Как пятно на полу меняет отношение к человеку

Бывает, что самая незначительная деталь раскрывает человека лучше, чем все его речи и дела. Ведь истинно добрые и благородные люди не афишируют своих поступков. Они не выносят их на всеобщее обозрение. Но иногда случается, что мы невольно прикасаемся к их душевной красоте.

Иногда понять человека помогает маленькая деталь. Как в детективах - улика. Бывают улики преступления, а бывают улики доброго сердца. Их просто надо увидеть.

Улики доброго сердца

Один мужчина познакомился с женщиной-актрисой. Она в театре работала. Красивая женщина средних лет. Но как-то он не доверял ей, считал эгоистичной и самовлюбленной. Слишком заносчивой. Холодной.

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Они встретились раза три, а потом он зашёл к ней домой после вечера в кафе. Он зашёл на чашку кофе. А на самом деле хотел попрощаться. Вежливо и честно сказать, что они не подходят друг другу. Он был честный человек.

В чистой квартире он обратил внимание на пятна. На паркете хорошем были кое-где пятна, некрасиво! Женщина заметила, что он смотрит. И объяснила: у неё был старый кот. Он долго прожил, а последний год совсем одряхлел и ослеп. И она не ездила на гастроли, никуда не ходила, кроме работы. Ухаживала за котом.

И у котика было недержание. Вот поэтому пятна. Ей советовали усыпить кота, но это было совершенно невозможно. Это же был ее друг. Верный и любимый друг. И она до последнего дня ухаживала за ним. Лечила и спасала. Денег пока нет на ремонт, поэтому пятна остались. Так она сказала и расплакалась.

И на красивом холодном лице тоже появились пятна, а лицо некрасивое стало, сморщилось как у ребёнка, рот скривился в скобочку, слёзы потекли… Она плакала тихонько, но очень горько. Не как актриса. Сморкалась и размазывала косметику…

Вот тут он и понял ее. И ощутил любовь. Он обнял женщину и прижал к груди, а она плакала и все про котика говорила. Какой он был хороший, умный, преданный… И мужчина полюбил ее навсегда.

Люди носят маску. Люди скрывают своё истинное «я». Но иногда мы видим улику. Пятно на дорогом паркете, например. И эта деталь позволяет увидеть человека по-настоящему. И полюбить его. Или с ужасом от него бежать. Надо заглянуть в дом человека; в его внутреннее пространство. И можно многое понять по крошечной улике. На что он способен, этот человек. И способен ли на любовь и верность…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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