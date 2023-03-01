Как реагировать на детские слезы?

Многие родители не любят детские требования и истерики, реагируют на слезы категоричным повышением голоса и раздражительностью. Но психологи утверждают, что плач – естественный способ привлечь внимание к своим проблемам, которые взрослым кажутся незначительными. Необходимо учиться правильно успокаивать малыша, чтобы не потерять эмоциональный контакт и доверие.
Детские слезы – важный сигнал, который не следует игнорировать. Но существует несколько способов реакции, позволяющих быстро исправить ситуацию без вреда для отношений. Попробуйте советы от психологов, чтобы не раздражаться без причины.
При появлении детских слез выдохните и попробуйте поставить себя на место малыша. Его неокрепшая психика остро реагирует на любые фразы, а сломанная игрушка становится маленькой трагедией. Он не умеет правильно оценивать ситуацию и с легкостью реагировать на неудачи, не имеет опыта решения проблем.
Детский плач – это защитная реакция на стрессовую ситуацию. Слезы означают, что малыш находится в зоне дискомфорта, душевного напряжения и переживаний. Поэтому старайтесь сохранять спокойствие, не реагируйте криком, критикой: от вас ребенок ожидает поддержки и помощи.
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Дайте понять ребенку, что вы его услышали, обратили внимание на его проблему. Необходимо понять и выявить причину слез, озвучить ее малышу: «Я знаю, что ты хотел в парк, но мы не поехали сегодня». Это разряжает ситуацию, показывает, чтобы слышите детей и серьезно воспринимаете его маленькое горе.
Когда поймете, что ребенок слышит ваши слова, объясните спокойно и четко, чего вы добиваетесь от него. Мягким тоном скажите, что не можете отпустить на праздник, что ему следует обязательно доделать уроки. В ответ обязательно услышите возражения, на которые отвечайте без раздражения, но настойчиво повторяя просьбу.
Чтобы успокоить ребенка и прекратить истерику, дайте понять, что его проблема в скором времени может быть решена: «Я дам тебе сладости, но после съеденного супа». Всегда предлагайте альтернативные варианты. Постепенно малыши привыкают к возможности выбора, вместе слез сами предлагают решение ситуации: «Я съем первое, а потом можно мне пирожное?» Но не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, чтобы не подорвать доверие в отношениях.
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Большинство родителей стесняется слез детей на публике, поэтому при первых признаках истерики соглашаются на условия маленького шантажиста. Они покупают ему желаемую игрушку или шоколадку, не понимая, что в дальнейшем ситуация будет повторяться. Поэтому психологи советуют работать над проблемой, исключая следующие фразы и действия:
Детские слезы – естественный этап взросления, через которых проходят все семьи. Через плач ребенок учится взаимодействовать с родителями, пытается выстраивать отношения. При правильном подходе можно легко справляться с истерикой без раздражения и вспышек гнева, сохраняя доверие и любовь.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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