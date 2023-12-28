Как строят отношения люди с искаженной самооценкой

Сегодня век нарциссизма и завышенной не только самооценки, но и претензий к жизни. В результате одиночество среди людей становится глобальной проблемой. Ведь многие люди хотят иметь партнёра с такими требованиями, которым сами редко соответствуют.

Представим себе человека, который чувствует, что другие люди обязательно в чём-то превосходят его. Такой человек может выбрать в друзья или спутники жизни скромного человека примерно такого же склада, с которым им вместе может быть более или менее комфортно. И это один из благополучных вариантов, на мой взгляд. Здесь можно успокоиться, ни за чем не гнаться, никому ничего не повышать и не доказывать.

Отношения и самооценка

А может выбрать человека, которого он втайне считает более ущербным, чем он сам. И тогда его собственные ощущения относительно себя заметно улучшаются. А если такой человек имеет садо-мазохистическую структуру личности, то он ещё время от времени станет унижать своего партнёра, с тем, чтобы потом великодушно успокоить. И, в общем, такие отношения тоже довольно долго могут продолжаться при условии, что партнёр будет готов к тому, чтобы за его счёт другой "подлечивал" свою самооценку.

В случае, если человек с низкой самооценкой скрывает это всевозможными способами, стараясь выглядеть лучше, чем он себя чувствует на самом деле, то в отношениях он может желать и стараться заполучить всевозможные подтверждения своей хорошести. Тогда много значения придается всевозможным знакам внимания: ваннам с лепестками роз, усыпанному цветами проходы от двери до комнаты с каким-нибудь эдаким подарком. И тогда ненадолго возникает облегчение, вот, мол, какая я замечательная, вот чего я достойна. А ведь никто и не спорил.

Любой перекос в самооценке ухудшает качество жизни.

Сегодня век нарциссизма и завышенной не только самооценки, но и претензий к жизни.

В результате одиночество среди людей становится глобальной проблемой.

Ведь многие люди хотят иметь партнёра с такими требованиями, которым сами редко соответствуют. Что называется "по себе" никто не ищет. Потому что это самое "по себе" как раз сильно искажено.

К примеру, не очень молодая не очень одаренная вкусом и другими дарами природы женщина ждёт обязательно красивого, успешного, богатого мужчину, который сразу повезет ее на моря и по магазинам. А сама при этом не умеет очень очень многих вещей в жизни. И на вопрос: что вы могли бы дать такому мужчине? Безапелляционный ответ: любовь, секс, себя!! ( С удивлением на лице)

Или мужчина, который сам себя считает и так и говорит о себе, как о сером скучном человеке с ленцой, домоседом с маленькой зарплатой, он заглядывается на энергичных успешных самостоятельных женщин. И искренне считает, что судьба к нему не справедлива. На вопрос: по каким признакам такая женщина обратит на вас внимание? Мужчина обиженно отвечает: "Любят просто так!"

Просто так любит только мама, и то не каждая.

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Но если вы хотите чувствовать себя увереннее, найти человека "по себе" или лучше, придется много и долго над собой трудиться.

Во-первых, надо понимать какой ты сам.

Во-вторых, кто в этом случае тебе нужен, для чего, и чем ты его можешь привлечь.

И, в-третьих, не забывать, что красота, богатство приходят и уходят. А привлекают всегда человеческие качества: умение давать тепло, заботу, терпение, привычка трудиться, умение промолчать, способность нести ответственность, способность к любви, великодушие.

Свои размышления хочу закончить на простой мысли: начните изучать, любить по-настоящему и беречь себя, трудиться над собой беспрестанно. Будьте внимательны к другим людям. Если у вас это получиться, то получится и многое другое.опубликовано econet

Автор Наталья Леонова

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