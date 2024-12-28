Как работает Закон Исполнения Желаний

Законы Вселенной элементарны и очень важны. Этим законам подчиняется весь мир и любой человек, вне зависимости от того, нравятся они ему или нет. Все мысли и желания реализуются через закон Осуществления, о нем и пойдет речь в этой статье.

Любое материальное начинается с мысли. То есть все, что человек получает от жизни, он в прямом смысле надумал, создал некий мысленный образ и воплотил его в реальность. Все образы, о которых мы думаем, материализуются в нашей жизни благодаря закону Осуществления. Какие именно мысли воплощаются в реальность зависит от того, насколько мы эмоционально к этому относимся.

Как правильно материализовать мысли и желания

Бывает, что человек думает о чем-либо, но только мельком и такие мысли не оказывают никакого влияния на судьбу. Осуществление базируется на вере, поскольку все, во что мы верим, наполняется энергией, необходимой для реализации. И неважно о чем именно думает человек – о плохом или хорошем. Если есть вера, то появляется энергия и происходит трансформация мысли в реальность, правда не сразу, а со временем.

Чем сложнее желание, тем больше времени требуется на реализацию. Вселенной всегда нужно время. Представьте, чтобы случалось, если каждая наша мысль материализовалась мгновенно...

Мир является нашим зеркалом и реагирует на все наши действия. Мы называем этот мир реальностью, но на самом деле таковой она является только для нас самих.

На законе Осуществления основаны абсолютно все методики, которые описывают технику материализации мыслей и получения желаемого. Часто происходит так, что хотим мы одного, но с ужасом представляем, что будет, если случится все наоборот. Так мы наделяем энергией последний вариант и потом удивляемся, почему все пошло не так. Страхи, сомнения и опасения путают нас, поэтому от них нужно избавляться.

Вы – творец собственной судьбы

Чтобы проверить, действует ли закон, достаточно подумать о чем-либо малозначительном, наделив тем самым этот образ энергией. Представляйте все детально, прочувствуйте свои эмоции и вы будете удивлены, но этот образ вскоре воплотиться в реальность, нужно будет просто немного подождать.

Закон непременно поможет достичь самых глобальных целей, главное правильно направить запрос во Вселенную и помогать ей реализовывать задуманное своими действиями, в противном случае можно всю жизнь прожить в мечтах. опубликовано econet

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