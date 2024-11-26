Как восстановить самооценку после разрыва отношений

Расставание всегда связано с грустными эмоциями. Но случается, что разрыв отношений - для кого-то настоящая трагедия. Человек чувствует себя брошенным, никому не нужным, страдает его самооценка. Как снова обрести себя и начать заново жить после расставания? Восстанавливаем свою самооценку.

После расставания ваша самооценка может пострадать по разным причинам. Вы начинаете сомневаться в своей внешней привлекательности и интеллектуальных возможностях. Считаете себя недостойным любви и серьезных отношений. Но деструктивные мысли можно победить. Вот что поможет укрепить вашу самооценку.

Восстанавливаем самооценку после разрыва отношений

Самооценка – это когда мы оцениваем себя. Субъективно. И естественно, что самооценка может не отвечать нашим реальным достоинствам и слабостям. В таком случае она занижена или завышена.

Заниженная самооценка наблюдается в разных ситуациях. Например, когда закончились ваши отношения. Положение усугубляет факт, что вас оставили ради другого партнера.

Симптомы заниженной самооценки

Вы чувствуете, что жизнь утратила смысл без человека, который вас оставил.

Вы недовольны своим отражением в зеркале и думаете о том, что вас никто никогда не полюбит.

Вы уже не ухаживаете за собой как раньше. Вас уже не волнует то, как вы выглядите со стороны.

Вы утратили мотивацию. Вас больше не вдохновляет ваша работа/бизнес/любимое дело.

Вы вините в расставании себя. И каждый день находите этому все новые и новые доказательства.

Партнера вы, наоборот, оправдываете в этой ситуации. «Кто захочет жить с такой дурой?» «Зачем ему такая уродина?»

Вы с болезненным интересом воспринимаете любые новости о вашем бывшем. Вам интересно, чем он занимается, где бывает, с кем видится. С этой целью вы методично отслеживаете его странички в социальных сетях.

Восстанавливаем самооценку после разрыва: инструкция

Проживите все негативные чувства (боль, ревность, злобу), выплесните свое горе после расставания, не подавляйте его.

Выскажите близкому человеку все, что у вас на душе (хотя бы мысленно). Проговаривая проблему, вы увидите ее реальные масштабы. Возможно, все не так плохо.

Возможно, все не так плохо. Позвольте жизни идти своим чередом. Не отказывайтесь от приглашений в гости или в кино.

Проводите больше времени с друзьями и людьми, которые вас хорошо понимают. Их поддержка окажется очень кстати.

Их поддержка окажется очень кстати. Займитесь новым делом. Смените работу, запишитесь на йогу, тренинг, читайте специальную литературу по психологии, которая поможет вам выйти из кризисной ситуации.

Не казните и не терзайте себя за прошлые ошибки. Идеальных людей нет. Все совершают промахи. Оставьте свои поражения в прошлом.

Измените свой внешний облик. Примерьте новый стиль. Прическа, одежда, аксессуары, которые были не характерны для вас, удивят окружающих и внесут новую ноту в ваше мироощущение.

Уделяйте время своему физическому и психическому здоровью. Правильно питайтесь, больше времени проводите на свежем воздухе, выполняйте дыхательные упражнения. Это поможет обрести душевное равновесие.

Скажите «нет» вредным привычкам. Алкоголь, сигареты, антидепрессанты не помогут выбраться из депрессии и уныния. На самом деле они дарят ложное временное облегчение, ухудшая ваше психическое состояние.

Забыться, «спрятать голову в песок» – не лучший способ принять ситуацию. А вот прожив расставание, прочувствовав его, вы увидите, что горе пошло на убыль. И начнете восстанавливаться.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet