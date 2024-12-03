Как сделать своим детям "хорошую маму"

Быть 24 часа в сутки ответственными, осознанными родителями невероятно тяжело. И энергозатратно. Важно научиться находиться со своим ребенком в тотальном контакте. Как не выгореть на этом сложном родительском пути? Вот самое важное правило для уставшей мамы.

«Подождите. А как же дети?» Я часто слышу вопрос: «Нет, ну подождите. А как же нам научить этому наших детей?» Я сторонник того, чтобы мы сначала научились чему-то новому для себя, а потом уже шли учить детей. Это эффективно только в таком порядке.

Сначала научиться самим, а потом уже - учить детей

Сначала учимся распознавать свои телесные сигналы, свои эмоции, связанные с ними мысли. Учимся их проживать. А если не можем проживать, то - высвобождать свой эмоционально-физический контейнер.

И потом уже применять эти прекрасные навыки на детях.

Не наоборот.

Не надо, пожалуйста, пытаться миновать стадию, в которой вы сначала делаете что-то для себя.

Растить детей, особенно пытаясь быть при этом очень осознанными родителями и все сделать правильно, – адски тяжело и очень энергозатратно.

15 минут в день тотального контакта с ребенком достаточно для его полноценного психоэмоционального развития.

Но сначала нужно научиться эти 15 минут проводить в тотальном контакте с самим собой.

Что значит - быть в тотальном контакте?

Разговаривать с детьми, стоя к ним спиной, листая при этом ленту соцсетей, отвечая по громкой связи подруге или клиентам, или начальнику, при этом помешивая борщ, – это не тотальный контакт.

Тотальный контакт - это когда вы ничего другого не делаете. Вы находитесь с ребенком целиком. Не отвлекаясь ни на что.

Можно детей слушать, можно как-то реагировать на то, что они говорят. Можно просто сидеть, обнявшись. Главное - без идеи, что вы должны в этот момент сделать что-то особенное.

Тотальный контакт - это когда вы можете со своим ребенком просто быть.

Но для этого нужно уметь просто быть с собой.

А быть с собой нам сложно из-за установок, убеждений, нарушенного контакта со своим телом, со своими эмоциями.

Поэтому сначала учимся слушать себя. Потом из состояния «я себя слышу и я себя привела в какое-то хорошее, достаточно устойчивое, приятное состояние» можно пойти к детям.

И начните даже не с 15 минут. Начните с 3 минут.

Самое важное правило для уставшей мамы

Если вы при этом уставшая мама, то всегда, в первую очередь, пробуйте найти какую-то возможность сделать хорошо прежде всего себе.

Не выполнить все свои долги перед всеми. А попытаться найти возможности для того, чтобы стать менее уставшей и менее раздраженной, то есть более отдохнувшей и более спокойной.

Из расслабленного, спокойного состояния вы всегда найдете хорошие варианты развития событий.

Из тревожного, раздраженного состояния будет только чувство вины и еще большее раздражения. Вы будете еще больше переживаний напихивать в свой эмоционально-телесный контейнер и не будете расслабляться.

Самое важное правило для уставшей мамы - сначала занимаемся своим состоянием. Без всякого чувства вины. Потому что в этот момент вы делаете своим детям хорошую маму.

А потом уже можно уже идти к детям».

Автор Тихомирова Любовь

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet