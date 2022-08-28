Как воспитать благодарность в детях

Ребенок только тогда вырастет заботливым, неравнодушным человеком, если сам будет окружен заботой и теплом. Мы своим отношением можем показать прекрасный пример заботливости, внимания. Важно взращивать в детях желание позаботиться и идею, что отдавать – лучше, чем получать.

Надо ли учить детей быть благодарными, говорить «волшебные слова»? Об этом статья клинического психолога-консультанта и преподавателя с более чем 25-летним опытом работы Деборы Макнамары.

Как взрастить стремление позаботиться, которое уже существует в детях

Слова важны, но не менее важны и чувства, которые стоят за ними

Можно научить ребенка говорить «спасибо» и подсказывать, когда это нужно сделать – но это не значит, что ребенок чувствует благодарность. Слова признательности, произносимые без искренней благодарности, обычно имеют целью соблюсти приличия – это приятно взрослым, а родитель такого ребенка производит благоприятное впечатление.

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Сложность в том, что можно научить детей говорить правильные слова, но обычно эта наука не работает, когда «нужные» люди не смотрят, и это никого глубоко не напитывает. Когда мы учим детей говорить слова, за которыми не стоит соответствующего чувства, мы мотивируем их выражать и принимать суррогаты настоящих чувств и подталкиваем их к поверхностным отношениям. Более того, чувство небезразличия – одна из важнейших эмоций, которая движет процессом развития и приближает нас к социальной и эмоциональной зрелости. Не следует отделять слова заботы от корней заботы, которые должны питать эти слова.

Чтобы вырастить детей, способных проявлять эмпатию, внимательность к нуждам другого и заботу, мы должны сделать так, чтобы их слова заботы были тесно связаны с соответствующими чувствами заботы. Как же этого добиться?

Прежде всего, нужно осознать, что благодарности нельзя научить напрямую – напротив, можно помочь ребенку выражать ее, когда он чувствует, что о нем заботятся. Для начала можно помочь ребенку осознавать свои собственные чувства и помочь ему остановиться и увидеть, как другой человек позаботился о нем.

Дети младше 5 лет часто импульсивны, их эмоции быстро сменяют одна другую. Как правило, они не осознают, как эмоции управляют их поведением. Если помочь ребенку увидеть каждое чувство по отдельности, ему будет проще осознать и почувствовать заботу, которая скрывается за конкретными действиями.

Например, моя старшая дочь всегда делилась с сестрой сладостями, которыми ее угощали в школе по праздникам. Она бежала к сестренке и протягивала ей наполовину съеденные печенья или пирожные – и когда я спросила, почему она так делает, дочь ответила: «Потому что ей не дают таких сладостей, а я же знаю, как она их любит, и хочу, чтобы ей тоже досталось». Младшей дочери никогда не надо было напоминать, чтобы она сказала «спасибо» сестре. Увидев гостинцы, она крепко обнимала сестру, и мне было совершенно ясно: дочь приняла заботу и поблагодарила за нее.

Нам нужно направлять свои усилия именно на то, чтобы взращивать в наших детях желание позаботиться. Способность заботиться о других – инстинктивна и активируется, когда ребенок чувствует, что о нем заботятся. Когда о ребенке заботятся, растет и его собственное желание позаботиться о других.

Проявления заботы не требуют вознаграждения – они наполняют сами по себе. Чем больше мы поощряем такое поведение, тем меньше заботы в нем останется.

Хроническое отсутствие заботы в поведении ребенка невозможно исправить, просто заставив его говорить заботливые слова или совершать заботливые поступки. Нехватка заботы в поведении ребенка – это ненормально, необходимо обратить на это пристальное внимание и действовать на смягчение защит, которые препятствуют выражению эмоций.

Что касается подарков и праздников, а также ежедневных событий, в которых мы делимся чем-либо с другими, есть несколько способов, как можно взращивать желание ребенка позаботиться. Когда в ребенке много такого желания, именно оно непроизвольно толкает его на выражение благодарности.

Способы, помогающие взрастить благодарность

1. Объясните, в чем истинный смысл подарков

Дождитесь случая, когда принято дарить подарки, и объясните ребенку, в чем их смысл. Очень часто детей интересует, что именно это за подарок и понравится ли он. Подарок – это материальный символ заботы о человеке. И значение имеет сама забота, а не подаренная вещь. Проблема в том, что в материальной, основанной на накоплении, потребительской культуре акцент всегда на том, «что ты получил в подарок?» Если мы хотим взращивать в детях заботу, то акцент должен быть на том, «кто это подарил тебе и почему». Это один из способов научить детей дарить подарки от всего сердца и понимать, когда им самим дарят подарки от всего сердца.

2. Не спрашивайте детей: «Что вам подарить?»

Не стоит спрашивать детей, что они хотят получить на день рожденья, Рождество или любой другой праздник, и просто исполнять их желания по списку. Мы должны смотреть глубже. Когда мы дарим кому-либо подарок, предполагается, что мы должны достаточно хорошо знать этого человека, чтобы подарить ему что-нибудь обдуманное.

Даже если приходится искать идеи подарка у человека за спиной, забота тут также присутствует, потому что вы потратили время, чтобы узнать больше о человеке. Однако очень часто, даря подарки, мы забываем о том, как важен элемент неожиданности. Когда нам дарят то, о чем мы просили, мы фактически сами о себе заботимся. Когда нас удивляют, мы, скорее всего, почувствуем заботу на более глубоком уровне.

Если сделать шаг назад и поразмышлять о том, что означает «получать заботу» и в чем истинная суть благодарности, становится ясно, что благодарность не появляется от того, что мы просто удовлетворяем требования детей о подарках. Невозможно пригласить детей зависеть от нас, если мы не представляем, как заботиться о них в праздничные моменты жизни.

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3. Лучшие подарки – сделанные своими руками

Самодельный подарок – это нечто особенное, он показывает, что человек значим для нас. Почему? Потому, что сделав подарок для другого человека, мы подумали о нем, потратили время, чтобы смастерить что-то своими руками, и создали нечто уникальное для него. Когда ребенок готовит подарок для кого-то, он ориентирован на отношения с этим человеком и на чувства, которые испытывает к нему. Самодельные подарки должны быть ближе к сердцу, чем покупные. Это помогает сместить фокус с накопления материальных благ в сторону щедрости, которая лежит в основе дарения подарков и, как следствие, благодарности за них. Самыми ценными для меня являются подарки, сделанные специально для меня, – рисунки моих детей или теплые слова поздравления, которые произносит муж на годовщинах и днях рождения.

4. Побуждайте ребенка говорить «спасибо» вместо того, чтобы требовать соблюдения приличий

Можно режиссировать поведение ребенка в ситуациях, когда выражение благодарности важно или ожидается обществом, и при этом не заставлять его делать это против воли. Можно напомнить ребенку, что ему сделают приятное – например, подарят подарок, помогут или позаботятся. Напомните ребенку, что, когда мы чувствуем заботу другого человека, мы можем поблагодарить его в ответ – сказать спасибо, пожать руку или выразить свои чувства другим подходящим в данной ситуации образом.

Имеет смысл спросить ребенка: «У тебя в сердце есть благодарность? Сейчас подходящий момент сказать «спасибо»» вместо того, чтобы скомандовать: «Скажи спасибо». Еще один хороший способ взращивать в ребенке благодарность – предложить смастерить открытку или написать письмо человеку, к которому они чувствуют благодарность. Иногда детям нужно помочь и объяснить, как в обществе принято выражать свою признательность.

5. Демонстрируйте семейные ценности в собственной жизни

Очень важно донести до детей мысль, что отдавать – лучше, чем получать. Об этом можно говорить за семейным обедом, можно рассказывать о членах семьи, которые живут по такому принципу, приводить в пример поступки, в которых проявлялась их щедрость. Когда дети видят, что щедрость – важная для семьи ценность, им становится ясно, что забота о других – неотъемлемая часть семейной жизни, которую поддерживают и которой дорожат.

Однако недостаточно просто говорить о том, как важны щедрость и благодарность, – нужно действовать. Мы должны показывать детям эти ценности в собственной жизни, причем не делать этого напоказ. Я до сих пор помню тихую щедрость своего отца, когда он жертвовал свои деньги и время на благо местного сообщества. Он никогда не говорил об этом – нам рассказала мама, добавив, что отец заботится не только о нас, но и о других людях тоже. Они с мамой неизменно показывают нам, что отдавать – лучше, чем получать. Постоянно проявляя щедрость по отношению к людям, они наглядно демонстрируют моей семье, что самое главное – это забота о другом, а не вещи, которые мы накапливаем или к которым привязываемся как к заменителям любви.

Слово цельность означает, что наши поступки и слова соответствуют нашим мыслям и чувствам. Необходимо направлять детей, чтобы они могли стать цельными. Именно цельность позволяет им вырасти, стать самими собой и быть социально и эмоционально ответственными взрослыми завтрашнего дня.

Фальшивые проявления заботы – дешевые заменители настоящей заботы, они оскорбляют глубокие отношения, которые наполняют нас жизнью и энергией. Следует взращивать стремление позаботиться, которое существует в наших детях. Нужно показывать им истинный смысл дарения подарков и радость, которую подарки приносят людям, если дарить их с заботой.опубликовано econet.ru.

Автор Макнамара Дебора

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