Как установить здоровые границы

Каждый человек должен уметь правильно выстраивать личные границы. Задумайтесь, в какой степени вы позволяете другим людям вторгаться в ваше частное пространство? Как далеко они могут зайти в своих просьбах, претензиях и ожиданиях? Ваши границы оберегают вас от чужой бесцеремонности, наглости и невоспитанности.

Умение устанавливать личные границы – это ценное качество, которое определяет вашу линию поведения. Насколько вы позволяете окружающим вторгаться в ваше персональное пространство? Как далеко они могут зайти в своих просьбах, претензиях и ожиданиях? Если вы хотите сберечь свое время, энергию и оградить собственную психику, необходимо научиться четко определять границы. Тем самым вы научите окружающих, как относиться к вашей персоне.

Как установить личные границы

Что из себя представляет граница?

Ваша граница незрима. Но вы как бы проводите вокруг себя эту линию, тем самым определяя, что считаете приемлемым, а что неприемлемым. Границы эти достаточно гибкие и динамичные. К примеру, если вы молоды и свободны, то определение границ не представляет трудностей. По мере возмужания и накопления жизненного опыта вы более ясно понимаете, что из себя представляют энергетические вампиры и нарциссы.

Кто-то прямо-таки любит всевозможные границы, так как их мышление ограничено сводом законов и правил. Другие принимают любые ограничения, как попрание личных интересов. Элементом здоровой психики выступает принятие адекватного решения о создании соответствующей нагрузки в жизни. Из-за не в меру жестких или вольных границ может даже развиться психологическое расстройство.

Типы границ:

Физические границы. Имеется ввиду личное пространство, приватность, тело. У каждого человека допустимое расстояние между ним и другими разное. Кто-то приемлет привязанность, другой предпочитает сдержанность. Одни привыкли приветствовать знакомых рукопожатием, другие ограничиваются лишь словами.

Ментальные границы. Речь идет о мыслях, жизненных ценностях, мировоззрении. Кто-то достаточно гибок в отношениях, другой не считается с чужим мнением. Проявлением слабых ментальных границ могут быть эмоциональные реакции, в частности, оборонительная, агрессивная, бескомпромиссная.

Финансовые границы. Суть их заключается в тратах, экономии, привычках и отношении к комфорту.

Моральные границы. Это осознание того, какое поведение отвечает вашим жизненным ценностям. Сюда можно причислить принципы, устои, воспитание.

Если человек воспитывался в семье, где царили суровые или, наоборот, снисходительные установки к дисциплинарным нормам, то, вероятно, определение границ окажется затруднительным. Чтобы изменить ограничивающие настойки, прежде всего, имеет смысл разобраться в природе шаблона границ и типичных признаках нездорового поведения.

Когда установка границ представляет проблему:

В детские годы человеку не прививали навыки установки ограничений. Когда потребности и желания маленького человека игнорируются родителями, то у него возникает осознание, что его чувства для них не имеют значения.

Человек привык угождать или вжился в образ «хорошей девочки» или «хорошего мальчика». Он не желает никого обидеть или продемонстрировать собственное бессилие перед какой-либо практической задачей, поэтому взваливает на себя чересчур много обязанностей.

Человек превратился в бесконечного опекуна. Его роль ограничивается заботой о нуждах окружающих, но собственные потребности отошли на второй план. Решение собственных проблем оценивалось другими как проявление эгоизма.

Техника определения границ:

Необходимо устанавливать конкретные границы. Должно быть понимание, на что вы тратите силы, что действительно имеет значение для вас.

Можно попрактиковаться перед зеркалом, чтобы научиться изъясняться твердо и уверенно. Не стоит кричать, хмуриться, демонстрировать напряжение. Думать надо спокойно.

Прямолинейность вам поможет. Если вы полагали, что прямо высказанная просьба, пожелание или требование демонстрируют черствость или резкость, то это не так. Несмотря на нормы морали, этикета, прямолинейные вопросы более результативны и никому не приносят вреда.

Необходимо избавиться от страха и чувства вины и культивировать внутреннюю безопасность и уверенность в себе.

Довериться интуиции. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Когда определенные персоны вносят негатив в вашу жизнь, то, скорее всего, они вас не уважают, завидуют и не считаются с вашей личностью.

Дружеские отношения имеют взаимосвязь. Раскрывать свои границы для чрезмерного числа людей неразумно. Акцентируйте внимание на том, что вы можете дать, и что вам желательно получить, осуществляя данное партнерство.

Опасность пассивно-агрессивных отношений. Такая модель может иметь место и в семье, и на рабочем месте. Если вами помыкают, пользуются, не уважают, необходимо набраться храбрости и разорвать этот порочный круг.

Быть образцом для подражания собственных детей. Необходимо иметь и демонстрировать в окружающий мир чувства самоуважения, независимости и свободы воли. Забота о себе – это нормально. С этого начинается забота о своих близких.

Не переоценивать собственные силы. Главными принципами общения должны быть ясность, уверенность и лаконичность в диалоге. Слишком много слов, отступления от главной темы свидетельствуют о том, что вы не понимаете до конца, о чем ведете речь.

Важность мелочей. Если имеются трудности в определении новых границ, то не следует торопиться.

Важность условий для ключевых решений. Не следует принимать решения, находясь под влиянием стресса, утомления, голода и эмоционального напряжения.

Определение здоровых границ важно для здоровых отношений.

Перечень позиций для укрепления собственных границ:

Драму целесообразно оставить в театре.

Беспокойство может быть положительным.

Никто не умирает от переживаемых чувств.

Нерешительность без проблем трансформируется в уверенность (стоит только постараться).

Нарцисс не имеет возможности вторгнуться в ваше личное пространство, пока вы сами не распахнете перед ним двери.

Реальность формируется через ваши мысли, эмоции и поведение.

Как узнать больше о человеке? Достаточно лишь понаблюдать за его повадками в обычной жизни.

Хорошее отношение к себе – это отнюдь не сидение на диване.

Работа по воспитанию эмоционально здоровых детей важнее карьеры родителей и их высоких доходов.опубликовано econet

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