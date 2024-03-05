Как влюбить в себя человека: объясняют ученые

Можно ли сделать, чтобы человек в вас влюбился? Наука отвечает – да! На самом деле любовь можно контролировать, как и любые другие эмоции. Главное хорошо изучить это чувство, ведь знание психологии позволит вам влюбить в себя кого угодно.

Любовь – это сложная и слаженная работа психологических, химических и биологических факторов. Зная к ним подход можно успешно использовать их в собственных целях. Но чтобы действительно влюбить в себя конкретного человека, нужно, чтобы он испытывал к вам симпатию. Только при этом условии влюбленность перерастет в глубокое чувство.

Что нужно сделать, чтобы понравиться на свидании

1. Встретиться в теплой, уютной обстановке. Известный психолог из Йельского университета Д. Барг доказал, что между психикой человека и температурой его тела существует прямая взаимосвязь. Когда человеку тепло и комфортно, он настроен более дружелюбно. Используйте это знание на первом свидании – не назначайте встречу в заснеженном парке, а предпочтите теплое место, к примеру, кафе.

2. Смотрите в глаза.

Еще один не менее известный психолог З. Рубин поставил перед собой задачу – измерить любовь и выяснил, что влюбленные люди всегда смотрят друг на друга долго. Но интересно, что взгляд в глаза является не только результатом влюбленности, но и ее причиной. Если на человека долго смотреть, то его нервная система станет вырабатывать гормон, вызывающий ощущение заинтересованности и легкой взволнованности. Устоять в такой ситуации сложно.

3. Не бойтесь рассказать о неловкой ситуации, которая с вами произошла.

Общительные и харизматичные люди всегда располагают к себе, поэтому не бойтесь делиться ситуациями из собственной жизни, будьте искренними и открытыми. Когда вы делитесь секретами, то между вами и собеседником возникнет особая связь.

4. Позвольте подарить вам подарок.

Когда мы делаем для человека что-то приятное, то сами испытываем положительные эмоции и еще больше привязываемся к нему. Иногда мы даже слишком идеализируем этого человека, хотя не факт, что он заслуживает такого отношения. Совет психологов – не старайтесь сделать для другого человека слишком много, позвольте, чтобы он позаботился о вас и это только укрепит его чувства.

5. Не игнорируйте мелочи.

Во время свиданий люди о многом говорят и находится множество специфических жестов и шуток, которые стоит запомнить и в дальнейшем использовать. Такое поведение выведет отношения на новый уровень, люди станут более близкими и почувствуют себя особенными.

6. Обратите внимание на размер зрачка.

Расширенные зрачки всегда привлекают внимание, человек кажется нам милым и нежным. Конечно, мы не в состоянии регулировать размер зрачков, когда нам захочется, но мы можем создать для этого условия. Например, зрачки увеличиваются в размере при приглушенном освещении, поэтому чаще устраивайте свидания при свечах.

7. Побудьте рядом, а потом исчезните. В начале отношений безусловно хочется как можно больше времени проводить вместе, особенно, если симпатия взаимна. Это необходимо, чтобы лучше понять человека и решить, стоит ли стараться. Но после нескольких свиданий психологи советуют выдержать дистанцию, даже если этого не хочется. Такой прием поможет:

избежать перенасыщенности. Чтобы чувства не угасли, лучше на некоторое время воздержаться от встреч;

понять, насколько мы важны партнеру;

понять собственные чувства и подумать здраво.

8. Вызовите хорошие ассоциации. Есть такой психологический прием – если регулярно повторять одну и ту же установку, то можно запрограммировать мозг другого человека на выполнение собственных желаний. Поэтому и важно подбирать слова при общении. Можно выбрать такие слова, которые создадут ваш положительный образ, несмотря на все ваши недостатки. Главное, как человек вас воспринимает, и что будет думать, если услышит ваше имя.

Секреты для женщин: как завоевать любого мужчину

Вы не задумывались, почему некоторые женщины живут в одиночестве, а у других нет отбоя от мужчин? Мы раскроем несколько секретов привлекательности и взяв их на вооружение, вы будете ловить на себе восторженные взгляды прохожих.

1. Запах. Ученые доказали, что женщины с повышенным уровнем эстрогена очень притягивают мужчин, ведь природой давно все придумано и мужчины всегда чувствуют женщин, которые подходят им по биопараметрам. Но инстинкты можно обмануть, например, используя туалетную воду с ароматом розы, ландыша и фруктов женщина становится более привлекательной для противоположного пола.

2. Талия. Мужчины всегда обращают внимание на фигуру, особенно их привлекают женщины с фигурой «песочные часы». Причем мужчинам не важно, какой у женщины при этом вес.

3. Готовность к риску. Человеческий организм практически одинаково реагирует при страхе и влюбленности. В обоих случаях учащается сердцебиение, бросает в жар либо холод. Люди, которые устраивают экстремальные свидания, имеют больше шансов на продолжение отношений по сравнению с теми, кто встречается в кафе. Поэтому если вы хотите понравиться и запомниться молодому человеку – устройте ему выброс адреналина.

33 вопроса, которые способны вызвать настоящие чувства

Американский психолог А. Арон разработал опросник, который сможет разбудить угасшие или еще только зарождающиеся чувства между мужчиной и женщиной. Психолог на протяжении нескольких лет исследовал отношения людей и пришел к выводу, что откровенные и интимные признания сближают.

Если вы хотите выйти на новый уровень со своим партнером, то достаточно выделить час времени и честно ответить по очереди на следующие вопросы:

1. Представьте, что можно пригласить на ужин любого человека. Кто бы это был – ваш партнер, покойный родственник или кто-либо из знаменитостей?

2. Вы бы хотели добиться славы? В какой именно сфере?

3. Перед тем, как позвонить кому-то, бывает, что вы репетируете разговор? Если да, то почему?

4. Что означает для вас понятие «идеальный день»?

5. Как давно вы пели в одиночестве? А пели ли для кого-то?

6. Представьте, будто точно доживете до девяноста лет. Чтобы вы хотели сохранить в последние шестьдесят своей жизни – тело или разум?

7. Вы думаете о том, как именно вы умрете?

8. Какие качества объединяют вас с партнером?

9. Чтобы вам хотелось изменить в вашем воспитании?

10. Расскажите партнеру максимально подробно любую историю из жизни, уложившись в четыре минуты.

11. Представьте, что могли бы проснуться с супер способностью, чтобы это было?

12. Представьте, что у вас есть магический камень правды, чтобы вы хотели узнать?

13. О чем вы давно мечтаете? Почему до сих пор не реализовали это?

14. Какое достижение лучшее в вашей жизни?

15. Какое воспоминание самое яркое, а какое самое неприятное?

16. Представьте, что вас не станет через год, чтобы бы вы сейчас изменили в жизни?

17. Что вы понимаете под словом «дружба»?

18. Какая роль отводится нежности и любви в отношениях?

19. Назовите партнеру лучшие его качества.

20. Вы выросли в семье, в которой царят теплые отношения?

21. Какие у вас отношения с матерью?

22. Назовите три утверждения, которые верны для вас обоих.

23. Продолжите фразу: «Я хочу, чтобы рядом был человек, с которым можно разделить...»

24. Если бы партнер был самым лучшим вашим другом, что он должен знать о вас?

25. Скажите партнеру, какие качества в нем вам больше нравятся, причем такие качества, о которых не говорят при посторонних.

26. Расскажите партнеру о забавном случае из своей жизни.

27. Давно ли вы плакали при ком-либо или в одиночестве?

28. Скажите партнеру, что больше всего вы цените в нем.

29. На какую тему вы бы никогда не стали шутить?

30. Предположим, вы умрете сегодня вечером. С кем вы хотели поговорить и о чем бы невысказанном сожалели? Почему вы до сих пор не сказали этого?

31. Предположим, ваш дом горит, близкие спасены, но есть еще время забежать в дом и взять что-то важное, чтобы это было?

32. Смерть какого близкого человека стала бы для вас трагедией? Почему?

33. Расскажите о своей личной проблеме и спросите у партнера, как бы он с ней справился, а потом что он думает касательно ваших чувств по поводу данной проблемы.

Отвечайте на вопросы максимально искренне, можно делать паузы, но не стоит комментировать ответы друг друга.опубликовано econet

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