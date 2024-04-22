Как сформировать полезные пищевые привычки у ребёнка?

Кажется, что у мам и бабушек главная цель в жизни - до отвала накормить ребенка. Его не выпустят из-за стола, если на тарелке что-то осталось. А откуда взялась эта ужасная привычка взрослых успокаивать малыша конфеткой или чем-то сладеньким?

Редко можно встретить маму, которую не волновало бы питание её ребёнка. Кто-то с беспокойством отмечает, что малыш слишком мало весит и часто отказывается от еды, а кто-то, наоборот, переживает за лишний вес сына или дочери. Важно понимать, что в детстве закладываются пищевые привычки на всю жизнь, и в большинстве случаев они зависят от норм, сложившихся в семье.

Как сформировать у ребенка здоровые пищевые привычки

В этом отношении будут полезны следующие рекомендации:

1. Не кормите ребёнка насильно и не заставляйте доедать

Смысл жизни многих мам и бабушек в том, чтобы ребёнок съедал всё до крошки. Отсюда пошли присказки вроде «Съешь ложечку за маму, ложечку за папу, ложечку за кота Мурзика». Малышу включают мультики, поют песни, и всё только для того, чтобы он доел суп или второе.

У маленького человека чувство насыщения наступает гораздо быстрее. Если малыш начал баловаться во время приёма пищи, предложите ему выйти из-за стола. Возможно, он поймёт, что ещё не совсем сыт, и предпочтёт остаться.

Если ребёнок категорически отказывается обедать или ужинать, не настаивайте. Медицине неизвестны случаи, когда здоровый ребёнок в благополучной семье умер бы от голода. Если он голоден, он будет есть. Продолжая кормить насильно, вы вырабатываете неправильные пищевые привычки на всю жизнь.

2. Не манипулируйте едой

Еда — это главным образом средство для поддержания жизнедеятельности организма, а не какая-то награда, удовольствие, инструмент для контроля или смысл существования.

Вырабатывание у детей восторженного отношения к вкусняшкам начинается почти с грудничкового возраста, когда на прогулке или в очереди в поликлинике малышу дают что-то погрызть, чтобы он не плакал и не вертелся.

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Ребёнку предлагают конфетки за примерное поведение, хорошие оценки, выманивают его на прогулку, обещая купить мороженое. Многие мамы и папы наказывают отпрысков лишением сладостей. В результате ребёнок начинает воспринимать все эти вкусности как смысл существования, сокровище и награду за всё самое хорошее. Пусть сладости открыто лежат на столе в вазочке. Но при этом они должны быть полезными для здоровья.

Старайтесь печь тортики, делать конфеты из сухофруктов самостоятельно, привлекая к этому процессу детей. Ребёнок должен воспринимать сладкое так же, как всю остальную еду, тогда он не будет наедаться им до отвала при любой возможности.

3. Не успокаивайте при помощи еды

Плачущего малыша частенько успокаивают, давая вкусное печенье, конфету или другие сладости. Для родителей это не требует никаких моральных и физических затрат, а для ребёнка может обернуться нарушением пищевого поведения в будущем — он начнет «заедать» стресс.

4. Показывайте личный пример здорового питания

Самое эффективное воспитание — это личный пример. Если вы хотите вырастить здорового ребёнка с нормальными пищевыми привычками, измениться придётся всем членам семьи.

Когда родители сами едят колбасу, копчёности, жирное и сладкое в огромных количествах, а малыша кормят кашками и супами, он со временем тоже перейдёт на вредную пищу. Выработайте привычку добавлять овощи и фрукты в каждый приём пищи. Это обеспечит организм необходимым количеством витаминов и минералов и наладит работу желудочно-кишечного тракта.

Старайтесь употреблять сахар по минимуму. Если малыш с раннего возраста ест только подслащённую еду, он привыкает её воспринимать как приятную и не может обходиться без сладкого. Такое восприятие мешает распознавать естественный сладковатый вкус продуктов. Для обогащения вкуса каш, молочнокислых продуктов нужно добавлять фрукты и ягоды.

Перекусы тоже должны быть полезными: кусочки яблок, груш, моркови, огурца, цельнозерновой хлеб, кефир.

5. Не критикуйте за внешность

Никогда не говорите своему ребёнку, что он слишком толстый, худой и прочее. Необидные, на взгляд родителя, и сказанные мимоходом слова могут оставить рану на всю жизнь. Девочка, которую мама называла пышкой, начнёт голодать и считать каждую съеденную калорию. А ведь это прямой путь к анорексии.

Если сложно разобраться самостоятельно, то обращайтесь за профессиональной помощью!опубликовано econet

Автор Марина Байдюк

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