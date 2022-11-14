Как заключить честную сделку со Вселенной

Даром ничего не дается. Мы всегда отдаём что-то и расходуем определенные ресурсы, свою энергию. И наша жизнь тоже не бесплатна. Мы платим за неё старением, потерей сил и здоровья. Но можно заключить честную сделку. Сказать или написать, что вы сделаете, если получите желаемое и обретёте то, что вам нужно. Главное - выполнить обещание.

Если у вас все плохо и просвета нет, а усилия ни к чему не приводят, если все средства испробованы, заключите сделку с Высшими Силами, со Вселенной.

Желание - это сделка

Проповедник Уоррен Уоттлз ещё сто лет назад написал: желание - это сделка. Хорошая, честная сделка. Когда вы заключаете договор со Вселенной и честно выполняете свою часть договора.

Бесплатного не существует. Мы всегда отдаём что-то и расходуем свой ресурс, свою энергию. Даже жизнь не бесплатна. Мы платим старением, расходом энергии жизни.

И так во всем; мы отдаём и платим всегда, даже если берём что-то даром, как нам кажется. Все полученное оплачено или будет оплачено впоследствии.

Итак, заключите честную сделку. Скажите или напишите, что вы сделаете, если получите желаемое; если выпутаетесь из неприятностей и обретёте то, что вам нужно.

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Что вы отдадите или как отработаете полученное спасение?

Вот тут вы и осознаете, как вы оцениваете решение проблемы. Что вы готовы отдать или сделать? Купить копеечную свечку или пожертвовать сто тысяч рублей?

Поработать бесплатно месяц волонтером или запостить картинку с цветочками и словами благодарности? Вы поймёте, какую цену готовы заплатить в этой сделке. Может, вообще платить не хотите, вам это в голову не приходило?.. Проанализируйте это - это источник той ситуации, в которую вы попали.

Можно пообещать помочь человеку, который будет нуждаться в вашей помощи. Можно пообещать взять собаку из приюта и заботиться о ней всю жизнь. Это уж вам решать.

А потом спасение и исполнение желания может произойти. Загадочными и неожиданными путями, вы можете даже не понять, что это пришла помощь свыше. Настолько все будет обыденно…

А теперь исполните свои обязательства. Вот что написали - то и исполните честно и в полном объёме. И увидите, как трудно выполнять обещанное. Просить легко! Обещать легко!

А от исполнения обещанного человек уклоняется или начинает торговаться. И говорит: мол, я был в таком состоянии, когда обещал! Да проблема сама решилась, никакой помощи не было! Или - «я потом исполню обещанное».

Такие люди снова попадут в плохое положение. И снова будут просить помощи свыше. И удивляться, что помощь не приходит, проблема не решается, желание не исполняется…

Если же вы честно выполните обещанное, а обещанное будет по-настоящему ценным и трудным, вы поднимаетесь на новую ступень развития. Появятся новые возможности. И Новые проблемы потом могут появиться, конечно.

Но теперь вы знаете, как заключать честную сделку со Вселенной. И можете снова ее заключить. Это работает.опубликовано econet.ru

Автор Анна Кирьянова

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