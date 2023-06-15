Как восполнить женскую энергию, чтобы восстановить поток здоровья, семейного благополучия, материального достатка.

«Чего хочет женщина, того хочет Бог» – это высказывание придумали мужчины, отдавая должное уникальной женской природе. Согласно восточным знаниям, мужчина – это солнечная огненная энергия действий, он может достичь всех поставленных целей, если обладает силой. И черпать ее можно лишь из двух источников: от общения с Богом или от настоящей женщины, наполняющей творческой, спокойной, всеобъемлющей энергией Луны, которую олицетворяет и накапливает.

Как раскрыть свой женский потенциал

На притяжении и взаимодополнении двух противоположностей и обмене энергий инь и ян, Солнца и Луны, создаются самые прочные пары. Но этот успех прежде всего зависит от женщины. Мужчина не может изменить природу своей энергии, а вот женщине это под силу. Но, перенимая мужское поведение, она тоже начинает излучать агрессивную энергию Солнца. А значит, даже подсознательно, мужчина перестает в ней видеть прекрасную нимфу, воспринимая как партнера или даже соперника.

Болезни и несчастливая личная жизнь – такую ​​цену платят женщины за внутренний дисбаланс энергий. У них нет длительных отношений с мужчинами, либо брак переживает конфликт за конфликтом, им приходится тянуть на себе заботы и финансы семьи, они имеют серьезные проблемы со здоровьем молочной железы, яичников, матки. Проблемы не разрешатся ни в одной из сфер, пока женщина не вернется к своей естественной сущности.Как разрушить, так и исцелить себя и свой мир под силу каждой женщине. Как раскрыть свой потенциал? Секретами восточных знаний поделится необычная женщина: Радха Гири Матаджи.

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Женщина соткана из любви

Почему женщины начали брать на себя присущие мужчинам черты характера, бессознательно закладывая мину замедленного действия как в своей личной жизни, так и в женском здоровье?

Женская энергия соткана из любви, умения творить, принимать и отдавать. Если женщина нарабатывает в себе эти качества и живет согласно им, она во всем знает меру, обладает глубоким покоем и уверенностью, что влияет на ее красоту, успех и здоровье, её нервная, гормональная и эндокринная системы работают сбалансированно.

Если же женщина старается управлять всеми сферами жизни, выходит из состояния покоя, наполняясь гневом и категоричностью, это приводит к колебаниям в выбросах гормонов, она перекрывает энергию мужчины и распыляет свою. Вместо полноводной самовосполняющейся реки превращается в иссякший источник. Ибо, согласно Вселенским законам, мелеет даже для себя, не говоря уже о наполнении гармоничной силой своего избранника. У пары начинается дефицит энергии, порождающий агрессию, ссоры, болезни, финансовые трудности.

Три фактора, которые разрушают женщину

Какие самые типичные ошибки в чувствах и поведении приводят к потере женщиной лунной энергии?

Есть несколько глубинных страхов и убеждений, которые разрушают женщину изнутри.

Первый фактор – неверие, что мужчина может взять на себя ответственность, защитить и обеспечить ее.

– неверие, что мужчина может взять на себя ответственность, защитить и обеспечить ее. Второй – в мире, где культивируются всё новые возможности и удовольствия, женщине хочется испытать и иметь абсолютно всё.

Если сочетаются эти два фактора – возникает Адамово яблоко соблазнов, когда хочется шубу, отдых на Мальдивах, самый лучший дом… Но вместо того, чтобы вдохновить мужчину творить жизнь их мечты, она совершает главную ошибку: перестает воспринимать ситуацию, критикует и принимает на себя мужскую роль по обеспечению тыла семьи.

Эта женщина может стать бизнес-леди, но в паре с таким распределением сфер ответственности и энергий мужчина начнет пить, деградировать и зарабатывать минимум.

Третья ошибка – следование модному тренду сексуальной свободы. Согласно своей солнечной энергии, мужчина – это завоеватель. Но если женщина готова на всё чуть ли не на первом свидании, завоевывать уже некого. Такая доступность нивелирует её ценность и не стимулирует мужчину брать на себя ответственность, он теряет интерес и расслабляется.

Женщины, которые играют в отношения и имеют много партнеров, теряют сексуальную энергию, становясь энергетическими донорами для каждого из них. Еще одна угроза – во время таких контактов они обмениваются не только инфекциями, но и энергиями, поэтому вполне реально даже взять на себя чужую карму проблем и болезней.

Как видите, многие проблемы женщина создает сама по неведению и из-за неправильного поведения. Всё это можно исправить, если уважать себя и дать мужчине больше любви, доверия и полномочий.

Один из последних примеров – история женщины, которую я недавно консультировала. Она занимала одну из высших руководящих должностей в компании и почти все свои силы отдавала туда. Через некоторое время она заметила, что сын деградирует, а муж после потери работы не ищет новую. Тогда она сделала важный шаг: преодолев сомнения и страх, оставила компанию, начала нарабатывать свои женские качества и отдала мужу руководящую функцию в обеспечении благосостояния семьи.

Иногда приходится идти и на такой кардинальный шаг, когда ситуация очень запущена.

Я не говорю, что женщина не должна работать, ей важно иметь свое собственное пространство, можно быть и руководителем, но при этом дома ей нужно создавать атмосферу, где муж – глава семьи. Дело в том, что эмоционально женщины в девять раз сильнее мужчин, поэтому с помощью своей психической силы они могут уберечь мужчин от несчастий и даже спасти от смерти, или же разрушить их судьбы. Куда двигаться – выбирать вам.

Почему нужно себя хвалить и лелеять

Как наполнять себя женскими энергиями и какой манеры поведения придерживаться?

В индуизме женщину сравнивают с богиней Лакшми, которая дарит энергию богатства, благополучия, успеха своему мужу, если предана ему. Это женщины, которые хорошо выглядят, любят себя и смотрят за собой. Они не зациклены на гиперконтроле или гиперопеке своего мужа, а имеют собственные хобби и интересы. Женщина-Лакшми спокойна внутри, доверяет Вселенной и знает свою ценность, уважает своего мужа и умеет поставить себя так, чтобы ее ценили.

Чтобы увеличить свою энергию, прежде всего нужно женственно одеваться. Если женщина перестает носить брюки, а переходит на юбки и платья из натуральных тканей, она получает связь с землей и начинает накапливать энергию устойчивости, уверенности и мягкости.

Очень хорошо наращивает энергию уверенности, формируя в памяти позитив от общения и отношений, ведение дневника успеха и благодарности. Важно ежедневно записывать положительные отзывы других и хвалить собственные достижения. Фиксируясь на положительном опыте, вы меняете отпечатки в памяти, изменяя отношение к себе и к миру.

Кроме того, обязательно делайте дела, которые нравятся и вызывают самоуважение. Это может быть благотворительность, помощь ближнему, животным и природе, преодоление внутренних страхов, общение с интересными, позитивными людьми.

Перестроиться на энергию уверенности можно и с помощью звуков. Для этого следует хотя бы 21 день подряд послушать мантру Зеленой Тары. Она добрая, наполняет, усиливает любовь в сердце, помогает осуществиться задуманному. Женщинам очень хорошо молиться или слушать песни-молитвы Деве Марии. Это дает божественную материнскую защиту, увеличивает доверие к миру.

Изменять энергии в теле помогут и физические упражнения, танцы, фитнес. Если времени у вас не много, то делайте хотя бы 3-5 минут хорошо известное с детства упражнение «березка». Оно суперэффективно. Ведь особенно разрушительные для женщины эмоции гнева и обиды оседают в области копчика и ниже пупка. Если же постоять в позе «березка», максимально поднимая ноги и нижнюю часть туловища вверх, меняются потоки крови, они поступают и усиливают верх туловища и голову, меняя энергетику и настроение человека. Это упражнение оказывает и омолаживающий эффект.

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Научитесь доверять Вселенной

За увеличение сексуальности и уверенности женщины отвечают две нижние чакры, как можно нарастить их силу?

Здесь работает практика визуализации. Можно сесть, закрыть глаза и представлять, как сначала в месте расположения копчика в чакре Муладхара раскрывается красный цветок лотоса и наполняет вас стабильностью и спокойствием. Затем представить, как расцветает оранжевый лотос чуть ниже пупка, в чакре Свадхистана, и дает вам энергию сексуальности и достатка.

Если же позволить себе расслабиться и почувствовать себя женщиной мешают страх, неуверенность и неверие в будущее, повторяйте с чувством каждое слово такой молитвы: «Я – это мир, мир – это я. Я доверяю Вселенной, как себе». Повторяйте, пока вам не станет легче и страх не отступит. Это чудесная молитва, которая снимет ваши ограничительные установки и поможет довериться Высшим силам.

Как с помощью драгоценных и полудрагоценных камней усилить женскую энергетику? Как и какие камни влияют на усиление тех или иных женских качеств?

Целесообразнее подбирать камни согласно вашему гороскопу, но есть и такие, которые прекрасно подойдут каждой женщине. Так, любимый женщинами жемчуг включает в себя энергию Луны, поэтому, нося его, женщина усилит в себе присущие этой планете качества: мягкость, свежесть, легкость, умиротворенность, покой.

Камень женской планеты Венеры – рубин. Его энергия способствует улучшению отношений в семейной жизни, увеличению силы любви, красоты.

Бриллиант – камень духовной чистоты, помогает возвысить ум, духовное видение, дает благодать.

Так что если эти камни носить каждый день, они будут усиливать женскую красоту, уверенность, шарм, умение легко и достойно нести себя по жизни.опубликовано econet

Беседовала Валентина Берник

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