Как снять внутренние ограничения: Простая психологическая техника

В нашем сознании существует множество ограничений, мешающих принять свою уникальность и достичь успеха. Мы часто думаем, что не достойны лучшего и жалуемся на жизнь. От таких мыслей нужно избавляться и как можно быстрее.

Есть несколько эффективных способов, позволяющих снять внутренние ограничения.

Избавляемся от неверных установок

1. Определите свои ценности. Формирование ценностей необходимо для достижения поставленных целей. Подсознание уберегает нас от того, что противоречит нашим ценностям и не делает нас счастливыми. Определите те вещи, которые для вас важны, установите собственные правила жизни, не противоречащие внутренним ощущениям, и тогда вы перестанете плыть против течения и будете быстрее достигать желаемого.

2. Четко обозначьте цели. Ставить цели нужно осознанно, подумайте, что для вас имеет наибольшее значение и заставит встать даже в самый трудный день. Не путайте цели с обычными желаниями, иначе вы будете двигаться не в том направлении. И учтите, что цели не должны противоречить вашим ценностям. Подсознание не будет тратить энергию впустую, оно направляет ее на решение тех задач, которые действительно важны для вашего развития.

3. Согласовывайте убеждения. Подсознание старается соответствовать вашим убеждениям, то есть если вы не убеждены в верности своей цели, то не сможете ее достичь. Нужно быть уверенным в себе, иначе на пути будут всегда встречаться преграды. Подумайте о любой сфере, в которой у вас возникают проблемы и выясните, во что вы больше верите. Затем проверьте, совпадают ли ваши личные убеждения с результатом, который вы желаете достичь. Если нет, тогда ищите убеждения с положительными последствиями.

4. Выполните простое упражнение для снятия внутренних ограничений. Достаточно взять чистый лист бумаги, карандаш и красную ручку. Карандашом напишите все убеждения, которые мешают вам добиться желаемого результата в той или иной сфере. К примеру, «я недостаточно привлекательна», «я часто откладываю все на потом», «я не достойна лучшей жизни» и прочие. Записывайте все, что считаете нужным и так, чтобы между строками оставалось свободное пространство.

Затем красной ручкой напишите обратные утверждения – «я красивая», «я все делаю вовремя», «я достойна лучшей жизни» и прочие. Воспринимайте то, что написано карандашом как ложь, а красной ручкой – как правду. Перечитайте все убеждения подряд, а на следующий день сотрите все, что написано карандашом и читайте уже только правду. Во время чтения мозг запомнит правильные убеждения, а все ложные сотрутся из памяти. Такое упражнение особенно полезно выполнять тогда, когда вы чувствуете опустошенность и не можете сконцентрироваться на решении поставленных задач.опубликовано econet

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