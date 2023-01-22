Как ставить цели и достигать их. Истинные и ложные цели

Нам постоянно навязывают какие-то стандарты жизни, стереотипы, которые ничего общего с нашими истинными желаниями не имеют. Но фальшивые ценности еще ни одного человека не сделали счастливым. Как разобраться со своими истинными целями?

Начала писать статью про ложные и истинные цели, пришла к категориям счастья и внутреннего благополучия. Наверно так и должно быть, ведь истинная цель каждого из нас - это счастье.

Про истинные и ложные цели

Истинные цели заряжают нас энергией, они нас радуют. При чем удовольствие приносит и сам процесс, и результат. Скорее всего такая цель будет направлена на достижение благополучия как для себя лично, так и для окружающих. Здоровый человек не будет полностью удовлетворен, если его цель предполагает причинение вреда кому-либо.

Ложные цели истощают и приводят к апатии. Они не вдохновляют продолжать путь. Скорее в итоге мы оказываемся разочарованными или даже обманутыми. Изначально мы обманулись при выборе цели, но понимаем когда уже потрачены миллионы часов и энергии на их достижение.

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Откуда берутся ложные цели?

Навязываются рекламой и потребительским обществом. К примеру, счастье определяется как "красивая жизнь": квартира, машина, дом у моря, жена-красавица, муж-красавец. Подразумевается, что собрав весь этот пазл, мы, автоматически, получаем долгожданное ЩАСТЬЕ.

Если же пазл еще не сложен до конца, то мы тратим все свои силы на поиск недостающих частей. Однако, нам совсем необязательно тратить всю свою жизнь на эту игру. Посмотрите на богатых знаменитых семейных и при этом глубоко несчастных людей. У них уже есть внешне красивая жизнь, но их руки тянутся к выпивке, наркотикам, экстриму и новым женам/мужьям. Знаменитости - хороший пример. Проанализировав их жизни, можно прийти к выводу, что богатство, слава, красота и семья не гарантируют счастье, если нет удовлетворенности.

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А вот последняя относится к категориям внутреннего благополучия и не всегда зависит от внешних обстоятельств. Бесспорно, внешний комфорт тоже необходим. Он облегчает наше бытие, однако не стоит ставить его во главу жизненных приоритетов.

Резюмируя, вначале определитесь каким целям вы следуете. К чему эти цели могут привести в долгосрочной перспективе. Если же они не приведут вас к внутреннему счастью и благополучию, а лишь истощат и дадут временное псевдо-удовольствие, остановитесь, сделайте вдох и серьезно пересмотрите свои цели.опубликовано econet

Автор Анжела Вербовецкая

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