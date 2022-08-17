Как вы скрещиваете руки на груди, может МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ о вашей личности

В психологии жест "скрещенные руки на груди" говорит о закрытости и о том, что человек, возможно, что-то хочет скрыть. Но все мы по-разному скрещиваем руки на груди. По этому признаку выделяют 3 типа людей.

Психологи советуют нам контролировать свою жестикуляцию. Дело в том, что мимика и жесты могут поведать о человеке намного больше, чем тысячи слов. И это нас часто выдает с головой. Вот пример: то, как именно человек скрещивает руки на груди, может сообщить окружающим о некоторых чертах его характера. Давайте разбираться.

Как вы скрещиваете руки на груди?

1. Правая рука сверху.

Человек, который именно таким образом скрещивает руки - интуитивный человек, он привык прислушиваться к своему сердцу.

И даже знает, что в действительности думает его визави.

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Творчество – хобби этих людей. Они обычно осторожно подходят к решению проблемы и могут замечать то, что для других оказалось скрыто.

Имея хорошую интуицию, такие люди строят обычно крепкий и счастливый брак.

2. Левая рука сверху.

Логика – конек этих людей. Они сначала все досконально обдумывают и только потом принимают решение. Их шутки как правило саркастичны и остроумны. Они просчитывают чужую ложь почти мгновенно.

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Это необыкновенно целеустремленная персона и всегда добивается желаемого. Даже в романтических отношениях для них большую роль играет интеллектуальная сторона общения.

3. Видно кисти обеих рук.

Такой человек - настоящий владыка своей жизни. Их харизма привлекает окружающих людей. Они правдивы, умеют всё говорить в глаза, не обижая собеседника.

Как истинные лидеры, эти люди не игнорируют чувства других людей, их мнения и находить лучшие решения проблемных ситуаций.

Есть и четвертый тип, когда вообще не видно кистей рук.

Такие люди – классические интроверты, они закрыты и предпочитают уединение. Часто помогают устраивать жизнь других, занимаются благотворительностью.

Проверьте: а как вы складываете руки на груди?опубликовано econet.ru.

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