Как сделать так, чтобы ребенок услышал вас с первого раза?

Послушный ребенок не доставляет родителям проблем, им не приходится тратить свои нервы и время на убеждения и уговоры. А если ребенок постоянно не слушается? В этом случае родители своим поведением могут только ухудшить ситуацию. Как же добиться послушания?

Часто родители жалуются на своих детей: «Говорю ему: „Собери игрушки“. Играет как играл. Я ему опять: „Поздно уже, пора собирать игрушки“. В лучшем случае кивает. А чаще вообще никак не реагирует — продолжает играть и всё». «Я десять раз могу попросить дочку о чём-то, но пока не прикрикну, ничего от неё не добьёшься». «Пока не заору, никто на меня даже не посмотрит. Мне иногда кажется, они специально меня выводят».

Почему ребёнок не слушается с первого раза?

Кричать, ругаться не хочется. Гораздо приятнее быть добрым, спокойным родителем. Но что же делать, когда раз сказал, два сказал и никакого толка? Давайте сначала разберёмся, чего делать точно не надо. Итак, ребёнок не реагирует на замечания.

Что может усугубить ситуацию?

Подкуп

«Если будешь вести себя тихо, дам конфету». «Приберись в комнате и тогда сможешь поиграть в компьютерную игру».

Отношения приобретают характер торга: «я сделаю это, только если ты...». Печально, когда на просьбу «вынеси мусор», ребёнок отвечает: «А что мне за это будет?». Хочется объяснить: «Ничего не будет. Просто это и твоё жилище тоже, вот и давай вместе с нами делать его уютным и чистым». Жаль, что слова не действуют мгновенно. Даже самые справедливые и проникновенные. Отношение ребёнка к своей роли в семье складывается каждый день. Оно зависит от вашей любви к нему, но не только. Важно ещё уметь ставить границы и требовать.

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Уговоры

«Сашенька (Машенька, Петенька...) убери игрушечки, у нас будет чистенько-пречистенько. Ну убери, ну пожалуйста».

Пойти таким путём заставляют родителей чувство вины и страх быть «плохой» мамой (папой). Отсюда бесконечные уговаривания, не умение требовать.

Как-то мне пришлось лечь с ребёнком в больницу. Боксы там разделены прозрачными перегородками, не доходящими до потолка. Все слышат и видят друг друга. В соседнем боксе «поселились» мама с сыном. Сын выше мамы на голову, а капризничал, как малыш.

— Почему ты не взяла мой кофе? Я же говорил! А ножницы где? Что? Тоже не взяла? Ну нормально! Ты как собиралась? Ничего нет.

Мама не злилась. Даже не пыталась оправдаться. Тихим, вкрадчивым голосом, она утешала сыночка:

— Я завтра тебе всё привезу. Может, пока йогурт съешь? Или колбаски?

— Чем я тебе её резать буду? Не надо мне ничего.

Обиженный сын лёг лицом к стене. Мама сидела на краешке кровати и гладила его по спине.

Крик

«Ты слышишь меня вообще?!!! Встал и пошёл быстро в ванну! Через пять минут чтоб зубы были почищены!».

Обычно родители переходят на крик, после того, как уже сказано множество слов. Иногда, ощутив тщетность спокойного тона, крик применяется сразу. Это кажется заманчивым выходом, потому что это действует. Но есть одно «но» — со временем кричать надо сильнее и страшнее. А когда и это перестаёт действовать, недалеко до шлепков и оскорблений. Постепенно спокойный тон совсем перестаёт восприниматься ребёнком.

Повышение голоса быстро превращается в привычку. Прикрикнули — помогло. В следующий раз повышенный тон нарастает быстрее и легче. Потом сразу, без сопротивления. Потом вроде бы можно было сказать спокойно, но крик прорывается неожиданно, сам по себе. И, кажется, уже не управляешь своими реакциями, пускаешь всё на самотёк.

Как сделать, чтобы ребёнок слушался с первого раза?

Удостоверьтесь, что ребёнок слышит вас

Возьмите его за руку или прикоснитесь к плечу. Присядьте, чтобы ваше лицо было на уровне лица ребёнка. Установите зрительный контакт.

Скажите, что нужно сделать и установите временные рамки

«Тебе хватит десяти минут, чтобы закончить?». Или: «Поиграй ещё пять минут и пойдём домой». Если резко, без предупреждения выдёргивать ребёнка из песочницы, обрывать игру на самом интересном месте, то это может вызвать протест. И это понятно. Вам ведь тоже не нравится, когда вас отвлекают.

Замените минус на плюс

Не говорите ребёнку, чего делать НЕ надо. Вместо этого скажите, что ему необходимо сделать. Например, вместо «хватит кричать», эффективнее сказать: «говори тише».

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Проанализируйте, из чего состоит ваше общение

Разговариваете ли вы с ребёнком просто так? Без воспитательных целей, без требований и нотаций? Вашему сыну или дочери необходимо безоценочное общение с вами. Рассказывайте друг другу истории, как прошёл день, мечтайте вместе. При доверительных отношениях детям не приходится сопротивляться, отстаивать свою независимость, мстить или привлекать внимание, пусть даже и негативное. Учитывайте возраст ребёнка. Бесполезно требовать от годовалого малыша, чтобы он всё складывал на место.

Требований не должно быть слишком много

Если мама постоянно что-то говорит, требует, просит, указывает, срабатывает защитный механизм. Её речь начинает восприниматься, как фон. Значение слов уже не доходит до сознания. Когда требований много, это утомительно ещё и для самих родителей. Сложно проконтролировать выполнение. Возникает ощущение, что тянешь за собой вагон, который двигается с трудом и со скрипом.

Что делать, если ничего не помогает?

Дети не меньше взрослых жаждут тёплых гармоничных отношений с родителями. Даже, если кажется, что уже невозможно выйти из замкнутого круга взаимного недовольства и претензий, это не так. Никогда не поздно. Если вы задумались об изменениях — это уже первый шаг к лучшему. Существует множество техник и приёмов, способствующих укреплению отношений. Они учат честно говорить о своих чувствах, вдумчиво слушать ребёнка, принимать себя и окружающих со всем набором их чувств. Казалось бы, примени всё это, и не только ребёнок начнёт слушаться с первого раза, но и вы научитесь слышать ребёнка. Почему же столько людей до сих пор воспринимают родительство как тяжёлую ношу?

Во-первых, вы индивидуальны. В каждой семье свой камень преткновения. Прежде, чем применять техники, надо разобраться, какие модели поведения управляют именно вами. Им сложно противостоять вслепую, не осознавая их в себе. Начнёте меняться вы, изменятся и реакции вашего ребёнка.

Во-вторых, каждый ребёнок индивидуален. Одним родителям достаточно научиться применять при общении с ним «я-сообщения», и как по волшебству между ними установятся доверительные отношения. Другие перепробовали всё - и ничего, абсолютно ничего не помогает.

В этом случае лучше не терять времени и обратиться к специалисту. Детский психолог поможет взглянуть на ситуацию со стороны, понять, что не так и над чем надо поработать, предупредит появление ошибок.

Да-да, бездумное применение воспитательных мер может и навредить. Например, ребёнок страдает от неуверенности в вашей любви. Он не слушается, закатывает истерики, не желает выполнять даже простейшие просьбы. Вы устанавливаете границы, требуете, следите за выполнением. И этим только ещё больше отдаляете его от себя. Где-то помогают объятия, где-то - строгость. Детский психолог поможет понять, что необходимо не вообще в таких-то ситуациях — он ищет вместе с вами, что подходит именно для вашей семьи.опубликовано econet

Автор Наталья Бочечко

Фото ©Marie Cecile Thijs

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