Как родители запускают механизм зависимости у ребенка

Я бы хотела поговорить с вами о некоторых базовых вещах, которые необходимо иметь ввиду, воспитывая ребенка, дабы не получить на выходе абсолютно противоположный результат, нежели тот, на который рассчитывали даже самые любящие и ответственные родители. К сожалению, даже очень большая любовь при отсутствии (увы, этому не учат девочек в школах) элементарных познаний в области развития психики ребенка, может привести к трагедии.

Берем нормального ребенка из благополучной семьи. В период младенчества ребенок абсолютно зависим от матери или от окружения, которое о нем заботится. В отличие от детенышей животного мира, младенец не в состоянии позаботиться о себе сам. Это очевидный факт. На данном этапе у ребенка есть два состояния – комфорт и дискомфорт. Если он голоден ему неудобно в силу каких-то причин (он мокрый, ему холодно, жарко и пр.) напряжение его растет в силу, того, что он стремится вернуться в состояние комфорта. Он плачет, пытаясь сообщить миру, о том, что с ним что-то не так. В нормальном случае родителям вполне удается путем кормления или переодевания ребенка обеспечить ему вновь комфортное состояние.

Как развивается зависимое поведение

Что происходит в психике ребенка в этот момент? Его психика пока еще крайне примитивна (мозг ребенка продолжает развиваться после рождения, приобретая все новые и новые функции – речь, способность к прямохождению и пр.). Поэтому у ребенка возникает некая иллюзия его всемогущества, он переживает себя как такого, который управляет собой и миром: закричал – получил еду, тепло и пр. Он еще не понимает, что существуют взрослые, которые обеспечивают ему нужное состояние.

Далее ребенок после года уже в состоянии неплохо управлять руками, а некоторые и ногами, что дает ему возможность передвигаться или манипулировать предметами. Кроме того, он уже научился тому, что существуют другие – мама, папа, другие люди из близкого окружения. У ребенка соответственно наблюдается уже какая-то элементарная активность, сопровождающаяся возникновением активного интереса к познанию мира.

То есть, его крайне занимает, как это все у нас здесь устроено и как это работает. А значит, увеличивается набор его мотивов и потребностей. Уже хочется не только поесть, вернуть телесный комфорт, но еще и посмотреть, потрогать, добраться до чего-то, покрутить, разобрать на части и т.д.



При этом начинает постепенно все сильнее ощущаться и набирать силу одна из самых фундаментальных потребностей человека – быть в контакте с другими. Причем, как вы, наверное, правильно догадываетесь, в хорошем контакте. То есть эта та самая потребность, которая дана нам эволюционно,и она в буквальном смысле отвечает за выживание младенца (исследования детей в домах-малютки, за которыми только осуществлялся примитивный уход на уровне принести бутылочку и поменять пеленку, свидетельствуют о том, что такие дети впадают в депрессию и вплоть до отказа от еды). И вот здесь ребенок получает не всегда то, чего так страстно желает.

Взрослые смотрят на ребенка сквозь линзу своих потребностей и своего взрослого мировосприятия. Зачастую из сознания ускользает простая мысль о том, что ребенок не имеет никакого понятия о том, какие вещи ему можно трогать, а какие нет. Он просто искренне и доверчиво интересуется всем, что его окружает. Взрослые же, не очень-то сильно его в этом поддерживают, иногда в целях уберечь ребенка от чего-то опасного, а иногда пытаясь сберечь от него свою дорогую их сердцу собственность. Естественно, ребенок начинает сталкиваться с многократным непонятным ему "нельзя", да еще и нагруженным всякими не очень приятными оценками в адрес ребенка: "Сколько можно говорить?", "Как тебе не стыдно?", "Положи сейчас же, а то накажу" или еще что-нибудь похуже. Потребности ребенка и в интересе к миру и в получении от родителей тепла и любви не удовлетворяются. И что мы имеем на выходе?

Вывод пока еще примитивной психики ребенка таков: то, что я хочу, это неправильно, и я хотеть этого не должен, а если захочу все равно, то мама меня любить не будет, потому что я – неправильный. По законам жанра побеждает потребность быть любимым и хорошим для этой самой мамы, поэтому свои познавательные потребности ребенок учится подавлять. И это только начало.

Дальше очень много "хочу" ребенка встречает ту же самую реакцию взрослого. "Хочу" не давать свои игрушки на площадке – "ты что такая жадина!? Ну- ка дай Пете мячик!", "хочу побегать" – "разве хорошие девочки так себя ведут?", "хочу потрогать кошку за хвост" – "ты что мучаешь животное?". И вот тогда ради того, чтобы вернулась мамина любовь, и она перестала считать меня плохим ребенок готов подавить в себе любое свое желание.

Конечно, он будет сначала плакать, обижаться и сопротивляться, а потом постепенно поймет, что он в этой игре проиграл, и сдастся, подавив в себе любые желания чего-то хотеть. А потом он забудет, как это вообще в нем переживается на уровне эмоций и телесных реакций, когда он чего-то сильно хочет. Или другой вариант – будет зациклен только на одном – хотеть маминой любви и не получать от нее неприятных взглядов, оценок и пр.

Все, механизм зависимости заложен: " я не знаю, т.е. забыл, как это я себя чувствую, когда чего-то хочу, что для меня принесло бы удовольствие, некое удовлетворение, то есть я давно не ощущал того, что когда я чего-то хочу, я чувствую некое возбуждение, а когда я получаю то, что хочу, напряжение спадает и мне хорошо, я удовлетворен". И еще я знаю, что опасно потерять расположение и любовь близких".

Во взрослом человеке это проявляется так, что при любом стрессе или сложной ситуации, да или просто по жизни, он пытается получить удовольствие от вещей, которые действуют быстро и проверено – сигареты, алкоголь, "зависание" в компьютерных играх, соцсетях, "отключка" себя просмотром ютубпродукции. Почему я говорю "отключка"? Потому что это действительно минитранс – вы читаете ленту, смотрите ролики, потребляя информационный контент, и это "выключает" вас из самих себя, помогает забыться, уйти от проблем, от задач, которые "надо" и пр. Очень легко и энергоемко для мозга.

Но что еще может принести человеку удовольствие или разрядку, он не может узнать. Он забыл, как это бывает, когда я стремлюсь к чему-то, испытывая свое собственный, а не предложенный или навязанный мне другими, интерес. Ведь он привык отказываться от своих желаний или привык исполнять желания других (опасаясь потерять их любовь), а не свои собственные. А это просто снижает тревогу, но не дает ощущение радости и подъема, когда удовлетворяется именно твоя истинная потребность.

Кроме того, у такого человека, даже если он остался способным различать кое-как свои потребности, как правило наблюдается острый дефицит самоподдержки, веры в то, что он справится. Ведь ему запрещали добиваться своего, поэтому ему трудно делать свой выбор (ведь он с детства помнит, что он – неправильный), принимать самостоятельные взрослые решения, творчески справляться с проблемами. Он каждый раз проецирует на мир свой опыт детства, где ему отказывали в том, чтобы быть собой. И остался страх, что мир тебя отвергнет, тебе с ним не справится.

Вот такой механизм можно запустить в ребенке с самого раннего детства. А во взрослом состоянии он уже сам находит себе "суррогат счастья" и зависимость побеждает, потому как мозг обожает легкие пути достижения якобы радости и мнимого "безболия".опубликовано econet

Изображения Magdalena Berny

Автор Ольга Кондрашова

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