераций с производителями», чтобы составить список лучших советов для того, чтобы продлить срок службы литий-ионных батарей как можно дольше. Почти каждый компонент батареи со временем разрушается, включая анод, катод, электролит, сепаратор и токосъемники. В новом исследовании команда определила несколько основных факторов, которые приводят к деградации батареи, и всех их можно избежать.

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Во-первых, избегайте воздействия высоких и низких температур, особенно во время зарядки. Если ваш телефон нагревается от зарядного устройства, снимите его. Также не заряжайте его в очень холодных условиях. Экстремальные температуры "могут ускорить деградацию практически всех компонентов батареи". По этой причине некоторые производители электромобилей рекомендуют оставлять машину включенной в очень жаркие дни, чтобы система охлаждения аккумулятора могла работать. Старайтесь не заряжать батарею, если температура выходит за пределы 10-35 °C.

Как продлить срок службы ваших литий-ионных батарей

Во-вторых, батареи не должны быть слишком полными или слишком пустыми. В идеале, вы никогда не должны позволять им заряжаться более 80 % или разряжаться до менее 20 %, потому что, находясь за пределами диапазона 80-20 %, состояние литий-ионного аккумулятора ухудшается. Если вам нужна батарея с полным зарядом, продолжайте полностью заряжать ее до конца, но сразу же снимите устройство с зарядного устройства, как только оно достигнет 100%. Это означает, что оставлять телефон заряжаться на ночь - это плохое занятие.

В-третьих, избегайте быстрой зарядки и разрядки, если сможете. Быстрые зарядные устройства могут показаться удобными, но высокие токи нагревают и разлагают батарею быстрее, чем медленная зарядка. То же самое касается высоких скоростей разряда; энергозатратные приложения и работа в режиме полной мощности не годятся для вашей батареи и сокращают ее срок службы. Если возможно, возьмите медленное зарядное устройство 1A для телефонов "старой школы" и используйте его, если вам действительно не нужно быстро зарядиться.

Наконец, избегайте использования или хранения литий-ионных батарей во влажной среде и «избегайте механических повреждений, таких как проколы», что может показаться довольно очевидным.

Короче говоря, следите за температурой, заряжайте и разряжайте медленно, не оставляйте батареи на зарядном устройстве и старайтесь не подниматься выше 80 % или ниже 20 %, если в этом нет необходимости. Мало того, что ваши батареи будут работать дольше, вам не придется заменять их так часто, и это здорово для планеты во многих отношениях. опубликовано econet.ru по материалам newatlas.com

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Источник: https://econet.ru/

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литий-ионная батарея аккумулятор зарядка

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