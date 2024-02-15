Как важно быть благодарным...

"Благодарность" происходит от слова "благо". Как понять, что для нас благо, а что - нет? Чтобы начать видеть это Благо, полезно научиться тренировать свою духовную мышцу. Для начала нужно вспоминать лучшие моменты жизни и концентрироваться на тех положительных эмоциях и событиях, которые происходили.

Мои рассуждения на тему благодарности, получения Блага, его ценности для нас и способа его возврата

Благодарность важна

Мы все это постоянно слышим, и это знание есть глубоко внутри каждого из нас...

Но возникают вопросы:

Как понять, что является Благом для меня, а что нет?

Как увидеть Благо там, где поначалу его не видишь?

Как выражать эту благодарность?

Мы его может не замечать, а можем заметить, но не наполниться, а можем наполниться, но не удержать.

Для того, чтобы начать видеть Благо, нужно начать тренировать эту духовную мышцу.

А как?

1. Вспоминать лучшие моменты жизни и концентрироваться на тех положительных эмоциях и событиях, что с Вами происходили. Каждый день записывать себе эти воспоминания и ситуации в отдельный блокнот/тетрадь, чтобы у Вас копился нужный опыт и тренировался навык.

2. Дальше стоит осмыслить эти ситуации и вынести из этого Благо. Это то, что было ценно и принесло Вам радость/счастье/ощущение любви/безопасности/новые знания и т.п. Это может быть вовремя сказанная или прочитанная фраза/поступок человека/подарок/разговор/поворотное событие.

3. Написать слова благодарности этому событию или человеку, если он Вам помог. Прямо сейчас можете написать/сказать при встрече эти слова тем людям, которые повлияли на Вашу судьбу в положительном ключе. Им будет приятно это знать и услышать, если Вы ранее этого не сделали. И для Вас - это возможность потренировать навык справедливого возврата (умение откликаться на нужное Вам Благо, чтобы увеличивать его концентрацию в Вашей жизни).

Более высокий уровень извлечения Блага - это проделывать всю ту же цепочку, только относительно событий, которые на первый взгляд были для Вас ранящими, плохими и ужасными. Это значит, что урок не был извлечен, и душа не приобрела нужный опыт. Чтобы эти события не повторялись, нужно обязательно понять, какое Благо было "упаковано" для Вас, но Вы не смогли его увидеть.

Поначалу это непросто, но при тренировке духовной мышцы с каждым разом получается все проще и легче.

Желаю Вам получать Блага и возвращать Дары в виде слов и поступков по отношению к тем людям, которые нас чему-то учат и помогают нам духовно расти.опубликовано econet

Автор Ольга Глазунова

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