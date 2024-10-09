Как снизить гормон стресса: 16 способов стать счастливее

Причин стресса у человека очень много – проблемы на работе, в быту, общая напряженность и финансовая нестабильность. Все это приводит к возрастанию в организме гормона стресса. Как его снизить самостоятельно?

Гормон стресса или кортизол, вырабатывается надпочечниками и мобилизует организм в стрессовых ситуациях. Во время опасности он усиливает выработку энергии и активизирует все системы для выживания – бежать или вступить в борьбу, что очень помогало в первобытные времена. Сейчас при стрессах столько энергии не расходуется, поэтому постоянно зашкаливающий уровень кортизола не падает и постепенно разрушает организм.

Снижаем кортизол

1. Двигательная активность – помогают любые виды спорта или трудовая деятельность, при которой приходится попотеть

2. Отказаться совсем или значительно сократить кофеин – употребление дает всплеск кортизола

3. Комедии и документальные фильмы – расслабляют организм и снижают гормон стресса

4. Витамин С снижает уровень кортизола, лучше получать его из растительных продуктов – капусты, ягод и цитрусовых

5. Полноценный сон – засыпать до 23 часов, убрать все источники света и шума, ужинать за 3 часа до сна;

6.Дыхательные практики – регулярные упражнения 10-15 минут в день расслабляют организм, подпитывают его кислородом, стабилизируют сердечный ритм

7. Авторитарные позы – ученые обнаружили, что жесты, выражающие доминирование, например, поза полицейского (руки за спиной, подбородок вверх), приводят к снижению уровня гормона стресса. Всего 2 минуты в подобной позе снижают уровень кортизола на 25%

8. Умиротворяющая музыка – прослушивание спокойных любимых произведений способствует релаксации и повышению настроения

9. Домашние животные – игры с любимцами снимают стресс и доставляют счастье

10. Контрастный душ – бодрит и способствует выработке гормона радости

11. Сауны и все водные процедуры – расслабляют и умиротворяют

12. Хобби – любимые занятия повышают настроение

13. Путешествия, смена обстановки – переключают внимание, придают оптимизм

14. Близкие отношения – общение с любимым человеком снижает кортизол, организм начинает усиленно вырабатывать эндорфины и окситоцин

15. равильное питание – исключить быстрые углеводы и ввести продукты, богатые омега3 кислотами (жирную рыбу, авокадо, орехи и семечки)

16. Принятие жизни такой, какая она есть.опубликовано econet

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