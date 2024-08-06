Как восстановить свою ценность в отношениях: 2 эффективные практики

Как построить отношения, в которых женщина выступает как равноправный партнер? Во-первых, необходимо восстановить реальный уровень собственной самооценки. Главное - чтобы мужчина нашел силы принять вас, новую.

Многие жалуются, что отношения с супругом или молодым человеком разладились, мягко говоря...А выражается это обесценивание следующим образом: "Он меня не замечает и не слушает", "Я превращаюсь к домашнюю золушку", "Он считает меня недалекой и несостоятельной женщиной" (особенно такие заявления "радуют" при наличии у таких женщин детей, с которыми они вполне достойно занимаются, карьеры и финансовой самостоятельности).

Как восстановить самооценку и определить личные границы

Пожалуй, вот так выглядит среднестатистический перечень женских жалоб, в который еще можно вставить тот факт, что все эти "претензии" от мужчин, как правило сопровождаются перекладыванием ответственности со своих широких могучих плеч на слабые женские и искусственное навязывание партнерше необоснованное чувство вины.

Стоит еще не раз упомянуть, что в большинстве случаев такие отношения являются созависимыми и требуют глубокой терапевтической работы.

Но, как говорится, не все потеряно, даже из сложной ситуации можно найти выход!

Причем не всегда это будет развод (хотя иногда, особенно учитывая, что если женщина восстановит свои границы и уровень своего достоинства на должный уровень - это не значит, что такой вариант примет ее мужчина)

Но все равно, можно и нужно пробовать и начинать надо с себя, разумеется!

А если супруг будет не в состоянии принять "новую вас", то это также его выбор и его ответственность - значит для вас в этом мире найдется более достойный мужчина!

Поэтому, безотлагательно приступаем!

Два варианта, которые я вам предложу можно, и нужно, использовать на практике, в противном случае толку не будет!

И первое, что надо делать - это восстанавливать ваш реальный уровень самооценки (одна из составляющих частей понятия женской ценности)

Способов много, но я предлагаю наилучший вариант из своей практики:

1) Работа с образом своей ценности

Нужно представить перед собой образ своей ценности ( не нужно задумываться над такой формулировкой, так как в понятие вы вложите свое понимание своей женской ценности, как женщины, как личности)

Когда образ возникнет (даже если он вам будет не нравиться) нужно будет "напитывать" его (образ) своей любовью и уважением! (Иногда непонятно как, но немного тренировок и желание - и нужный вариант "как это сделать" придет вам на ум!)

Соответственно, нужно таким образом "растить" уровень своей ценности через образ до тех пор, пока вы не станете ощущать и чувствовать себя лучше, чем до начала практики (как правило появляются приятные наполняющие тело ощущения тепла, образ трансформируется в более приятный для вас) и сможете уверенно сказать "ДА, я ценна!"

2) Работа с "границами"

(так же очень важная часть восстановления вашей женской ценности)

Как вы и сами много раз слышали, что у людей, с нарушением своих границ много трудностей и проблем, и не только в общении.

Поэтому, помимо работы с образом своей женской ценности - работа со своими границами также жизненно необходима.

Также предлагаю вам работать посредством образа и представить своего мужчину на достаточном близком от вас расстоянии.

Если вы чувствуете себя не комфортно и неприятно, вам мало пространства, то необходимо понемногу отодвигать от себя этот образ и отодвигать до тех пор, пока ваше состояние не станет комфортным, а ощущения будут приятными.

В таком случае, вы как бы регулируете объем своего внутреннего пространства и тренируете свои границы (которые и так хронически нарушаются) настраиваться на разный диапазон в зависимости от обстоятельств.

Посредством такой работы происходит "тренировка" психики, которая плавно переходит к изменению вашего состояния и поведения, а тело, как известно сигнализирует партнеру или человеку поблизости очень четко на какое "расстояние" к вам можно подойти.

Эти два практических упражнения могут помочь вам в коррекции отношений и внутреннего "ценностного" роста!опубликовано econet

Автор Юрий Кудрявцев

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