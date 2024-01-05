Как рецепт исцеления приходит во сне

Иногда исцеление может прийти во сне. Сон лечит; но не только процесс сна. Во сне можно получить совет, который поможет спастись.

Конечно, надо лечиться у доктора. Я сама из семьи врачей. И лечение имеет право назначить только врач! Но есть у человека тайный ресурс, который может открыться в экстремальной ситуации во сне.

Обращайте внимание на сны во время болезни

Целитель Эдгар Кейси сам никого не лечил: ни снадобьями, ни внушением, ни гипнозом. Но в юности он сам подвергся гипнозу от отчаяния - у него полностью пропал голос. А Кейси работал коммивояжером; как без голоса продавать вещи и рекламировать товар? Лечение не помогало.

В город, где жил Кейси, приехал гипнотизёр. И страдалец обратился за помощью. Дальше произошло странное: в гипнотическом сне Кейси сам рассказал гипнотизеру, в чем причина болезни: в спазме, в недостатке кровообращения. Скорее внушите мне хорошее, сильное кровообращение в горле, и я выздоровею! Гипнотизёр так и сделал.

Сказал: мол, сейчас начнётся здоровое, хорошее кровообращение в горле и в груди! Горло и грудь молодого человека сильно покраснели, а потом к нему вернулся голос!

Эдгар Кейси ещё в детстве получал советы и помощь во сне. А после своего исцеления и сам начал помогать людям. Он специально впадал в состояние транса, сна; и говорил, как помочь больному. К какому врачу ему следует пойти или какое лекарство купить в аптеке. Дело было сто лет назад, тогда не так уж много было лекарств… Пациент делал то, что советовал сновидец, и выздоравливал.

У Кейси были неприятности; его обвинили в обмане. Врачи дождались, когда Эдгар войдёт в транс, а потом проткнули ему руки иголками и даже сняли ноготь с пальца - хотели доказать, что целитель притворяется. Кейси страшно обиделся, когда проснулся и увидел повреждения.

Он действительно ничего не чувствовал в трансе. И в незаконном врачеваний его обвиняли; но судья счёл обвинение ложным. Кейси никого не лечил. Он молился и засыпал, а потом рассказывал свой сон, ни к чему не принуждая и не продавая лекарства.

Человек может получить совет во сне. Понимаете, наше личное подсознание иногда лучше знает причину болезни и средство от неё, чем другие люди, даже специалисты. И надо лечиться у врача, но и на сны надо обратить особое внимание. Может, ваш Ангел даёт вам рецепт спасения, а вы не понимаете его! Сны в болезни имеют огромную роль; полезную и спасительную.

Вот один мужчина рассказал о том, как сильно отравился непрожаренной курицей. Он испытал очень сильную и мучительную боль в животе. Нестерпимую просто. Лекарства не помогали, вызвать врача он не мог, была глубокая ночь. И мужчины иногда медлят вызывать помощь… Наконец, боль стала такой сильной, что он был готов вызвать хоть вертолёт МЧС, уже потянулся к телефону и вдруг погрузился в короткий сон - минуты три спал или был без сознания.

И в эти минуты ему явился Некто добрый и светлый. И сказал: "надень свитер с синим и красным узором! Ты забыл про свитер! Надень его!". Мужчина вспомнил и полез в шкаф, где в глубине, в пакете с нафталином, лежал свитер. Лет десять лежал. Свитер с синим и красным узором, который выбросить рука не поднялась, но и надевать некуда было. Ненужный забытый свитер…

Он надел свитер. Сам не зная, зачем. И тут же по-настоящему крепко уснул; боль прошла. И через полсуток он проснулся без следа болезни.

Что-то было связано с этим свитером, конечно. Может, его любящий человек подарил, мама связала… Да и болезнь могла быть связана не с едой, а с психологическим нападением, с токсичным контактом. Но мужчина рассказывал о своём маленьком чуде; вот так его спас сон про свитер, про который он давно забыл!

Или во сне одной женщине было сказано, что надо унести из дома ковёр. Унеси и выздоровеешь! Женщина из больницы позвонила мужу и попросила избавиться от ковра. Муж удивился, но унёс ковёр в гараж. И женщина пошла на поправку, а ведь до этого лечение не помогало! Или во сне не велят брать что-то у какого-то человека.

"Не ешь помидоры, которые приносит Марья Власьевна!", - странное предупреждение. Но пожилая дама не стала есть помидоры, которые щедро дарила соседка. И у неё прошло заболевание печени. Которое возникло как раз после угощения…

Эти истории можно долго объяснять с точки зрения философии. Но надо просто обратить внимание на сны во время болезни. Во сне можно получить рецепт спасения или даже лечения, дополнительно к тому, которое человек получает. Например, одна девушка прошла по росе на восходе солнца - так ей велели во сне. И выздоровела. Такое тоже бывает. И надо запоминать и записывать сны и свои мысли по поводу снов; можно получить спасительную информацию.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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