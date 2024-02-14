Как забыть то, что не забывается? Действенный метод

У каждого в жизни есть такие моменты и периоды, которые хотелось бы забыть или стереть из памяти навсегда. Помните, как в фильме "Вечное синие чистого разума" Клементина стерла все воспоминания о несчастной любви. У нас пока что такой услуги нет, поэтому приходится справляться своими силами и психотерапией.
Именно сильные, часто тяжелые эмоции наполняют воспоминания такой силой, что те постоянно всплывают в вашем сознании и вызывают еще большую бурю эмоций. Вот с этим с эмоциональным компонентом воспоминаний можно и нужно работать.
Понятно, что никто не может изменить прошлое или стереть его, но очистить его от тяжелых эмоций нам точно под силу.
Самые сильные эмоции, которые подпитывают прошлое - это злость и обида.
Чаще всего (но не всегда) говоря "прошлое", мы имеем в виду детские переживания. Тот период жизни, когда вы жили вместе с родителями.
В психотерапии много внимания уделяется именно детским травмам, не потому что кто-то хочет залезть вам в душу и откопать в ней боль, глубоко спрятанную внутри. А потому что, детские травмы сами постоянно всплывают то здесь, то там и не дают жить сегодняшним днем и радоваться ему.
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Продолжать можно долго, но остановимся на конкретном примере.
Отец пил, иногда бил вас и вашу мать. Итак продолжалось первые 17 лет вашей жизни, до тех пор пока вы не закончили школу и не уехали подальше от этого ада.
Сейчас вам уже 30-40 или больше. Вы живете далеко от родителей, не ездите к ним в гости, звоните маме время от времени. Про отца вы никогда не говорите, вы его ненавидите. И при любом напоминании о нем, вы наполняетесь злостью. Она может быть смешана с желанием мести. Примечательно то, что это чувство вас не отпускает, годы идут, а оно сидит все там же.
Когда другие люди говорят о своих родителях, вы снова вспоминаете своего отца, как он кричал на вас и вашу мать, бил вас и наполняетесь гневом и ненавистью по отношению к нему.
Думать и размышлять. Есть такая практика "Аналитическая медитация".
Суть в том, чтобы путем рациональных размышлений освободить свой ум от тяжелых эмоции, вроде гнева и злости.
В нашем примере с отцом.
Можно начать с того, чтобы поразмышлять о причинах его любви к алкоголю. Счастливые люди не пьют!
Итак, он приходит с работы злой и уставший и начинает пить или приходит уже "под шафэ". Алкоголем часто заливаю горе, печаль, боль, раздражение и другие эмоции, которые невозможно выдержать.
Вернемся к отцу, он глубоко несчастен внутри из-за его сугубо личных переживаний, он обращается, за помощью к алкоголю.
Далее, просыпается агрессия. Откуда она берется? Мы может только предположить:
Возможно невысказанное недовольство на работе, начальник кричит, а ответить ему нельзя, так как по статусу не положено.
Возможно это злость на его собственных родителей и других родственников, которые издевались над ним в его детстве. И сейчас он делает не что иное, как, неосознанно или сознательно, копирует их поведение. Можно вспомнить его родителей и предположить как ему жилось в его детстве.
Возможно он злится на себя, что не достиг высот в жизни и похоронил детские мечты.
Размышление в таком ключе приводит к тому, что злость превращается в понимание и сочувствие, и даже сострадание.
Как можно злиться на того, кто сам глубоко несчастен, более несчастен чем вы сами ? Поразмышляйте над этим...
Нужно понимать, что этот факт отца не оправдывает, а у нас и нет задачи оправдать его. Наша цель - избавиться от собственной злости.
Трансформация злости в сострадание - хороший выход.
P.S. Чтобы забыть то, что не забывается, нужно прожить тяжелые эмоции, которые дают силу этим воспоминаниям.
Рекомендация. Работа с прошлым, в том числе с детскими переживаниями всегда очень тяжелая эмоционально. Поддержка в этом деле крайне необходима. Обратитесь за помощью к специалисту, пусть он проведет вас за руку из дремучего леса злости и ненависти и к светлому будущему.опубликовано econet
Автор Анжела Вербовецкая
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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