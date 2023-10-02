Как разложить по приоритетам все свои любимые и ненавистные чувства

Как разобраться в своих желаниях и побуждениях? Этот простой метод поможет вам разложить по степени важности все свои чувства, и тогда перед вами предстанет картина ваших подсознательных мотивов. И сразу станет ясно, что, как, когда и почему вы что-то делаете / не делаете.

Очень многие люди понятия не имеет о том, чего они вообще хотят конкретно. Тем более, в каком порядке и приоритетности. Зато все прекрасно знают, чего НЕ хотят. С одной стороны, это проблема, а с другой, как всегда, - возможность!

Чем вы пожертвуете - любовью или свободой?

Составьте список всех чувств, которых вы избегаете, не любите, боитесь. Напротив каждого напишите, при каких условиях они возникают. Затем опишите, как именно это ощущается в теле.

Например:

Обида-злость, когда меня теснят, что-то мне запрещают, не дают сделать, ограничивают. Ощущения в теле - теснота в груди, трудно дышать, мандраж в руках и ногах, ком в горле, сцепленные зубы, напряженная шея.

Иногда в голову приходят условия и ситуации, а лишь потом можно обозначить возникающее при них чувство. Тоже вариант, пишите, как идет. Обязательно указывайте чувства в теле, это очень важно!

После легкой части - описания того, чего вы не хотите - переходим к позитиву. Исключив одно, будет гораздо легче сделать второе. Теперь сделайте то же самое о том, чего вы хотите, любите, к чему стремитесь. Например:

Свобода, когда никто ничего от меня не ждет, включая меня самого, когда я сам распоряжаюсь своим временем и передвигаюсь в пространстве, куда хочу. Ощущения в теле: легко и много дышится, ноги и руки - пружинки, глаза горят, рот улыбается, спина расслабленная и гибкая.

В каждом списке будет не так уж много пунктов, примерно 5-10. Дальше нужно приоритизировать эти пункты, причем, максимально точно. Об этом и название статьи. Делается это либо через легкость, либо через жертву - смотря, что вам ближе. Например:

Осуждение.

Злость.

Унижение.

Вина.

Бессилие.

Есть в программировании такое понятие - метод пузырька. Любой язык использует именно его, когда нужно ранжировать что угодно, например, составить список по алфавиту. Все просто: берем первую же пару и сравниваем между собой её составляющие.

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Что легче пережить - осуждение или злость? Что тяжелее? Допустим, злость сложнее. Меняем их местами, теперь злость первая. Дальше: осуждение или унижение? Допустим, унижение. Опять меняем местами, получается злость, унижение, осуждение.

Вина или осуждение? Хммм, это рядом, но вина может возникнуть в ответ на осуждение, а может и не возникнуть, но все равно неприятно. Не меняем местами. А вина или бессилие? Вина хуже, поэтому все остается и получается по итогу так:

Злость.

Унижение.

Осуждение.

Вина.

Бессилие.

А вот с позитивом выходит сложнее, тут-то нам и нужна жертва. Чем вы пожертвуете ради чего? Например, у нас такой список:

Свобода.

Нежность.

Принадлежность стае.

Эстетика.

Богатство.

Вы пожертвуете нежностью ради свободы или наоборот? Лучше быть свободным и одиноким или принадлежать своей стае, делая все с ними сообща? Черт с ней, с той эстетикой, лишь бы побольше заработать/сэкономить, или лучше сделать максимально красиво, но остаться с меньшим количеством денег?

Такой вот метод пузырька или жертвы. Далее очень важно честно и внимательно изучить второй слой этой информации. Действительно ли ваши негативные чувства так уж ненавистны и вы их избегаете? Например, злость - это выпуск энергии, который сопровождается ощущением реальной силы. Это может быть оооочень приятно!

А нежность, которая возможна только при доверии и открытости, не делает ли вас опасно уязвимым? Богатство не делает ли вас мишенью для чужих стрел? Свобода не пахнет ли еще и ответственностью? Эстетика не дороговато ли обходится? Возможно, эти идеалы должны остаться мечтой, а в реальной жизни ну их?

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Все пункты с двойным дном вытащите в противоположный список. Например, в желаемых чувствах может оказаться злость, а в нежелательных - богатство. Нужно ли удивляться, если у вас все никак не выходит разбогатеть, зато злитесь вы с завидной регулярностью?

Разложив по приоритетам все свои любимые и ненавистные чувства, увидев, при каких условиях они возникают, и как именно ощущаются в теле, вы достанете из-под воды практически весь айсберг своих подсознательных мотивов. Вы увидите совершенно четко и ясно, что, как, когда и почему вы делаете и не делаете.

А это уже отличное начало для облегчения и перемен. Конечно, может быть и обидно, вы вполне можете расстроиться. Однако и повеселиться тоже получится, не говоря уже про обретение контроля, а это уже приятное чувство силы. Так что 2 против 1 по нашей же системе. Вперед!опубликовано econet

Автор Ягодзинский Андрей

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