Как воспитывать подростка: 7 важнейших правил

По мере взросления характер ребенка меняется. В подростковом периоде привычные методы воспитания перестают действовать, в семье появляется недопонимание и конфликты. Не понимая подростка, взрослые люди применяют неэффективные способы воздействия, что сильнее отдаляет от детей.

Психологи рекомендуют родителям «трудных» подростков глубоко вздохнуть, успокоиться и представить себя на месте любимого, но непослушного чада. Это определенный психологический прием, помогающий лучше понять ход мыслей ребенка, настроиться на мечты и планы. Существует 7 важнейших правил, которые позволяют наладить отношения без ссор и криков.

7 важных правил воспитания подростков

В пубертатный период организм ребенка испытывает колоссальные перегрузки: гормональная система провоцирует резкие перепады настроения, раздражительность и излишнюю эмоциональность. Проблемы усугубляет неуверенность в собственной привлекательности, первые любовные переживания и неудачи.

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На фоне гормональной перестройки подростки становятся невыносимыми, начинают бороться за уважение к себе и место в обществе. Если родители не проявляют терпимость, пытаются наказывать и ограничивать, ситуация выходит из-под контроля. Нередко отношения между детьми и взрослыми портятся безвозвратно, не восстанавливаются в дальнейшем. Избежать подобного, помогает соблюдение правил поведения, составленных опытными психологами.

1. Перестаньте ругать и отчитывать детей

На первых порах разговор на повышенных тонах еще дает результаты: подросток убирает в комнате или моет за собой посуду. Но он быстро привыкает к такой тактике поведения родителей, перестает реагировать на крик и предупреждения. Попробуйте поставить себя на место ребенка: вы поймете, что обида и боль от унижения мешают слышать разумные аргументы. Меняйте модель общения, проявляйте уважение, а не демонстрируйте власть.

2. Приучите не бояться вашей реакции

Большинство родителей слишком эмоционально реагируют на любую проблему, не разобравшись в ситуации, критикуют ребенка по любому поводу. Психологи утверждают, что подростки постоянно ищут одобрения взрослых, поэтому воспринимают болезненно даже молчание. Важно давать детям выговориться, озвучивать негативные моменты или эмоции без нудных нравоучений, не осуждать категорично ситуацию.

3. Оценивайте масштаб проблемы

Многие ссоры начинаются из-за неприязни родителей. Психологи рекомендуют на минуту отстраниться, спросить себя: не нравится что-то в подростке или реально возникла серьезная проблема? Помните, что смена имиджа, цвета волос, пирсинг или яркая одежда – способ самовыражения, поиска собственного «я». Стоит ли устраивать скандал, если это не угрожает жизни и здоровью сына или дочери?

4. Ставьте конкретные задачи и цели

Многие родители неосознанно ожидают, что дети воплотят в жизнь их планы и мечты, станут олимпийскими чемпионами или получат золотую медаль. Поэтому недопустимо ставить перед подростком невыполнимые задачи. Лучше поддерживайте увлечения, поощряйте стремление к рисованию, написанию стихов и пошиву игрушек. Возможно, он станет известным дизайнером или художником.

5. Правильно стимулируйте ребенка

Если подросток не хочет учиться, выполнять ваши просьбы, отложите кнут и примените пряник. Поощряйте его за каждый положительный поступок, чаще хвалите за оценки, сделайте подарок по итогам учебного года. Постепенно он повернется в нужную сторону без нравоучений и скандалов.

6. Не акцентируйте внимание на оценках

У каждого подростка имеются скрытые таланты и особенности. Умение писать красивые сочинения не означает, что ребенок понимает геометрию или химию. Отличные оценки не делают его счастливым, не гарантируют жизненного успеха или головокружительной карьеры. Развивайте все способности, помогайте учиться, допустите возможность, что ваши дети могут отставать и получать средние баллы.

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7. Большие амбиции не делают детей счастливыми

Родители не всегда понимают и осознают, что подросток не стремиться к золотой медали и престижному ВУЗу. Скорее, он идет по инерции, воплощая в жизнь амбиции взрослых. Многие люди не были прилежными отличниками, но смогли реализовать себя, стали успешными и счастливыми. Среди знаменитых «двоечников» – Стив Джобс, Билл Гейтс.

Психологи рекомендуют родителям сделать небольшое упражнение. Разделите чистый лист на две половины. В левой колонке перечислите качества, которые требуются подростку для успешной учебы (внимание, усидчивость, память). В правой укажите, что поможет ему стать счастливым (здоровье, хорошие друзья, умение строить отношения). Помните: этому не научат его в школе, но сможете научить вы.опубликовано econet.ru

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