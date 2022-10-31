Как проявляется биполярное расстройство у детей

Биполярное аффективное расстройство является психической проблемой. Для него характерны нетипичная смена настроений, перепады энергичности и полного внутреннего опустошения, апатии. Биполярному расстройству могут быть подвержены и дети, особенно подростки.

Рассмотрим особенности проявления биполярного аффективного расстройства у детей. Дебют заболевания может случиться практически в любом возрасте, но наиболее часто - в четырнадцать-шестнадцать лет, в пубертатный период.

Биполярное расстройство у детей: особенности проявления

Обычно начало БАР - это депрессивная фаза болезни. Причем для ребенка характерна некоторая маскировка переживаний, свойственных обычной депрессии, при этом он демонстрирует заметные нарушения в своем поведении.

Также наблюдаются изменения в характере: так ранее вполне адекватный и спокойный ребенок вдруг становится невыносимым, чужим, непослушным. Он может начать использовать в речи нецензурные слова и выражения, обзывает родителей. Часто уединяется, уходит в себя, закрывается в своей комнате и не хочет ни с кем контактировать.

На попытки родителей достучаться до него в прямом и переносном смысле может проявить физическую агрессию. Такое поведение обычно сказывается на успеваемости. Иногда ребенок просто перестает ходить в школу, а если и посещает, то старается демонстративно срывать ранее интересные для него уроки.

Когда родители и учителя начинают взывать к нему, уговаривают, приводят различные доводы, ребенок, как правило, говорит, что его "все достали", ему "фиолетово", и вообще "делайте, что хотите - мне все равно".

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Ребенок в депрессивный период может много времени уделять соцсетям, скроллить информацию на различных сайтах, увлекаться компьютерными играми. Это помогает ему хоть как-то стабилизировать свое непонятное состояние. Ведь часто он просто не может понять, что с ним сейчас пррисходит.

Ребенок безуспешно пытается справиться со своим состоянием сам. Хотя, как правило, не жалуется, а только констатирует, что ему ничего не хочется, грустно, скучно. Иногда нарушается сон, нет аппетита.

Как правило, выраженная депрессивная фаза протекает в старшем подростковом возрасте. Вместе с перечисленными выше симптомами присутствует пониженный фон настроения, накатывает безысходность. Ребенок ни от чего не получает удовольствия, даже от того, что ранее приносило радость, являлось увлечением.

Возникает потребность в уединении, появляется явная апатия, совершенно не хочется ничего делать. Возникает чувство душевной боли, дети сами говорят, что перестают чувствовать себя живыми.

Это состояное может провоцировать самоповреждающее поведение, которое призвано вернуть ощущение жизни, перевести душевную боль в травму физическую.опубликовано econet.ru

Автор Богданова Анжелика

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