Как работают негативные родительские «послания»

Ребенок не в состоянии анализировать то, что сказано родителями. Поэтому их слова воспринимаются детьми как истина в первой инстанции. Но, когда мы становимся взрослыми, полученные установки могут сослужить нам плохую службу. Вот как это работает.

Голос родителей - это голос, который воспринимается как носитель информации, правдивой по умолчанию. Это «условный рефлекс» с детства воспринимать все слова родителей за «чистую монету». Так подсознание ребёнка запоминает это, когда ещё у ребёнка отсутствует конструктивное мышление.

То, что говорят родители, - правда "по умолчанию"?

Ребёнок вырастает, а ничего не меняется. И хорошо, если родительские «наветы» положительные. Они работают как благословение, они помогают человеку свернуть горы и преодолеть любые преграды. Но, увы, есть и негативные родительские фразочки, которые срабатывают даже у взрослого человека как самосбывающееся пророчество. Особенно когда мать очень властная и хочет, чтобы все было по ее, а если нет, она может сказать что-то вроде «Куда поехала, пропадёшь там, а вернёшься, я тебя не приму».

Да, понятно родитель так говорит во многом от страха оказаться брошенным и ненужным. Но ребёнок давно вырос и ему нужно идти своей дорогой. А такие фразы, если с этим не работать, практически 100%-но срабатывают. И родитель потом произносит «Я же говорил (-а)».

«Я же говорила, он тебя бросит», «Даже не пытайся, не получится!», «Вот она смогла бы, а ты, ты как я, слишком стеснительная» и т.д. И взрослые дети крутятся по кругу родительских сценариев, с каждым годом все больше напоминая мать и отца. Повторяя все негативные сценарии и так и не встав в полный рост.

А ведь дети - это новое поколение, это будущее, это новаторство, это свежие идеи и решения. И это ни в коем случае нельзя блокировать. Да, есть люди, которые с самого детства устраивают бунт на корабле и делают все по-своему. И чаще всего именно такие люди многого добиваются, родители ещё и радуются потом за них и в душе благодарны детям, что их ослушались.

Но в основном человек устроен так, что не хочется расстраивать родителей ни в чем, нужно быть хорошими, послушными, угождать. Родитель временно порадуется послушанию, а запреты со временем сыграют с ребёнком (даже взрослым) злую шутку. Сначала он перестанет верить в себя, а потом и вовсе что-либо предпринимать.

Если негативные фразы родителей сбываются детальнее чем предсказания Ванги, нужно с этим что-то делать. А начать нужно с вопросов «А что хочу я, что хочет моя душа?, «А каков мой персональный путь?» и «Кому принадлежат чувства, тормозящие меня?». И разделиться этими чувствами, разрешив себе свой путь и перестать испытывать от этого чувство вины.опубликовано econet

Автор Вергара Валерия

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