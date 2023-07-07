Как выйти из состояния безнадежности: 3 быстрые техники

Находящиеся в депрессии люди часто испытывают состояние безнадежности, невозможности найти выход их создавшейся ситуации, что заставляет их задумываться о самоубийстве. Правда, они часто объявляют, что эти мысли никогда не заставят их так поступить, но ведь бывает и по-другому. Есть ли способы побороть безнадежность?

Решать, могут ли суицидальные намерения стать риском для конкретного человека, может только врач. Только он сможет объективно оценить состояние пациента. На вероятность риска указывают попытки самоубийства, которые не удались по каким-либо причинам, желание покончить с собой, нанесение себе травм, запасание средств для этого (например, таблеток), угрозы, отсутствие причин, чтобы продолжать жить.

Найти причины, чтобы жить

Такие пациенты представляют себе смерть, как возможность убежать от решения проблем, страха или боли. Они считают, что их жизнь невыносимо трудна и не хотят стать обузой другим людям. Чтобы продолжать жить, нужно найти причины для этого.

Наиболее часто к таким причинам относится:

вина, за то, что причинили боль родным;

надежда на то, что поможет лечение;

возможность, что ситуация изменится;

подозрение, что их болезнь заставляет неправильно оценивать действительность;

страх перед загробным миром;

упущенные возможности.

Если состояние депрессии не дает возможности найти причины, то можно задать вопрос: «А если бы депрессии не было, какие бы тогда нашлись причины, чтобы продолжить жизнь?» Это важный вопрос, потому что количество причин после выхода из этого состояния существенно увеличивается. Лишить себя жизни – это серьезное решение, и главное, что изменить ничего, потом уже не получится. В случае, когда угнетенное состояние настолько захлестывает, что нет сил, и становится просто очень страшно, лучше обратиться за поддержкой к близким людям или врачебной помощью. Можно рассматривать это, как паузу перед принятием решения.

К мыслям о суициде следует относиться очень серьезно, никогда не следует их недооценивать. Если они появляются, то необходимо обязательно поговорить об этом со своими близкими людьми, с психотерапевтом, семейным психологом или любым человеком, который сможет дать дельный совет. Подавляющее большинство пациентов с диагностированной депрессией, хотя бы однажды думали о суициде, но, преодолев заболевание, всегда радовались, что выбрали жизнь.

Надежда спасает мир

Безнадежность – это плохое чувство, но простое, не требующее борьбы и каких-то важных действий, решений. Стоит только решить, что все безнадежно, и дальше уже можно ничего не делать. А надеяться бывает очень нелегко. Ощущение даже самой слабой надежды требует деятельности, обещает какое-то неясное будущее, заставляет привести в равновесие желания и возможности. Но это не фантазия, надежда реальна и есть множество людей, которые благодаря полученной помощи обрели жизнь и надежду.

Чувство безнадежности всегда связывается с будущим временем. Но ведь это только предсказания того, что еще не произошло и может никогда не произойти. Люди занимаются прогнозами будущего, потому что не хотят жить в настоящем. А так ли безнадежен этот момент жизни?

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Три психологические техники для выхода из безнадежности

1. Сосредоточьтесь на дыхании. Обращаете внимание, как воздух волнами проникают в вас и стремятся назад, как будто вы смотрите на другого человека. Не управляйте им, делая более глубоким или поверхностным. Делайте это в течение нескольких минут, а если вас станут занимать другие мысли, то отодвиньте их и опять вернитесь к наблюдению за дыханием.

2. Возьмите предмет с приятным запахом – сосновую шишку, плод апельсина или любимые духи. Вдохните апельсиновый запах. Замечали ли вы, как он пахнет, как его запах увеличивает удовольствие, когда ощущаете на языке вкус апельсина? Прикоснитесь к сосновой шишке, потрогайте ее чешуйки, почувствуйте клейкую смолу. Если вы взяли духи, то попробуйте нанести пару капель на запястье и вдохните их аромат. Постарайтесь ощутить в нем различные нотки и представьте их в виде воздушных волн. Сосредоточьтесь на этом занятии в течение несколько минут.

3. Закройте глаза. Представляете себе картину зимнего леса, залитого лунным светом. Падают снежинки и все вокруг покрыто толстым слоем снега. Вы наблюдаете медленный и плавный полет снежинок, видите их форму, ощущаете прохладу и свежесть. А теперь вы кружитесь в воздухе и медленно падаете на землю. Вы постоянно летите и падаете, ощущаете покой и умиротворение. Задержите в себе это чувство покоя, счастья, тишины и свежести в лунном сиянии.

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Если у вас получилось сделать все эти упражнения – наблюдать за своим дыханием, почувствовать свежесть аромата и представить себя снегопадом, то вам удалось сосредоточиться на мгновении, которое вы проживаете именно сейчас. Вы прожили его без ощущения безнадежности. Вы живете не в будущем, а здесь и сейчас. Вы отказываетесь от контролирования, оценок ситуации, отпускаете проблемы и просто остаетесь в настоящем.опубликовано econet

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