Как вырастить счастливого ребенка: золотое правило

Почему многие считают, что во всем себе отказывать ради ребенка - это единственно правильный путь? Разве плохо, когда детей воспитывают счастливые, довольные жизнью матери, которые транслируют позитивное отношение к жизни? Ведь тогда и ребенок научится быть счастливым тоже.

Материнство непременно предполагает жертвенность. Так считают многие матери. Причем это никак не связано с возрастом их ребенка. Младенец ли он или окончил университет - не важно. Главное - обеспечить ему комфортное существование. Во всем себе отказывать в пользу собственного отпрыска – тупиковая стратегия. Ведь ребенок сам впитывает опыт самоотвержения.

Научиться быть счастливым

Мнение, что ребенок – это центр Вселенной, что ради него нужно возложить на алтарь собственную жизнь, существовать только ради детей, достаточно распространено.

Данным установкам более подвержены матери: появился на свет ребенок – все остальное отошло на второй план. Роль матери становится главной и вытесняет иные женские роли. Так незаметно утрачивается вкус к жизни.

Вот наша героиня уже настолько погрузилась в масштабные заботы ребенке, семье, что это проецируется на ее близких (которые, к слову сказать, совсем не против, чтобы о них тоже немного позаботились). В ней поддерживается этот самый огонь жертвенности, она махнула на себя рукой. «Только бы ребенок был счастлив», — думает женщина, забыв о себе, своих нуждах и интересах.

Дети

А как с ребенком? Он впитывает опыт, подражая взрослым. Видя поведение мамы, учится существовать в среде, полной ограничений. Женщина, приоритетом которой выступает забота о других, усталая, тревожная, безрадостная. Дети - как барометры эмоциональных состояний, и они считывают неискреннюю и вымученную улыбку на лице мамы.

Их опыт «обогащается» чувством вины: «мама грустная из-за меня». Копируя поведение матери, ребенок начинает скрывать свое состояние неудовлетворения за улыбкой.

Несчастная мама - несчастный ребенок

Как часто с рождением ребенка женщина не имеет возможности хотя бы немного времени посвящать себе. Она не освежает гардероб, ставит для себя разного рода ограничения. Позже она станет себе отказывать, чтобы купить ребенку дорогую игрушку. Женщина собственным примером демонстрирует, что материнство — это ограничения и тяжкая ноша.

А еще внедряет идею «отложенной жизни»: «Вот соберем денег, тогда…». Все это не сделает ребенка счастливее, зато способствует возникновению невроза. На примере мамы дети укрепляются во мнении, что лишать себя радостей, увлечений и отдыха – это верная жизненная стратегия.

Но не следует забывать, что мама и ребенок к как сообщающиеся сосуды в физике, они обмениваются эмоциональными состояниями. Душевный сосуд матери пуст, значит, делиться нечем. Тревожное состояние транслируется ребенку. Только став действительно счастливой, женщина в состоянии делиться счастьем с близкими.

Ключи к счастью

Как выбросить из головы идею лишений и самоограничений и приступить к развитию навыков счастливой жизни? Можно, например, позаимствовать опыт обретения счастья у других жителей планеты.

Для профилактики стресса подойдут финские приемы: калсарикянни — быстрый и результативный метод восстановить силы. Вам потребуется правильно подобранная (наиболее удобная) одежда, любимые напитки, красивая музыка. Отдохнув вволю, можно перейти к тренировке сису - стойкости духа. Для этого можно практиковать купания в источниках, обтирание снегом. Данные мероприятия быстро приводят в ресурсное состояние.

У датчан можно позаимствовать навыки хюгге: научиться создавать в стенах своего дома уют и красоту. Окажутся кстати вязаные вещи, свечи, вкусная еда, настольные игры. Японская концепция ваби-саби научит ощущать радость и счастье в любую погоду, извлекать из проблем пользу, находить красоту в лаконичной простоте.

Все перечисленные способы объединяет то, что все они учат радоваться мелочам, принимать и ценить такую неидеальную жизнь.

Идем далее. Шотландцы практикуют кюри - образ жизни, который дает возможность общаться с миром и ощущать себя его частицей. Не нужно искать смысл жизни «где-то там». Он внутри нас, и наша главная задача - почувствовать и осознать его. «Разбавляйте» рутину чашечкой вкусного чая, приятной прогулкой, общайтесь с природой, умейте видеть ее красоту.

Любите жизнь и передавайте эту любовь своему ребенку. Научите его быть счастливым. Ведь невзгод и проблем хватит и на его долю, когда он станет взрослым.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet