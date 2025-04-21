Они изначально нарушают ваши границы: оскорбляют, критикуют, обесценивают, унижают, пытаются доминировать. Если это повторяется, будьте уверенны «что-то не так» не с вами!

По происхождению слово "манипуляция" похоже на "руководство". Самый важный признак для манипуляции - кто-то управляет кем-то. В повседневной жизни обязательно найдутся такие люди, которые будут искать способы манипулировать вами, вмешиваться в вашу жизнь, чтобы заставить вас сомневаться в правильности ваших решений, заставить вас действовать так, как им того хочется. Поэтому игнорировать нужно не свои чувства, возникающие после общения с токсичными людьми, а непосредственно, токсичных людей.

Внимание! Токсичные люди

Как справиться с эмоциональными манипуляторами:

1. Не договаривайтесь с ними. Для них это про вашу слабость. Они изначально нарушают ваши границы: оскорбляют, критикуют, обесценивают, унижают, пытаются доминировать. Если это повторяется, будьте уверенны «что-то не так» не с вами!

2. Не вступайте с ними в контакт. Не пытайтесь: ни говорить, ни рассуждать, ни обсуждать с ними какие-то вопросы - они будут искажать вашу реальность. Ведь именно они знают как правильно поступать, как жить, ОНИ - это истинна в последней инстанции.

3. Не доказывайте им. Они быстро обижаются и им нравится конфликт. Они не стремятся его решить, их задача - затянуть его на долго. Они используют любое ваше слово, чтобы обвинить вас в том, в чем они виноваты сами.

Вопросы политики, религии, равноправия, для них лишь повод.

4. Знайте свои личные триггеры. Они используют все, что знают о вас, чтобы получить сильную реакцию. Если когда-то в разговоре вы обронили про: трудности в отношениях с детьми, проблемы на роботе, сложности с финансами, для них это пища — это обязательно вам припомнят!

Знание себя может дать вам преимущество. Планируйте, как «не реагировать» и оставаться отстраненным и спокойным.

5. Не принимайте их помощь. Они будут относиться к вам так, как будто «вы должны им по гроб жизни». Они этого добиваются, поэтому бывают «неестественно щедры». Знайте, их цель не помочь, а сделать вас должником.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

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