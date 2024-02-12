Как выбраться из круговорота плохих мыслей

Мысли оказывают непосредственное влияние на реальную жизнь. Каждый из нас наделен мощнейшим инструментом – интеллектом. Если использовать этот инструмент неправильно, возрастает риск попасть в воронку негативных мыслей. Если вы хотите жить полноценной, счастливой жизнью – научитесь управлять своим мышлением.
Например, ловили ли вы себя на мыслях, что в вашем возрасте поздно менять работу, заводить новые отношения, учиться чему-то? Если да, то это происки неуправляемого мышления. На самом деле возраст в подобных вопросах не играет никакой роли. Он важен только там, где есть табличка «18+». Не более. Разберемся, откуда появляются негативные цепочки мыслей и как получить желаемое, используя интеллект.
Получить желаемое можно, если правильно задействовать интеллект. Он начинает работать при формулировке желания. Например, если вы хотите найти партнера, вы должны сформулировать правильный запрос – «Как мне найти партнера?». Интеллект начнет искать варианты.
А если вы хотите, допустим, погрустить, то интеллект также найдет поводы для расстройства. Так начинает запускаться воронка негатива. Будьте осторожны, она может затянуть. К примеру, вы подумаете «У меня осталось очень мало денег», но особо ситуация вас не огорчит. Интеллект в этом случае может «подкинуть» еще одну мысль – «А если меня уволят?». От этой мысли вы расстроитесь больше. Потом запустится воронка – «Все плохо!», «В стране кризис!», «У меня нет никаких перспектив».
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Воронка запускается тогда, когда вы не умеете управлять интеллектом. Все эти мысли не являются фактами и не имеют никакого отношения к реальности. Важно опираться на факты и искать решение проблемы вместо того, чтобы придумывать поводы для еще большего расстройства.
Негативное мышление – это привычка. Причем у многих она выработана годами. Избавиться от нее не просто, но вполне возможно. Для этого нужно задать себе следующие вопросы:
В большинстве случаев, когда люди честно отвечают на эти вопросы, приходит озарение – «Я не решаю проблему, я просто еще больше себя расстраиваю». В этот момент лучше переключить внимание на какие-то полезные дела. Будьте честны сами с собой, тренируйтесь, тогда негативное мышление сменится на позитивное. Когда это произойдет, вы удивитесь, что жить можно совершенно иначе. Счастливо, а не тоскливо.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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