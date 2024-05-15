Как воспитывать мальчика без отца: 7 правил

Одна из самых ✅частых ошибок, которые делают женщины, самостоятельно воспитывающие мальчиков, это то, что они начинают часто впадать в крайности: стают либо слишком жёсткими, либо слишком жертвенными в отношениях с сыном.

Отец для ребенка является своеобразным мостом, который «вводит» его в социум и внешний мир. Я считаю, что, как в жизни, так и в отношениях, нужно избегать крайностей, поскольку не обязательно думать, что если у ребёнка по каким-то причинам отсутствует отец, то мальчик сразу станет неуверенным женоподобным невротиком. У меня в практике было немало случаев, где женщины в силу разных обстоятельств воспитывали одни ребенка и все было в порядке. Ребёнок может стать невротиком и не уважать женщин и в полной семье.

Как воспитывать сына без отца

1. Свою ролевую идентичность ребёнок в среднем начинает осознавать с одного года. Здесь, на этом этапе, мальчику нужен некий мужской образ, черты характера и поведение которого он будет копировать. Бесспорно, что лучше бы это был родной отец, но, если уже так сложились обстоятельства, то стоит как-то заполнять общение ребенка мужскими фигурами - дедушкой, дядей, и т.д. А когда он подрастёт, с 6-7 лет, то аккуратно мотивировать его на какие-либо занятия мужским спортом, идеальный вариант я считаю это единоборства.

2. Был ли у ребенка отец космонавтом или слесарем на заводе, это по большому счёту неважно, для ребёнка нужен образ отца-героя, формирование которого во многом зависит от матери. Естественно, что мать не должна ругать отца, обесценивать перед ребенком и создавать образ монстра (каким-бы он ни был плохим на ее взгляд). Потому что в последующем сын будет бояться взаимодействовать с другими мужчинами.

3. Очень важен ещё настрой, который создаёт мать в процессе воспитания. Ей нужно часто читать сыну книги о смелых рыцарях, отважных героях, в которых прослеживается здоровый позитивный образ мужчины. Чтобы мальчик видел значимость мужской фигуры.

4. Многие невротические матери, воспитывая ребёнка, начинают окружать гиперзаботой и пытаться круглосуточно «кудахтать» над ним. Неосознанно пытаясь компенсировать отсутствие мужского внимания. Я считаю, что мальчик должен уметь и забивать гвозди, и убирать в квартире, и не нужно стоять у него над душой, пытаясь контролировать каждое его действие, - учитесь доверять сыну.

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5. Помимо этого, такие мамочки часто превращают себя в жертву для того, чтобы посвятить сыну свою жизнь, а потом начинают ребенка упрекать за свое бессмысленное жертвование, вызывая у него зависимость, беспомощность, неполноценность, и взращивать чувство вины.

6. Когда мальчик живет один с мамой, он должен учиться заботиться о маме как о ласковой, нежной женщине, а не как о Дейенерис Бурерожденной. Ну опять же, здесь тоже не стоит перегибать палку, чтобы учить его полностью, как символического родителя, брать ответственность за слабую беззащитную мать.

7. Если в жизни женщины появляется мужчина, то ей нужно быть готовой к тому, что со стороны сына будет ревность к чужому мужчине. Ничего страшного, надо просто ему объяснить и спокойно всё рассказать, что вы как взрослая имеете право на свою жизнь.

И подводя итог, скажу, что одна из самых частых ошибок, которые делают женщины самостоятельно воспитывая мальчиков, это то, что они начинают часто впадать в крайности, либо быть с ним железной, сухой, холодной, леди, чтобы, как говорится, в «ежовых рукавицах был», по-спартански рос. Либо начинают компенсировать ребенку отсутствие мужского воспитания и наоборот сюсюкаться с ним, отдавая ему себя без остатка.опубликовано econet

Автор Антон Вьюков

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