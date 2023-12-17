Как справиться с панической атакой: 7 советов

Многие люди страдают от приступов тревоги, когда дышать становится тяжело, сердце начинает быстро стучать, а голова кружиться. В такие моменты человека охватывает страх и важно знать, как выйти из этого состояния.

По сути, тревога – нормальное явление, поскольку мир полон опасностей, он нестабилен и нельзя ничего предугадать. И нужно осознать, что от чувства тревоги невозможно избавиться навсегда, но иногда это состояние возникает без определенной причины и в самый неподходящий момент. Такие приступы медики и психологи называют «паническими атаками». Если вы не раз сталкивались с ними, то вам полезно прочесть эту статью.

Способы борьбы с паническими атаками

1. Если вы чувствуете, что приступ совсем близко, постарайтесь максимально расслабиться и осознать, что в этот момент нельзя ничего изменить. Постарайтесь отвлечься – позвоните близкому человеку, заварите успокаивающий чай, включите комедийный фильм, делайте все что угодно, чтобы облегчить свое состояние.

2. Если приступы обычно возникают в конкретных ситуациях, к примеру, во время поездки в метро, не ждите, пока все усугубиться, лучше выйдите на улицу сразу, как почувствуете нарастание страха.

3. Если приступ уже случился, и вы не успели его предотвратить, используйте это состояние с максимальной пользой для себя. Поймите, что вы живы и с вами на самом деле ничего страшного не происходит, окружающий мир не изменился, изменилось просто ваше внутреннее состояние. Со временем вы научитесь контролировать страх. Изучайте его и постарайтесь понять, что вас больше пугает, чтобы следующий приступ пережить более спокойно.

4. Во время панической атаки старайтесь не быть в одиночестве – найдите многолюдное место и просто наблюдайте за внешним миром.

5. При панической атаке займите чем-то руки – начините рисовать или лепить из пластилина. Это поможет немного отвлечься. Не ограничивайте себя, рисуйте и лепите все, что захотите, возможно, потом, взглянув на это творчество, вы сможете лучше себя понять, что именно вас беспокоит, и почему вы начали страдать от приступов тревоги.

6. Тревожное состояние зачастую возникает из-за спутанности чувств. К примеру, если вы злитесь или обижены на кого-то. Во время приступа постарайтесь разделить собственные эмоции и понять, из-за чего именно вы переживайте. Помните, что проживать все неприятные чувства нужно вовремя, чтобы в дальнейшем из них не образовался сплошной ком.

7. Справиться с паническими атаками помогают определенные лекарственные препараты, назначить их должен врач.

Если вам не удается самостоятельно преодолеть страх, лучше обратиться за помощью к психологу. Профессионал поможет вам понять причину возникновения этой проблемы, а также найти эффективные и безопасные способы ее решения.опубликовано econet

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