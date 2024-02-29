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Как вызвать интерес ребенка к чтению

Автор: Econet 29 февраля 2024 6464
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Современные дети не склонны читать. Для развлечений и обучения есть множество альтернативных ресурсов (видеофильмы, аудиокниги). Получение информации может быть увлекателным и не требует особых интеллектуальных усилий. Но стоит ли из-за этого отказываться от печатных книг?

Как вызвать интерес ребенка к чтению

Книга дарит нам не только знания. Чтение развивает воображение, память, усидчивость, дисциплинированность. К сожалению, современные дети пренебрегают этим полезным занятием. Многие винят в происходящем гаджеты и интернет. 

Приучаем ребенка к чтению

Если родители приложат определенные усилия и привьют своему чаду любовь и интерес к чтению, в будущем этот человек будет им действительно благодарен.  

Быстрого результата ждать не стоит. Это ежедневный кропотливый труд - привить ребёнку желание и стремление к чтению. 

Как привить ребенку любовь к чтению

Знакомство с книгой возможно, если даже ребенок пока не умеет говорить. Психологи рекомендуют уже шестимесячному крохе показывать яркую обложку, что дарит ребенку позитивные эмоции. Где-то в 3–6 лет (это индивидуально) малыши учат буквы с использованием кубиков, магнитных досок, азбук. 

В раннем детстве ребенку вслух читают книги родители, бабушки, воспитатели в детском саду. Рекомендуется выразительно подчёркивать характеры, отношения персонажей, их яркие черты. Незаметно малыш начнёт узнавать полюбившиеся книги, сам будет приносить их вам. 

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Как вызвать интерес ребенка к чтению

Даже простое держание книги в руках, перелистывание страниц, просмотр рисунков принесут крохе удовольствие. 

  • Когда ваш ребенок овладеет навыком чтения, читайте по очереди вслух. Это подарит радость общения и удовольствие.
  • Рассказывайте ребёнку интересные факты из жизни автора книги. 
  • Берите ребёнка с собой в поход по книжным магазинам. Пусть он проникнется их неповторимой атмосферой.
  • Создавайте постепенно библиотеку ребенка у себя дома. Запишите его в детскую библиотеку, научите выбирать нужные книги.
  • Подпишитесь на детские журналы. В них часто печатают рассказы с продолжением. Ребенок будет с нетерпением ждать следующего номера издания, чтобы узнать, как будут разворачиваться события. 
  • Рассказывайте ребёнку содержание книг для взрослых в доступной ему интерпретации. Это подарит приятное предвкушение того, что в будущем он познакомится с интересными произведениями. 
  • Сочиняйте совместно сказки, это развивает у ребенка воображение и мышление. Можно изготовить книги своими руками, сделать к ним иллюстрации.
  • Обсуждайте содержание книг. Пусть ребенок учится формировать собственное мнение по поводу прочитанного. Так он научится стройно излагать свои мысли. Объясняйте ему трудные места в сюжете. 
  • И, конечно, личный пример. Если ребенок часто видит своих родителей с книгой в руках, он примет для себя это занятие и станет следовать положительному примеру взрослых. 

Чтение, пожалуй, одна из самых полезных привычек человека. Это не только приятный досуг. Чтение развивает кругозор, помогает отвлечься от будничных проблем и делает человека счастливее.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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